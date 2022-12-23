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«Оттава» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ, видео, голы, Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по броскам

Самый опасный в истории НХЛ! Овечкин добился достижения, которое никогда не превзойдут
Елена Кузнецова
«Оттава» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ
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Пал рекорд лиги по броскам, который держался 21 год.

Каждый раз, когда Александр Овечкин находится на пороге очередного исторического гола, соперники как мантру повторяют: только не мы, пожалуйста, только не в нашем матче. С такими мыслями на игру с «Вашингтоном» выходила и «Оттава». «То, что Овечкин сделал и что делает для хоккея — действительно нечто особенное. Мне нравится смотреть за его игрой, но мы не хотим, чтобы его 801-й гол случился в наши ворота», — заявил перед встречей нападающий «Сенаторз» Тим Штюцле.

С тех пор, как Ови оформил хет-трик в ворота «Чикаго», добравшись до 800 шайб за карьеру, соперникам удаётся сдерживать его голевые порывы. Погоня за вторым местом в снайперской истории продолжается, сегодня Овечкину вновь не удалось преподнести новогодний подарок всему «Вашингтону», но это не значит, что Великая Восьмёрка сидит без дела.

Он продолжает набирать очки, раздавая передачи, а его команда продолжает побеждать и сегодня вернулась в зону плей-офф, а командные успехи для Александра всегда были на первом месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Холден, Пинто) – 04:50 (5x5)   1:1 Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 07:01 (5x4)   1:2 Милано (Овечкин, Орлов) – 25:25 (5x5)   2:2 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 43:04 (5x4)   2:3 Юханссон (Густафссон, Кузнецов) – 62:04 (3x3)

Сегодня Ови снова был в огне и в самой гуще событий, своей энергией зарядив «столичных» на очередную победу. После быстрого гола Алекса Дебринкэта он в большинстве стянул к борту двух соперников и наотмашь отдал передачу через всю зону на ждавшем в правом кругу вбрасывания Евгению Кузнецову, который пальнул впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на тотальное доминирование и град бросков по воротам Кэма Тальбо, «Вашингтону» удалось забросить только ещё одну шайбу в основное время. На исходе большинства Ови действовал из своего офиса – бросил сквозь Тальбо, и шайба медленно ползла за его спиной, прежде чем Сонни Милано добил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «столичные» сбавили обороты и позволили «сенаторам» вернуться в игру – гол Дрейка Батерсона завершил программу основного времени, а в дополнительное победу гостям принёс Маркус Юханссон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови был признан первой звездой встречи, а также благодаря шести броскам по воротам побил рекорд НХЛ, который держался более 20 лет. Он опередил Рэя Бурка и вышел на первое место в истории лиги по броскам за карьеру – 6211. Отрыв от ближайшего преследователя среди действующих игроков составляет 2230 бросков, а Ови ещё играть и играть, так что это достижение, пожалуй, уже никто ен превзойдёт. Удивительно, что россиянин нанёс столько бросков задолго до 40 лет, в отличие от самого Бурка и Яромира Ягра, который занимает третье место.

Что до погони за Горди Хоу, то Ови сильно не переживает о четырёх матчах подряд без голов: «Надо просто пройти через это. Если бы у меня не было шансов в этих матчах, то да, я бы беспокоился. Но у меня были моменты, просто вратарь сыграл хорошо. Сейчас нам было важно набрать два очка и продолжить движение в турнирной таблице», — заявил он после матча.

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