Могучая драка и дубль защитника за 22 секунды! «Динамо» и «Спартак» выдали матч-концерт

Московское дерби в КХЛ получилось насыщенным, а для кого-то оно стало историческим.

Ретроматч «Спартак» – «Динамо», где тренеры красно-белых провели предыгровую раскатку в цилиндрах, закрывал первую часть сезона КХЛ — он же открывал вторую половину регулярки после полуторанедельной паузы. А ведь впереди у команд ещё три игры, спасибо сверхнасыщенному календарю лиги.

Буквально вчера красно-белые подписали контракт с Алексеем Емелиным, а сегодня он уже появился в составе столичного клуба. Решение выглядело непонятным — ветеран не потянул даже довольно слабенькую в этом сезоне оборону минчан, часто ошибался, терял позицию и «привозил» ненужные удаления.

Сегодня одно из них, кажется, стало критическим для исхода матча. Емелин вышел на нейтрализацию удаления Семёна Ручкина, перестарался в попытке остановить соперника и уехал в штрафбокс. «Спартак» остался втроём на минуту, и бело-голубые такой чудесный шанс использовали. Сначала Джордан Уил забросил в двойном большинстве, а потом канадский легионер отдал ассист на Павла Кудряцева, который «доел» остатки удаления Емелина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

0:2 к шестой минуте — это сложно, но молодая команда Игоря Гришина не развалилась. Одну шайбу тоже удалось отыграть в большинстве, помог другой опытный защитник-новичок: Максим Чудинов, известный своим броском, зарядил от синей.

Потом «Спартак» больше владел шайбой, имел территориальное преимущество, но ничего из него не выжал: частично причиной этого стала самоотверженность игроков «Динамо», которые часто ложились под шайбы. А потом матч раскрасила драка: стычка у ворот Андрея Никонова из «Динамо» и Тимура Хайруллина из «Спартака» быстро переросла в полноценный махач. Куда более габаритный Никонов драку выиграл: у Хайруллина даже пошла кровь, и на штрафбокс он не поехал, раны пришлось залечивать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Третий период начался с удивительного события. Кирилл Готовец в плей-офф-2021 стал теневым героем «Авангарда», забросив три шайбы: при этом за всю карьеру в регулярных сезонах КХЛ у него лишь четыре гола в 254 играх. Сегодня этот показатель вырос сразу на 50%, всего лишь за 22 секунды белорусский защитник забил два практически идентичных гола с одной точки. Разумеется, это первый дубль Готовца в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Спартак» атаковал, Шейн Принс одну шайбу отыграл, но игроки «Динамо» продолжили играть самоотверженно. За матч у бело-голубых 28 блок-шотов, причём сразу 16 человек хоть раз заблокировали один бросок. Игра с шестым полевым результата не принесла — Максим Джиошвили забросил в пустые ворота.

Приятная цифра матча — на трибунах собралось 9247 зрителей. На фоне огромных проблем с посещаемостью в КХЛ и особенно в Москве это радует вдвойне. Может быть, тренд удастся переломить?