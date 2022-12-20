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Русского таланта сломали в матче НХЛ, Егор Чинахов получил травму, видео

Русского таланта сломали в матче НХЛ. Как же плохо выглядит эпизод с Чинаховым!
Егор Бульчук
Егор Чинахов получил травму
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Чудовищная травма стала для 21-летнего форварда продолжением его провальной серии.

Сколько бы тренеры ни строили свои системы, хоккей остаётся игрой, очень зависимой от случайностей. Очередное подтверждение тому, что просчитать всё невозможно, пришло из матча между «Коламбусом» и «Далласом».

Через 80 секунд после начала встречи «Блю Джекетс» понесли потерю. Егор Чинахов упал на лёд и несколько секунд корчился от боли, а когда нашёл силы встать, не смог опереться на левую ногу. Что случилось?

Нападающий «Далласа» Йоэль Кивиранта, находясь очень близко к борту, выполнил бросок в одно касание. Только расставшись с шайбой, финн поскользнулся: его левая нога поехала в отрыве от остального тела, и Йоэль упал. Прямо перед Кивирантой располагался его партнёр, и, возможно, пытаясь избежать столкновения с ним, форвард сместился в противоположную сторону. По несчастью, в «замесе» оказался и Чинахов – в итоге Кивиранта приземлился точно на его ногу.

ВИДЕО

Россиянин на площадке больше не появлялся, его участие в матче ограничилось одной сменой длиной 37 секунд. При этом не будет преувеличением сказать, что Чинахову отчасти повезло. Кивиранта обладает достаточно скромными габаритами, и хорошо, что в нём только 80 килограммов.

Травма стала очередным звеном в цепи неудач Чинахова. Ярчайший молодой снайпер позапрошлого сезона КХЛ, обладатель роскошного броска, Егор забивал последний раз почти месяц назад – 26 ноября. За декабрь он записал в свой актив только две результативные передачи. Всего в 30 играх нынешнего сезона у Чинахова 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6». В то же время нельзя сказать, что к россиянину относятся с недоверием – тренеры используют его относительно активно, Егор в этом году ещё не играл меньше 12 минут за матч, а порой выходил и на все 17.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Сутер, Бенн) – 20:55 (5x5)   0:2 Робертсон – 58:53 (en)   1:2 Джонсон (Рослович, Нюквист) – 59:45 (6x5)

Что же до матча, то его результат стал для «Коламбуса» ещё одним неприятным фактом. Гол Уайтта Джонсона на старте второго периода вывел «Старз» вперёд, а дальше они эффективно защищали добытое преимущество. Вторую шайбу «Даллас» закатил в пустые ворота, а «Коламбус» сподобился на единственный гол, когда до финальной сирены оставалось всего 15 секунд. Голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 32 броска. Кирилл Марченко провёл на льду ровно 11 минут.

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