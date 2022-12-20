Цифры русского вратаря в НХЛ — абсолютная аномалия. Сорокин побьёт многолетний рекорд?

Перед началом очередного игрового дня в текущем регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 499 матчей, в которых в общей сложности команды забросили 3157 шайб. Средняя результативность одного матча составляла аномальные 6,32 гола, что являлось лучшим показателем в истории лиги за последние 28 лет. В сезоне-1993/1994 в среднем за матч в североамериканской лиге забрасывалось 6,48 шайбы, после чего долгие годы результативность в НХЛ даже не приближалась к данной отметке.

Более того, на почти 30-летнем промежутке времени лишь четырежды результативность поднималась выше отметки в шесть шайб за матч, во всех остальных сезонах итоговый показатель застывал в районе 5,7-5,9 гола. Так продолжалось до минувшего сезона, когда команды выдали сверхрезультативный чемпионат, завершив регулярку с показателем в 6,28 гола за игру. И вот – по истечении двух месяцев текущего сезона – клубы НХЛ до сегодняшнего дня шли с ещё более высокой планкой.

Такое количество статической цифири в начале материала было приведено для того, чтобы ещё лучше осознать уникальность того, что минувшей ночью произошло на льду «Болл-Арены» в Колорадо, где местные «Эвеланш» принимали «Нью-Йорк Айлендерс». За 65 минут игрового времени на двоих соперники не смогли забросить ни одной шайбы, что привело к одновременным шат-аутам, авторами которых стали два российских голкипера – страж ворот «лавин» Александр Георгиев и «островитянин» Илья Сорокин.

Исход матча решился только в серии буллитов, где два россиянина снова действовали выше всяких похвал. Из пяти буллитов оказался реализован только один – Эван Родригес очень изящно переиграл Сорокина и всё-таки принёс минимальную победу «Колорадо».

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Неудивительно, что тройку звезд матча составили два российских голкипера (Георгиев стал первой, а Сорокин – третьей), а между ними расположился автор победного буллита Родригес. Несмотря на итоговое поражение, 27-летний Сорокин сегодня всё равно умудрился отметиться любопытным достижением.

Как отмечает StatsCentre, россиянин установил второй результат в истории НХЛ по количеству сейвов во встрече, в которой оформил шат-аут и при этом не одержал победу. Сорокин сравнялся со Стивом Мэйсоном, который также отразил все 46 бросков в ноябре 2014 года. Лидирует по этому показателю Кёртис Джозеф, в декабре 1996-го отразивший 52 броска, оформивший шат-аут и сведший матч к нулевой ничьей.

Помимо этого, оформивший 13-й шат-аут за «Айлендерс» Сорокин вышел на единоличное пятое место в истории «островитян», обогнав Ярослава Галака и Семёна Варламова (у обоих — по 12). Больше Сорокина шат-аутов за «Айлендерс» смогли оформить только Томми Сало (14), Рик Дипьетро (16), Билли Смит (22) и Гленн Рёш (25).

Любопытно, что бывший голкипер новокузнецкого «Металлурга» и ЦСКА дебютировал за океаном всего несколько лет назад и сейчас проводит только третий сезон за карьеру в НХЛ. 27-летний вратарь на данный момент даже не добрался до отметки в 100 матчей за океаном – встреча с «Колорадо» стала для него только 97-й в составе «островитян» – и даже такого очень небольшого количества игр хватило Илье, чтобы уже войти в топ-5 в истории клуба.

№ Вратарь Матчи Шат-ауты % «на ноль» 1 Гленн Рёш 266 25 9,4 2 Билли Смит 637 22 3,5 3 Рик Дипьетро 318 16 5,0 4 Томми Сало 187 14 7,5 5 Илья Сорокин 97 13 13,4 6 Семён Варламов 124 12 9,7 7 Ярослав Галак 177 12 6,8 8 Томас Грайсс 193 10 5,1 9 Евгений Набоков 123 9 7,3 10 Робин Ленер 46 6 13,0

Нетрудно заметить, что среди голкиперов, когда-либо выступавших за «Айлендерс», только Сорокин и Ленер имеют результат выше шикарных 10%. При этом шведский вратарь сыграл совсем мало матчей, чтобы его результат брать во внимание. На статистике Ильи хотелось бы остановиться ещё подробнее, сделав более внимательный акцент на полном анализе российских шат-аутов в НХЛ.

№ Вратарь Матчи Шат-ауты % «на ноль» 1 Евгений Набоков 697 59 8,5 2 Николай Хабибулин 799 46 5,8 3 Сергей Бобровский 611 38 6,2 4 Семён Варламов 572 37 6,5 5 Илья Брызгалов 465 34 7,3 6 Андрей Василевский 387 28 7,2 7 Илья Сорокин 97 13 13,4 8 Антон Худобин 259 11 4,2 9 Александр Георгиев 150 10 6,7 10 Игорь Шестёркин 124 9 7,3

Из приведённой выше таблицы видно, что среднее значение засушенных матчей для лучших российских вратарей в истории НХЛ колеблется в районе 7%, тогда как Сорокин является единственным, кто сушит больше 13%. Да, Илья сыграл ещё мало матчей для идеального сравнения с условными Евгением Набоковым и Николаем Хабибулиным, но с тем же Игорем Шестёркиным показатели сравнивать довольно удобно, так как вратари примерно в одно время дебютировали в лиге и двигаются параллельными курсами.

И пока что Сорокин сушит практически в два раза чаще, чем лучший голкипер НХЛ по итогам прошлого сезона. И всё это происходит в те времена, когда общая результативность в лиге вышла на рекордные показатели за последние 30 лет, что позволяет называть текущую игру Сорокина просто аномальной. Неслучайно, именно с Ильёй в воротах «Айлендерс» месяц назад смогли засушить атаку «Эдмонтон Ойлерз», оставив на сухом пайке самого Коннора Макдэвида, разрывающего все статистические рейтинги в этом сезоне.

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Если Илья удержит такой темп оформления шат-аутов, то к концу карьеры в НХЛ сможет превзойти даже результат Набокова, который уже на протяжении десятилетия удерживает за собой пальму первенства по общему количеству матчей «на ноль» среди российских голкиперов. Хотя в этот спор ещё может вмешаться и голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, у которого пока просто не складывается нынешний чемпионат в плане «сухарей». В 22 матчах вратарь «молний» ни разу не смог оставить ворота в неприкосновенности, тогда как у того же Сорокина 3 шат-аута на аналогичном отрезке.