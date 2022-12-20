Русского таланта сломали в матче НХЛ. Как же плохо выглядит эпизод с Чинаховым!

Сколько бы тренеры ни строили свои системы, хоккей остаётся игрой, очень зависимой от случайностей. Очередное подтверждение тому, что просчитать всё невозможно, пришло из матча между «Коламбусом» и «Далласом».

Через 80 секунд после начала встречи «Блю Джекетс» понесли потерю. Егор Чинахов упал на лёд и несколько секунд корчился от боли, а когда нашёл силы встать, не смог опереться на левую ногу. Что случилось?

Нападающий «Далласа» Йоэль Кивиранта, находясь очень близко к борту, выполнил бросок в одно касание. Только расставшись с шайбой, финн поскользнулся: его левая нога поехала в отрыве от остального тела, и Йоэль упал. Прямо перед Кивирантой располагался его партнёр, и, возможно, пытаясь избежать столкновения с ним, форвард сместился в противоположную сторону. По несчастью, в «замесе» оказался и Чинахов – в итоге Кивиранта приземлился точно на его ногу.

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Россиянин на площадке больше не появлялся, его участие в матче ограничилось одной сменой длиной 37 секунд. При этом не будет преувеличением сказать, что Чинахову отчасти повезло. Кивиранта обладает достаточно скромными габаритами, и хорошо, что в нём только 80 килограммов.

Травма стала очередным звеном в цепи неудач Чинахова. Ярчайший молодой снайпер позапрошлого сезона КХЛ, обладатель роскошного броска, Егор забивал последний раз почти месяц назад – 26 ноября. За декабрь он записал в свой актив только две результативные передачи. Всего в 30 играх нынешнего сезона у Чинахова 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6». В то же время нельзя сказать, что к россиянину относятся с недоверием – тренеры используют его относительно активно, Егор в этом году ещё не играл меньше 12 минут за матч, а порой выходил и на все 17.

Что же до матча, то его результат стал для «Коламбуса» ещё одним неприятным фактом. Гол Уайтта Джонсона на старте второго периода вывел «Старз» вперёд, а дальше они эффективно защищали добытое преимущество. Вторую шайбу «Даллас» закатил в пустые ворота, а «Коламбус» сподобился на единственный гол, когда до финальной сирены оставалось всего 15 секунд. Голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 32 броска. Кирилл Марченко провёл на льду ровно 11 минут.