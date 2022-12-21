«Самая «грязная» суперзвезда НХЛ». Канадские фанаты в бешенстве от поступка Кучерова

Какими эпитетами можно охарактеризовать Никиту Кучерова на льду? Гениальный, умнейший? Безусловно. Хитрый, нестандартный? Ещё как! А может – грязный и беспринципный? И это тоже в точку!

Ангелы и демоны внутри российского форварда удивительным образом уживаются по соседству и могут проявить себя в одном матче или даже периоде. Собственно, это давно не новость, и уже в прошлом плей-офф мы говорили о гении, за который иногда стыдно. После того как Кучеров прошёл по грани в провокации против Игоря Шестёркина.

Можно вспомнить и другие неприглядные эпизоды из карьеры Кучерова: толчок Нутиваары, пинок Коннолли, удар по ногам Пажо. При этом обязательно нужно заметить, что и сам Никита очень часто становится объектом грубости, подлости и грязи со стороны соперников. Не забыть, например, мерзкий поступок форварда «Флориды» Энтони Дюклера в плей-офф-2021.

И все понимают, что Кучерову тоже прилично достаётся, однако именно у Никиты потихоньку складывается репутация русского Маршана или Мэттью Ткачука. То есть талантливого, но очень грубого и провоцирующего хоккеиста.



Новая волна о(б)суждений Кучерова поднялась после сегодняшнего матча «Тампы» в Торонто, где Никита в одном из эпизодов опасно отправил в борт Майкла Бантинга.



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«Я люблю Кучерова, когда он играет в настоящий хоккей, но он, возможно, самая «грязная» суперзвезда в НХЛ за последнее время», — отреагировал на этот момент журналист Джефф Вейлетт.



Болельщики же в «Твиттере», особенно из Канады, были гораздо более крепки в оскорбительных выражениях, а их коллективное мнение можно в целом выразить таким постом: «Кучеров – самый «грязный» игрок в лиге, которого никто не любит».



«Будем честны, Кучеров – самый «грязный» звёздный игрок НХЛ вместе с Ткачуком», — вот то самое сравнение с известным канадским провокатором.

Наверное, если быть честным, то до уровня Маршана или того же Ткачука Кучеров пока не дошёл. Да и в хоккей Никита играет гораздо более тонкий, умный, чем эти североамериканские дерзкие мужчины. Но определённо в российском форварде постоянно теплится эта дьявольская искра, которая частенько вырывается наружу, и по капле создаёт Кучерову не самую приглядную репутацию. Впрочем, такие мелочи Никиту вряд ли волнуют, да и НХЛ – это не институт благородных девиц. Главное, чтобы однажды Кучеров вот в каком-нибудь подобном эпизоде не нанёс кому-то серьёзную травму.

Кстати, за толчок на борт арбитры выписали Кучерову двухминутный штраф (фанаты «Мэйпл Лифс», конечно, требовали выгнать россиянина до конца матча), ну а Бантинг стал самой заметной фигурой матча. Он открыл счёт, набрав 100-е очко в НХЛ, был признан первой звездой встречи, а, помимо Кучерова, пострадал ещё от двух участников матча.



Против канадца грязно сыграл ещё и Михаил Сергачёв, и этот эпизод судьи пропустили.



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А в конце первого периода лайнсмен (!) буквально взашей вытолкал Бантинга за пределы площадки! Кажется, рефери здесь превысил свои полномочия, ведь поведение Майкла в этом эпизоде нельзя назвать агрессивным.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Победа же в этой нервной игре досталась «Торонто». В начале второго периода Мэттьюс увеличил преимущество «листьев», «Тампа» отыграла одну шайбу усилиями Владислава Наместникова уже в третьем периоде, но на большее «молний» не хватило, а на последних секундах они дважды пропустили в пустые ворота.