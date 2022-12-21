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Никита Кучеров грубо толкнул игрока «Торонто» в борт, видео, почему Кучерова называют самой грязной суперзвездой НХЛ

«Самая «грязная» суперзвезда НХЛ». Канадские фанаты в бешенстве от поступка Кучерова
Лев Лукин
Никита Кучеров
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Никита воткнул в борт игрока «Торонто», добавив кирпичик в репутацию русского Маршана и Ткачука.

Какими эпитетами можно охарактеризовать Никиту Кучерова на льду? Гениальный, умнейший? Безусловно. Хитрый, нестандартный? Ещё как! А может – грязный и беспринципный? И это тоже в точку!

Ангелы и демоны внутри российского форварда удивительным образом уживаются по соседству и могут проявить себя в одном матче или даже периоде. Собственно, это давно не новость, и уже в прошлом плей-офф мы говорили о гении, за который иногда стыдно. После того как Кучеров прошёл по грани в провокации против Игоря Шестёркина.

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно

Можно вспомнить и другие неприглядные эпизоды из карьеры Кучерова: толчок Нутиваары, пинок Коннолли, удар по ногам Пажо. При этом обязательно нужно заметить, что и сам Никита очень часто становится объектом грубости, подлости и грязи со стороны соперников. Не забыть, например, мерзкий поступок форварда «Флориды» Энтони Дюклера в плей-офф-2021.

И все понимают, что Кучерову тоже прилично достаётся, однако именно у Никиты потихоньку складывается репутация русского Маршана или Мэттью Ткачука. То есть талантливого, но очень грубого и провоцирующего хоккеиста.

Новая волна о(б)суждений Кучерова поднялась после сегодняшнего матча «Тампы» в Торонто, где Никита в одном из эпизодов опасно отправил в борт Майкла Бантинга.

ВИДЕО

«Я люблю Кучерова, когда он играет в настоящий хоккей, но он, возможно, самая «грязная» суперзвезда в НХЛ за последнее время», — отреагировал на этот момент журналист Джефф Вейлетт.

Болельщики же в «Твиттере», особенно из Канады, были гораздо более крепки в оскорбительных выражениях, а их коллективное мнение можно в целом выразить таким постом: «Кучеров – самый «грязный» игрок в лиге, которого никто не любит».

«Будем честны, Кучеров – самый «грязный» звёздный игрок НХЛ вместе с Ткачуком», — вот то самое сравнение с известным канадским провокатором.

Наверное, если быть честным, то до уровня Маршана или того же Ткачука Кучеров пока не дошёл. Да и в хоккей Никита играет гораздо более тонкий, умный, чем эти североамериканские дерзкие мужчины. Но определённо в российском форварде постоянно теплится эта дьявольская искра, которая частенько вырывается наружу, и по капле создаёт Кучерову не самую приглядную репутацию. Впрочем, такие мелочи Никиту вряд ли волнуют, да и НХЛ – это не институт благородных девиц. Главное, чтобы однажды Кучеров вот в каком-нибудь подобном эпизоде не нанёс кому-то серьёзную травму.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бантинг (Нюландер) – 16:45 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Сандин, Марнер) – 21:01 (5x4)   2:1 Наместников (Стэмкос) – 44:09 (5x5)   3:1 Энгвалль (Кемпф, Джиордано) – 58:14 (en)   4:1 Нюландер (Йернкрок) – 59:28 (en)

Кстати, за толчок на борт арбитры выписали Кучерову двухминутный штраф (фанаты «Мэйпл Лифс», конечно, требовали выгнать россиянина до конца матча), ну а Бантинг стал самой заметной фигурой матча. Он открыл счёт, набрав 100-е очко в НХЛ, был признан первой звездой встречи, а, помимо Кучерова, пострадал ещё от двух участников матча.

Против канадца грязно сыграл ещё и Михаил Сергачёв, и этот эпизод судьи пропустили.

ВИДЕО

А в конце первого периода лайнсмен (!) буквально взашей вытолкал Бантинга за пределы площадки! Кажется, рефери здесь превысил свои полномочия, ведь поведение Майкла в этом эпизоде нельзя назвать агрессивным.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Победа же в этой нервной игре досталась «Торонто». В начале второго периода Мэттьюс увеличил преимущество «листьев», «Тампа» отыграла одну шайбу усилиями Владислава Наместникова уже в третьем периоде, но на большее «молний» не хватило, а на последних секундах они дважды пропустили в пустые ворота.

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