Мощный обмен в КХЛ! «Авангард» и ЦСКА проворачивают одну сделку за другой

На днях ЦСКА и «Авангард» совершили яркий обмен. Защитник Богдан Киселевич, засидевшийся в армейском клубе, отправился перезагружать свою карьеру в Омск. Богдан – олимпийский чемпион и опытный хоккеист, но ему был нужен новый вызов. Аналогичная ситуация и с отправившимся в обратном направлении форвардом Владимиром Брюквиным. В «Авангарде» этот нападающий явно перестал прогрессировать, зато у Сергея Фёдорова может получить новую для себя роль и принести определённую пользу.

В таких случаях от обмена выигрывают обе стороны, а новоиспечённый генеральный менеджер омской команды Рашид Хабибулин в преддверии дедлайна активно взялся за работу. Правда, проблему вратаря пока удалось решить лишь приглашением Алексея Мельничука, но с голкиперами на рынке сейчас вообще очень сложно. Правда, время ещё есть, трансферное окно открыто до 27 декабря включительно.

Новость по теме Киселевич обратился к болельщикам после перехода из ЦСКА в «Авангард»

«Киселевич провёл много лет в ЦСКА, в сборной России, очень хорошая карьера у него за плечами. Думаю, он будет нашим ведущим защитником, у нас на него большие планы», — заявил главный тренер омичей Михаил Кравец.

Богдан Киселевич (слева) Фото: hawk.ru

Но, как оказалось, на этом трансферная активность между Москвой и Омском не закончилась. Сегодня «Чемпионату» стало известно, что «ястребы» обменяли словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА на защитника армейского фарма Дмитрия Алексеева. Этот трансфер уже подтверждён официально.

В нынешнем регулярном чемпионате Ярош принял участие в 24 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт девять очков при общем показателе полезности «-6» и четырёх минутах штрафа.

Алексеев в текущей регулярке сыграл всего в трёх матчах. Российский защитник записал на свой счёт одну результативную передачу при общем показателе полезности «+1». До нынешнего сезона Алексеев выступал за «Трактор».

«Поговорили с Кристианом по поводу продолжения его карьеры, у ЦСКА был предметный интерес, поэтому, с учётом семейных обстоятельств Яроша, решили, что этот обмен будет лучшим вариантом. Алексеев — талантливый игрок, который приходит к нам на двусторонний контракт, рассчитываем на него в будущем. Кристиану желаем удачи, до дедлайна остается ещё несколько дней, так что продолжаем работать над усилением перед решающей стадией сезона», — заявил генменеджер омичей Рашид Хабибулин.

Ярош – клиент известного словенского агента Алеши Пилко, который, не сомневаемся, тоже приложил руку к сделке. Пилко, к слову, ведущий агент по легионерам в КХЛ, среди его клиентов много топ-иностранцев. И это очередной мощный ход, так как словак умеет играть в силовой хоккей, постоять за себя и за партнёров, помочь команде в большинстве мощным броском от синей линии или розыгрышем шайбы. В ЦСКА игроков подобного плана любят, Сергей Фёдоров и его тренерский штаб будут довольны.

В свою очередь, «Авангард», уже расставшийся с Шевченко и Брюквиным, а также пополнившийся Киселевичем, продолжает расчищать свою платёжку перед дедлайном.

О чём это говорит? О том, что в Омске явно не собираются останавливаться и продолжают искать варианты усиления состава. По-прежнему ведётся поиск вратаря, на карандаше у «ястребов» Евгений Аликин и Янис Калниньш из «Амура» (кого-то из них постараются подписать). Возможно, переедет в Сибирь и сильный канадский защитник «Куньлуня» Зак Лесли. А вот своих голкиперов в китайской команде отпускать не намерены, иначе за Смитом и Джурасиком выстроилась бы очередь.

В общем, чем ближе к дедлайну, тем жарче в плане обменов и переходов. И это не может не радовать. Значит, команды и их менеджеры работают, ищут и в итоге находят варианты. Посмотрим, как будет дальше. Впереди нас наверняка ждёт всё самое интересное.