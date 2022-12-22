Русский форвард вырвался из «Ак Барса»! Теперь Бурмистров засияет по-новому?

Это случилось. Нападающий Александр Бурмистров наконец-то вырвался из «Ак Барса». С 31-летним хоккеистом в ближайшее время официально расторгнут контракт по обоюдному соглашению сторон, после чего игрок подпишет контракт с «Металлургом» до конца сезона-2022/2023.

Да, в последнее время в карьере у Александра наметился определённый спад. Но спровоцирован он в том числе неумением тренерского штаба казанцев грамотно использовать хоккеиста. Ни для кого не секрет, что у Бурмистрова случился конфликт с теперь уже бывшим рулевым «барсов» Олегом Знарком. В итоге Александра не только вывели из состава первой команды, но и заставили забрать свои вещи из раздевалки и заниматься по индивидуальной программе на базе клуба. Это совершенно не дело, решение о переходе в данной ситуации напрашивалось.

«Причина не в разногласиях между тренером и игроком, Александр вернулся в Казань по моему решению», — делал заявление генменеджер клуба Марат Валиуллин.

Но, конечно, правдивого в этом заявлении мало. Мы знаем, чьё это решение и почему оно было принято.

Изначально казанцы хотели трудоустроить своего хоккеиста в клубы Западной конференции. Логично, ведь усиливать своих конкурентов по Востоку в «Ак Барсе» явно не горели желанием. Однако сам форвард хотел остаться именно в Восточной конференции. В результате сторонам удалось договориться и ударить по рукам.

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И это хорошо, потому что в сложившейся ситуации других решений принимать не нужно. Постоянный и затяжной конфликт не нужен ни клубу, ни игроку. Одним нужно спокойно идти своей дорогой, а другому реанимировать свою карьеру. Согласитесь, всё вполне логично.

Логично и то, что новой командой хоккеиста стал «Металлург». Бурмистрова очень хорошо знает главный тренер уральцев Илья Воробьёв. У Ильи Петровича совершенно другой характер, нежели у Знарка. Это спокойный и рассудительный тренер, но в то же время очень требовательный.

Кроме того, Бурмистров близко дружит с капитаном «Магнитки» Егором Яковлевым. Не сомневаемся, что Егор сразу введёт своего товарища и коллегу в курс дела, подскажет и поможет там, где нужно.

Александр Бурмистров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Да и вообще центральные нападающие с российским паспортом никогда не будут лишними. Тем более на горизонте дедлайн, а рынок практически пуст. Не будем забывать и тот факт, что половину от годовой зарплаты (40 млн рублей) Бурмистрова уже выплатил «Ак Барс», так что в финансовом плане Магнитогорск тоже всё устроило. Жёсткий потолок зарплат никто не отменял, плюс у магнитогорцев в целом оставалось не так много средств на трансферы. В том числе и поэтому сделка с участием Бурмистрова выглядит оптимальной как для самого игрока, так и для его нового клуба. Главное теперь — выйти на свой прежний уровень, максимально помочь команде и выполнить тренерские установки. Александр — опытный и многое повидавший хоккеист. Надеемся, что с этим у него проблем не возникнет.