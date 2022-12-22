«Локомотив» скоро возьмёт Кубок, «Авангард» решил проблемы. Разбор последних сделок в КХЛ

Похоже, дедлайн нынешнего сезона в КХЛ будет совсем неинтересным. Не только из-за скудности рынка и хорошей плотности в таблице, не позволяющей почти никому из клубов отклеиться от гонки за плей-офф и устроить распродажу лидеров. Но ещё и потому, что в этот раз большинство команд не стали затягивать до последних часов и постарались решить вопросы комплектования чуть заранее. Последние дни в КХЛ ознаменовались парадом трансферных сделок, и мы постараемся кратко проанализировать основные из них.

«Авангард» (Киселевич, Мельничук)

«Авангард» находился в самой неприглядной ситуации на рынке. Омской команде были позарез нужны игроки на конкретные позиции, но рынок зиял пустотами, а клубы, теоретически готовые расстаться со своими активами, заламывали за них непомерную цену (не только в денежном эквиваленте), играя на печальной диспозиции «ястребов».



Тем не менее новому генменеджеру «Авангарда» Рашиду Хабибулину нельзя было отправлять клуб в плей-офф с одним вратарём и очевидным недокомплектом в линии обороны. Функционер справился со своей задачей, однако привёз в итоге в Омск не тех, кто точно усилит клуб, а тех, с кем ещё нужно много работать и давать второй шанс, чтобы они, возможно, стали усилением. Но, наверное, это максимум, что мог выжать Хабибулин в такой ситуации.



Итак, оборону «Авангарда» пополнил Богдан Киселевич. Опытный русский защитник, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина, некогда железный игрок первой пары обороны армейцев и сборной России. Но безупречным Киселевич был где-то во времена южнокорейской Олимпиады, в последние же годы (прошлый и текущий сезоны) в игре Богдана наблюдается сильная деградация, причиной которой в том числе стали и травмы. В результате сейчас Омску достался защитник, потерявший место в основе ЦСКА, давно прошедший свой пик, находящийся в непонятных физических кондициях и слабо напоминающий эталонного «домоседа» и разрушителя, каким Киселевич был, например, на ЧМ в Кёльне. Он просто перестал «вывозить» динамичный хоккей армейцев, так что в ЦСКА с ним расстались без особого сожаления.



Но всё это не значит, что Киселевич обречён на провал в «Авангарде». Во-первых, в хоккее «ястребов» при Кравеце не так много объёма катания. Во-вторых, защитника банально могут перезагрузить переезд и смена команды. В-третьих, вряд ли сам Богдан хочет уже в 32 года «ехать с ярмарки», а первый звоночек уже прозвучал. Так что мотивация хоккеиста, по идее, должна быть на уровне. Полагаю, что в Омске Киселевич, конечно, не вернёт свою оптимальную форму, не станет ведущим защитником, но будет полезен «Авангарду» и в количественном, и в качественном смысле.



А вот по Алексею Мельничуку такого оптимизма у меня нет. Некогда талантливый голкипер оглушительно провалился в нынешнем сезоне сразу в двух командах, причём Мельничук удивил количеством именно индивидуальных ошибок, не зависящих от слабости обороны в «Сочи» и «Тракторе». Говорят, что Алексея надломила поездка в Северную Америку, но всё равно непонятно, что же там с ним такого сделали, что после возвращения он предстал абсолютно разобранным, неуверенным в себе вратарём, который пачками пропускает «дешёвые» голы?

Понятно, что в «Авангарде» взяли Мельничука, когда окончательно сорвался вариант с Евгением Аликиным, а бэкап Василию Демченко был необходим. При этом Мельничук, когда-то здорово дебютировавший в КХЛ за СКА, выиграл заочную конкуренцию у многочисленных ноунеймов из Европы, которых предлагали Хабибулину (да и Алексею Волкову ранее), и у доморощенного Андрея Мишурова, в котором в Омске пока не видят вратаря уровня КХЛ. И логика в этом, как ни крути, есть.



Но для воскрешения Мельничука в Омске должны прилично потрудиться. Ответственность здесь ложится на плечи Сергея Звягина, но сможет ли один из лучших тренеров вратарей в КХЛ поправить одновременно и психику, и технику Мельничука, да ещё и в сжатые сроки? Вопрос открытый. Впрочем, прийти в себя и окончательно не закопаться Алексею может ещё и помочь пребывание в топ-клубе с большими амбициями. Всё-таки, когда твоя команда обычно выигрывает, а в перспективе реально претендует на Кубок, то и ты невольно подтягиваешься к этому уровню и улучшаешь свою игру. В этом смысле у Мельничука сейчас появится опыт, недоступный для него в нынешнем сезоне в «Сочи» или «Тракторе», где слабая игра вратарей – лишь дополнение к вороху других проблем.

«Трактор» (Сошников)

Никита Сошников Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Трактор» отчаянно пытается как-то улучшить игру в атаке, и, видимо, последним козырем менеджмента челябинцев перед дедлайном стало подписание Никиты Сошникова. Специфического хоккеиста с узким функционалом, который, правда, как раз включает в себя умение забивать голы.

Сошников может помочь «Трактору», но должно быть выполнено несколько условий. Во-первых, Никита должен начать правильно себя оценивать. По последним поступкам хоккеиста этого видно не было (зачем-то уехал в НХЛ перед сезоном, хотя все понимали, что будет провал), но сейчас Сошников в такой ситуации, когда можно фактически закончить карьеру в 29 лет. Чтобы этого не произошло, нужно выложиться в «Тракторе» максимально, а в качестве мотивации перед глазами у Никиты должен стоять пример его предшественника в Челябинске Сергея Шумакова: даже при пустом рынке талантливый, но вредный и ленивый форвард оказался не нужен ни одному российскому клубу. Сошникова ленивым назвать точно нельзя, так что есть шанс, что его союз с «Трактором» будет успешнее.



Второй же момент: тренерский штаб челябинцев должен раскрыть игрока, найти для него нишу. И это значит не просто поставить Сошникова в большинство и в топ-6, а найти ему идеальных партнёров и идеальную ментальную установку. Да, Никита из тех хоккеистов, к которым нужен индивидуальный подход. Справится ли Анвар Гатиятулин? Надеюсь, но пока в нынешнем сезоне хоккеисты «Трактора» в абсолютном большинстве, увы, деградируют, играя хуже своих возможностей. Тертышный, Пулккинен, Ткачёв просто проваливаются, Бурдасов держит некий уровень, но тоже не выглядит каким-то стабильным лидером. При этом внутри клуба всё в полном порядке, в раздевалке отличная атмосфера, тренером все довольны. Как бы и Сошников не погрузился в эту пучину добродушного челябинского пофигизма.

«Металлург» (Бурмистров)

Илья Воробьёв берёт в Магнитогорск на перевоспитание большого таланта (от природы), великого лентяя и «правдоруба» Бурмистрова. Уверен, что по-человечески главный тренер «Магнитки» найдёт подход к нападающему. Ответит ли тот результатом? Тут уже уверенности нет. Просто потому, что Бурмистров – один из самых переоценённых российских хоккеистов современности, у которого был ровно один мощный сезон в Казани, всё остальное время он выезжал на авансах и дефицитной позиции центрфорварда.



Но есть ощущение, что вот сейчас, в моменте, Бурмистров придётся в Магнитогорске ко двору. После неприятного отрезка в «Ак Барсе» ему дадут лояльное отношение тренера, который может многое простить, и техничных партнёров, с которыми Александру легко будет обыграться и найти «химию». На контрасте Бурмистров может зажечь, но вдолгую рассчитывать на форварда я бы на месте магнитогорцев не стал. В 31 год ветреный человек не может стать стабильным и ответственным. Хотя понятно, что в следующем сезоне Александр из-за сокращения лимита на легионеров гарантированно получит место в топ-6.



Ну и с приобретением Бурмистрова центральная линия «Металлурга» становится совсем устрашающей, особенно по нынешним меркам. Карри, Майе, Зернов, Бурмистров, а ведь ещё есть Фисенко… Мощь!

«Ак Барс» (Журавлёв)

В Казань вернулся защитник Даниил Журавлёв, но тут непонятно, зачем он в принципе уезжал в систему «Колорадо». Чтобы поставить галочку? «Лавины», выбравшие защитника в подвале драфта, не сильно на него рассчитывали, сам Журавлёв неплохо смотрелся в Казани, но явно не был готов к повышению в классе. В итоге хоккеист самовольно уехал в Татарстан из Америки, испортил отношения с франшизой и старым агентом, а теперь ему придётся доказывать всё заново в родном клубе.

СКА (Алтыбармакян)

Ну что тут сказать? Ещё одна бестолковая по своей сути, импульсивная сделка, в рамках которой СКА зачем-то достаёт из своего уже ничем не прикрытого фарм-клуба в КХЛ последнего более-менее приличного российского хоккеиста. Алексей Алексеевич Морозов, мало быть в курсе сомнительных сделок, надо как-то законодательно прекращать этот фарс!

Новость по теме Морозов: КХЛ видит сомнительность сделок СКА и «Сочи». Но пока регламент не нарушен

Переход Алтыбармакяна серьёзно ослабляет «Сочи», но нисколько не усиливает СКА. Воспитанник петербургского хоккея получит игровое время в первых матчах после перехода, но затем наверняка проиграет конкуренцию более мастеровитым игрокам и осядет в ротации. Смотрите пример Никиты Попугаева. «Сочи» же без Алтыбармакяна, который давал южанам ещё и хорошую «медийку», окончательно утонет в унынии и бесконечной серии поражений. Кому и для чего всё это надо – непонятно.

ЦСКА (Брюквин)

Полагаю, Брюквина ЦСКА забрал у «Авангарда», чтобы совсем уж за бесценок не отпускать Богдана Киселевича. Интересно, что прямо сейчас, когда у армейцев много травмированных нападающих, Владимир поможет ЦСКА просто своим присутствием, но в целом я не вижу у Брюквина перспектив в системе Сергея Фёдорова.



Это форвард чистого льда с неплохим броском, не очень пригодный для интенсивной беготни, форчека и борьбы у бортов. На гигантском объёме катания держится хоккей ЦСКА, но Брюквин уже не выдержал подобные нагрузки у Боба Хартли (превратившись в форварда запаса), так что неясно, почему в другой жёсткой системе у него должно получиться.

«Спартак» (Емелин)

Алексей Емелин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» продолжает повышать возраст своей оборонительной линии, которая ещё недавно напоминала детский сад. Вслед за Максимом Чудиновым красно-белые подписали Алексея Емелина – жёсткого, бескомпромиссного, умелого защитника, но, конечно, уже приближающегося к концу карьеры. В весёлом в хоккейном смысле Минске у Емелина не получилось, резко бросалась в глаза его медлительность и мешковатость, которых ещё не было даже в прошлом сезоне в «Авангарде». В этом смысле не очень понятно, как Алексей впишется в состав «Спартака», но понятно, что его берут в команду в первую очередь из-за колоссального опыта и для раздевалки. Емелин – хоккеист с характером победителя, такой человек необходим молодой и неискушённой красно-белой команде.

«Динамо» (Мн) (Шумаков)

Как профукать карьеру к 30 годам, будучи безумно талантливым игроком? Спросите у Сергея Шумакова. Возможно, самый капризный и обидчивый хоккеист в истории КХЛ провалился в очередном клубе после ухода из «Авангарда» в конце 2020 года. Уверен, это была главная ошибка в жизни Шумакова, ведь в Балашихе Боб Хартли вылепил из него профессионала, и Сергей долгое время терпел некоторые личные неудобства, наступал на горло своей вольной песне, результатом чего были два подряд шикарных плей-офф в его исполнении.



Но затем Шумаков всё-таки сорвался, внутреннее эго вырвалось наружу, и он сделал всё, чтобы его обменяли из «Авангарда». И что дальше? Безликая игра за «Автомобилист» (да ещё и серьёзная травма), такой же кошмар в «Тракторе» из родного Челябинска, где Сергей просто отбывал номер.



Вообще, мне кажется, что Шумаков потерял интерес к хоккею. И даже переход в Минск, где нет строгого тренера, весёлый анархичный стиль игры и минимум давления, Сергею не поможет. При этом буду очень рад ошибиться, потому что такие яркие личности, как Шумаков, КХЛ необходимы.

«Сочи» (Мичков)

Подачка с барского петербуржского плеча для «Сочи», за которую многие расхвалили Романа Ротенберга. Не знаю, как Матвей Мичков раскроется в составе «леопардов» при теперь уже полном отсутствии более-менее приличных партнёров, но, конечно, здорово, что парень получит практику на уровне КХЛ.

Однако предчувствия по поводу глобальных перспектив Матвея сейчас всё равно тревожные. В СКА его передержали на уровне ВХЛ/МХЛ, в «Сочи» по объективным причинам он вряд ли как-то мощно проявит себя (один в поле не воин, особенно в 18 лет), на международную арену Мичкову, как и всем русским, доступ пока закрыт. Как бы нам такими темпами не потерять мощнейшего со времён Александра Овечкина таланта!

«Локомотив» (Никитин)

Игорь Никитин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока многие клубы подписывали хоккеистов, в «Локомотиве» продлили контракт с главным тренером. Игорь Никитин подписался с Ярославлем ещё на два сезона, и это огромный успех для клуба, в котором давно наметился застой, отдаляющий железнодорожников от новых больших побед.



Никитин сможет расшевелить болото в «Локомотиве», изменить психологию местных хоккеистов, которые боятся подумать, что могут победить, а потому не прилагают для этого каких-то сверхусилий. Собственно, Игорь Валерьевич уже начал этим заниматься, подключая для давления даже прессу, и кое-какой результат уже виден. «Локомотив» всё больше становится «никитинским»: механическим, аккуратным, строгим, почти безошибочным. Смотреть на игру Ярославля в нынешнем сезоне практически невозможно, но «Локомотиву» сейчас важнее результат. Результат, которого в городе не видели 20 лет.

Да и Никитин ещё подкрутит систему. Можно вспомнить его ЦСКА, который, конечно, был правильный до скукоты, но при случае проявлял гибкость, умел включить игру в пас, давление, скорости. Правда, состав у «Локомотива» сейчас пожиже, чем был у красно-синих, но и тут у железнодорожников есть возможности для усиления на следующие сезоны.



Да, не думаю, что «Локомотив» чего-то добьётся сейчас, но в ближайшие два года Никитин должен привезти в Ярославль Кубок Гагарина. Это тренер из когорты Билялетдинова, Знарка, Хартли, которым нужно время и хорошие финансовые возможности, и тогда они гарантированно добьются высочайшего результата. Сейчас в Ярославле выказывают Никитину доверие, и это лучшее решение боссов «Локомотива» в отношении тренера клуба за очень много лет.