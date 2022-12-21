У сборной России по хоккею будет новый тренер? Кажется, Жамнову не простили фиаско на КПК

Кубок Первого канала прошёл, пришла пора считать цыплят, и сегодня в прессе резко выступил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а следом рванула ещё одна информационная бомба.

«Поражение сборной России от белорусов — это просто казус? Ну какой казус? Я считаю, что дома нельзя проигрывать. Я очень уважаю белорусов, у них была хорошая команда. Но я думаю, что дома при своей публике нужно побеждать. Матч показывают по телевидению, на всю страну. Наши болельщики соскучились по победному хоккею в исполнении сборной России. Нужно было выигрывать.

Почему этого не произошло? У нас в среду пройдёт тренерский совет. Главный тренер Алексей Жамнов будет отчитываться, и ему зададут много вопросов. Например, почему состав на первую встречу был сильнее, чем на вторую. Наверное, он должен ответить почему.

Жамнов сказал, что уже началась подготовка к Олимпиаде-2026 в Италии? Я сейчас пока не хотел бы говорить о дальнейшей работе. Время покажет. Нужно смотреть день за днём, а на повестке сейчас — тренерский совет. Там дадут оценку работы штаба», — высказался Третьяк.

После тренерского совета в прессе появилась информация, что контракт с главным тренером сборной Алексеем Жамновым продлён не будет. Специалист рассказал «Чемпионату», что за прошедший турнир ему действительно поставили оценку неудовлетворительно, но тем не менее он продолжает работу:

«Нет, из сборной меня не уволили. Экспертный совет прошёл, я отчитался за турнир. Продолжаю работу. Для чего тогда журналист запускает эти вещи? Ну, он любит это всё. Тренерский совет поставил оценку неудовлетворительно? Про отставку разговора не было. По Кубку Первого канала поставили неудовлетворительно. Думаю, ФХР сейчас всё озвучит, я сказал им свои доводы. Работу я продолжаю, пока всё как было», — сказал Жамнов.

Его слова ничуть не расходятся с инсайдом – тренер продолжает работу, отставки прямо сейчас не будет, но её, по сути, и не требуется. Контракт Жамнова рассчитан до конца этого сезона, но фактически ему больше нечего делать – никаких новых турниров для сборной России в обозримом будущем не планируется. Есть только анонсированный майский тур по городам России, но не национальной, а новой сборной U25, к которой Жамнов отношения не имеет. Главный тренер там – Роман Ротенберг.

Кажется, тренеру не простили серые результаты Кубка Первого канала. В этом сезоне у сборной России в условиях тотальной изоляции был всего один турнир, который она ни при каких обстоятельствах не имела права проигрывать (в соперниках при всём к ним уважении были Казахстан и Беларусь), но – проиграла. И, как сказал Третьяк, за это придётся отвечать.

Так что пока Жамнов на бумаге продолжает работать в сборной, а что дальше – неизвестно. И спешка здесь ни к чему — никаких верениц Евротуров и Еврочелленджей, подготовки к чемпионату мира на повестке нет. Пока закончится контракт Жамнова, у ФХР будет куча времени, чтобы проработать дальнейшие шаги.