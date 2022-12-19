18 тысяч американцев кричали фамилию русского вратаря! Кочетков в шаге от большого рекорда

Матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз» изначально рассматривался как центральная встреча очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды подошли к игре с хорошими победными сериями – «пингвины» имели в активе отрезок из шести выигранных матчей, тогда как «ураганы» оставили за собой четыре предыдущие встречи в сезоне. Но сегодня одна из этих серий совершенно точно должна была прерваться, так как ничьи в хоккее отменили уже давно.

«Питтсбург» добыл победу в матче с «Флоридой» ценой повреждения Евгения Малкина. При игре в большинстве капитан американской команды Сидни Кросби произвёл пушечный бросок по воротам Сергея Бобровского – шайба угодила располагавшемуся у дальней штанги Малкину в ногу и срикошетила в сетку, тогда как сам Евгений как подкошенный рухнул на лёд и покинул площадку только с помощью партнёров.

«Мне повезло, что это был он, а не Летанг или Гюнцель. Мы же знаем, что Сид бросает не очень сильно», – шутил Евгений спустя несколько дней, когда уже стало понятно, что российский форвард избежал травмы и готов принять участие во встрече с «Каролиной».

На матч с непосредственным конкурентом по турнирной таблице тренерский штаб «Харрикейнз» отрядил в ворота россиянина Петра Кочеткова, который в последнее время является практически безальтернативным первым номером в своей команде. 23-летнему вратарю выпал прекрасный шанс выйти на новую роль в лиге после травмы датчанина Фредерика Андерсена – и этой возможностью Кочетков воспользовался на все 100%.

В первом периоде соперники не порадовали зрителей заброшенными шайбами, в том числе и благодаря стараниям Кочеткова, совершившего ряд эффектных спасений. Самые интересные события в матче начали разворачиваться начиная со второй двадцатиминутки. В начале отрезка «Каролина» вышла вперёд усилиями Дерека Степана, но спустя 10 минут гостям удалось отыграться, использовав большинство. Малкин выполнил прострельную передачу на пятак, откуда Рикард Ракелль переправил шайбу в ворота Кочеткова.

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На счету россиянина стало 1178 очков в 1012 матчах. Таким образом, Малкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ до одного очка. На счету Фёдорова 1179 очков в 1248 играх. Лидером национального зачёта бомбардиров является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 1445 очками в 1307 матчах. Уже в следующей игре Евгений может рассчитывать на выход на второе место в списке лучших бомбардиров среди российских игроков в истории лиги.

В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами – Брок Макгинн вывел вперёд «Питтсбург», сумев поразить ворота своих бывших одноклубников, но Брэди Шей очень быстро восстановил равновесие в счёте, а следом отличился нападающий хозяев Джордан Стаал, чей гол и стал победным для «Каролины».

21-летний Кочетков одержал четвёртую победу подряд, продолжив завоёвывать любовь болельщиков, которые и так уже готовы носить молодого россиянина на руках. В матче с «Питтсбургом» каждый ключевой сейв российского вратаря болельщики «Харрикейнз» приветствовали криком «Коооч», словно переняв традицию у фанатов «Рейнджерс», которые схожим образом ранее начали поддерживать своего любимца Игоря Шестёркина.

«Что ещё я могу сказать о Кочеткове? В каждом своём старте он выглядел надёжно и оставлял нас в игре. Он делал один большой сейв за большим», – заметил после матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Примечательно, что Кочетков сегодня продлил не только победную серию, но и серию матчей, в которых «Каролина» набирала очки, когда российский голкипер занимал место в воротах. В последний раз «Харрикейнз» при Кочеткове терпели поражение в основное время ещё 24 ноября, после чего в девяти матчах подряд добивались сколько бы то ни было положительного результата. На этом отрезке семь матчей было выиграно, а ещё две встречи завершились поражениями «ураганов» за пределами основного времени.

Таким образом, Пётр повторил достижение Артурса Ирбе 22-летней давности, став третьим вратарём в истории «Каролины» с девятиматчевой серией без поражений в основное время. Любопытно, что первое место трижды принадлежит канадскому вратарю Кэму Уорду. Всё дело в том, что в разные сезоны Кэм три раза выдавал аналогичные серии продолжительностью в 10 матчей (2008/2009, 2015/2016 и 2017/2018). Теперь Кочетков находится в одном шаге от повторения большого клубного рекорда.