Величие не передать словами! Овечкин заколотил дубль и стал вторым снайпером в истории НХЛ

Четыре матча Александр Овечкин томил весь хоккейный мир в ожидании истории, и сегодня этот день пришёл. Капитан «Вашингтона» вышел на второе место по голам в НХЛ, сначала догнав, а потом и обогнав Горди Хоу!

«Виннипегу» Ови забивать любит – перед матчем у него был 51 гол в ворота этой франшизы (учитывая период «Атланты»), что является его личным рекордом против клубов НХЛ. «Реактивщикам» же россиянин уже забивал историческую, ещё 600-ю шайбу в 2018 году.

«Никто не хочет быть по другую сторону. Надеюсь, он придержит этот гол до Нового года. Видел, что в большинстве он теперь больше играет перед воротами, потому что его бросок из круга вбрасывания закрывают. Даже посмеялся, когда он сделал хет-трик с «Чикаго», находясь рядом с воротами. Такие голы тоже считаются. Я очень хочу, чтобы он установил рекорд или сравнялся с Горди Хоу и двигался дальше. Все болеют за него, но это необязательно должно быть сегодня. Только если мы выиграем, тогда пусть забивает», — так напутствовал Ови перед игрой бывший помощник тренера «столичных», а ныне «Виннипега» Скотт Арниэль.

В концовке первого периода «Виннипег» всё-таки оказался по другую сторону истории – Овечкин получил пас, заехал в правый круг вбрасывания и бросил с кистей в домик! Арена загудела «Ови, Ови!», а главный герой выдал свой фирменный рёв «ДА!» и с улыбкой потонул в объятиях счастливых партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это здорово, я в серьёзной компании. Очень приятно. Папа с мамой смотрят матч в Москве, здорово забить этот гол на глазах у наших болельщиков. Мы все сейчас творим историю. Я счастлив!», — сказал Ови в перерыве.

Давид Риттих стал 166-й вратарской жертвой Овечкина в НХЛ. Кроме того, россиянин вышел на второе место в современной НХЛ (с 1991 года) по голам в ворота одной команды, сравнявшись с Теэму Селянне (52 гола в ворота «Лос-Анджелеса») и Сидни Кросби (52 в ворота «Филадельфии»). Впереди только Яромир Ягр и его 56 голов «Айлендерс».

Надо было ещё обогнать Хоу – и Ови чуть не сделал это в начале второго периода, убежав «один на один» с Риттихом, но не смог переиграть его ещё раз. Но всё равно, с этого дня впереди остался только Уэйн Гретцки с его 894 голами.

Но Великая Восьмёрка продолжил не голами, а передачами. В середине второго периода он в большинстве дежурил перед воротами, партнёры хотели вывести его на бросок, но не получилось. Шайба скакала на пятачке и в итоге прискакала к Сонни Милано на дальнюю штангу, а Овечкин записал на свой счёт 409-й матч в карьере с двумя или более очками. Это позволило ему обойти Пола Коффи и выйти на 12-е место в истории лиги по этому показателю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде команды обменялись голами, обеспечив концовку с пустыми воротами «Виннипега» и целой ареной в ожидании ещё одного гола своего главного любимца. Ови выходил через смену – сначала попал в штангу, но в следующем моменте всё же забил. Есть 802!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Величие этого момента не передать словами! Трибуны устроили Ови оглушительную овацию, а матч остановили, чтобы показать видео-поздравления сына Горди Хоу с историческим голом. После сирены вся команда «Джетс» осталась на льду, чтобы пожать руку лучшему снайперу современности.

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