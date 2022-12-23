Россия забила три гола за 10 минут на МЧМ! А сумасшедший финт Мичкова потряс Америку

26 декабря в Канаде стартует молодёжный чемпионат мира 2023 года по хоккею. В силу известных причин и обстоятельств в этом году главный мировой турнир среди молодых хоккеистов вновь пройдёт без участия сборной России. Прошлогодний чемпионат, который в итоге не был доигран из-за разразившейся коронавирусной эпидемии, на данный момент по сей день остаётся последним большим турниром, в котором принимала участие наша национальная команда, так как в августе россияне уже не находились среди участников МЧМ-2022, когда этот турнир решили провести заново. Сегодня мы вспоминаем, как сборная России провела свой пока что последний официальный матч.

Сборная России под руководством Сергея Зубова взяла очень неудачный старт на молодёжном чемпионате мира 2022 года, проиграв в первом матче на турнире команде Швеции (3:6). Поэтому Швейцарию во второй встрече россиянам было необходимо обыгрывать в обязательном порядке.

Россияне открыли счёт в матче уже на восьмой минуте первого периода, когда Данила Юров вторым темпом поддержал атаку, подобрал шайбу у левого борта и с помощью двойного рикошета отправил её в цель, оформив свой первый гол на этом турнире. Ассистентом у Данилы выступил Никита Чибриков.

Ещё до первого перерыва наши парни смогли организовать две голевые атаки, которые разделило меньше двух минут. Сначала всё сам сделал Дмитрий Злодеев. Российский нападающий вдоль левого борта заехал в зону атаки, сперва попытался с отрицательного угла поразить цель, это не удалось, однако Дмитрий не выключился, подобрал шайбу, выехал из-за ворот и бросил точно в угол.

Спустя 117 секунд Егор Савиков от синей линии через рикошет доставил шайбу к воротам, Павел Тютнев развернулся и резким броском прошил голкипера. Первый и третий гол россиян в матче разделило 10 минут. К сожалению, уйти на перерыв с преимуществом в три шайбы у нас не получилось. За минуту до конца стартового отрезка цели достиг бросок Аттилио Биаски. Швейцарцы укатили в контратаку, Биаска получил передачу на ход, улучшил позицию и броском с кистей распечатал наши ворота. Этот бросок был всего четвёртым для швейцарской сборной в первом периоде, и он оказался голевым. И нужно назвать вещи своими именами – голкипер Гуськов партнёров откровенно не выручил.

Во втором периоде заброшенных шайб не случилось, при этом сам игровой отрезок нельзя было назвать скучным. Уже в первой атаке после начального вбрасывания могли забивать швейцарцы, но на помощь Гуськову и всей сборной России пришёл лучший друг вратаря – каркас ворот. В ответной атаке выше всяких похвал сыграл голкипер соперника Паше, не позволивший оформить дубль Злодееву.

Следом выручать пришлось уже Гуськову, который дважды в ближнем бою остановил швейцарские выпады, на сей раз сумев подчистить ошибки своих партнёров. При этом броски со средней и дальней дистанции продолжали вызывать очевидный дискомфорт у нашего вратаря – сейвы Егору давались с большим трудом. Так произошло за несколько минут до перерыва, когда Гуськов с большой помаркой отбил совсем не опасный бросок соперника.

Матч России со Швейцарией Фото: fhr.ru

На старте заключительного отрезка к эффектному голу был близок Василий Пономарёв. Российский нападающий оказался перед воротами швейцарской команды, прокинул шайбу себе между ног, но не успел произвести последнее касание, и игровой снаряд прошёл мимо створа. После этого россияне с трудом смогли отбиться в меньшинстве после необязательного удаления Тютнева – и снова от больших проблем нашу сборную уберегла штанга, второй раз в матче пришедшая на помощь Гуськову.

Последнюю шайбу нашей команды в матче забросил Матвей Мичков, снявший все вопросы о победителе матча за восемь минут до конца третьего периода. Для 17-летнего Мичкова заброшенная шайба стала уже третьей на том мировом первенстве. Любопытно, что Матвей шёл по графику 17-летнего Александра Овечкина, который на своём первом в карьере МЧМ также стартовал с трёх голов в двух матчах. Правда, на МЧМ-2003 Ови уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй промолчал, тогда как Мичков разложил свои голы более равномерно (2+1).

В том самом матче со Швейцарией Мичков, помимо заброшенной шайбы, отметился ещё и фантастическим финтом, который привёл в восторг Америку. Всё началось с финта в средней зоне. Аттилио Биаска двинулся на нашего вундеркинда, Мичков сделал шаг назад и, как по мановению волшебной палочки, накрутил соперника и отдал передачу вперёд. Всё было сделано так быстро, что нужно посмотреть видео раз 10, чтобы мозг успел переварить информацию и в полной мере стало понятно, что он сделал. Не финт, а квинтэссенция хоккейного удовольствия в стиле главного хоккейного Волшебника – Павла Дацюка.

ВИДЕО

«Мичков уже абсолютно доминирует. Это какое-то безумие, особенно на этом турнире», — отметил редактор Last Word on Puck Алекс Метцгер.

«Я уже люблю Мичкова», — заявил автор EP Rinkside Дмитрий Филипович.

«Матвей Мичков – просто демон», — написал блогер Spoked Z.

В самой концовке Фабиан Рицман во второй раз в матче заставил капитулировать Гуськова. Тренерский штаб сборной России взял запрос на положение вне игры, но арбитры после видеопросмотра подтвердили взятие наших ворот. Россияне остались в меньшинстве, где смогли выстоять, после чего спокойно довели дело до первой победы на МЧМ, которая в результате оказалась единственной.

Впереди у сборной России был выходной день, после которого в ночь на 30 декабря ей предстояло сыграть с командой Словакии, но в ход событий вмешались эпидемиологические события. На турнире сначала начали пачками выписываться технические поражения, а затем организаторы и вовсе были вынуждены отменить соревнование и перенести его на лето 2022-го, когда россияне уже были отстранены от мировых первенств.