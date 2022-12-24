Капитан «Вашингтона» поставил на уши 18 тысяч фанатов на домашнем стадионе, но первым делом вспомнил про родителей и семью.

И тут Овечкин заговорил по-русски! Великий момент в самом сердце Америки

Четыре матча Александр Овечкин не мог разменять девятую сотню голов в НХЛ и выйти на второе место в списке лучших снайперов всех времён. Где-то не везло, где-то не было моментов – так или иначе, по выезду капитан «Вашингтона» проехался вхолостую, но перед Рождеством у него ещё был один шанс, чтобы встретить праздник в приподнятом настроении и на новом месте в истории. И Ови, конечно, этим шагом воспользовался.

На 19-й минуте Ови воспользовался шикарной скидкой от Дилана Строума, прицелился и с кистей буквально «прошил» Давида Риттиха. Затем было ликование, фирменный рёв и пляски с одноклубниками, которые в это время были на льду.

В перерыве Овечкин, догнавший Хоу по голам в НХЛ (стало по 801), поучаствовал в флэш-интервью, где первым делом вспомнил о своей семье. И той части, что на трибунах в Вашингтоне, и той, которая не спит ночью в России.

«Моя семья, мои мама и папа смотрят игру в Москве. Это нечто особенное. Иметь возможность забить гол на глазах у наших болельщиков — это уникально. Мы все творим историю прямо сейчас. Я счастлив», — приводит слова Овечкина журналист Ян Оланд в «Твиттере».

Затем Овечкин помог отличиться Сонни Милано, а также по ходу матчу «поймал» поздравление от владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса.

Но это был ещё не вечер! За минуту до конца основного времени Евгений Кузнецов уговорил великого соотечественника забить в пустые ворота. Это 802-й гол Овечкина, это опережение Хоу, это выход на заочную битву с Гретцки без посредников!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этой шайбы уже всё было по классике! Матч остановили, 18-тысячный стадион устроил Овечкину овации, а на кубе показали видео с речью Марка Хоу.

«Пришло время поставить новые цели… в погоне за номером 99 … поздравляю!», — обратился к Овечкину сын Мистера Хоккей.

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Когда матч всё-таки был завершён, Овечкина персонально поздравили с великим достижением все игроки «Виннипега».

А затем виновник торжества снова произносил речь для прессы. И, сидя на скамейке запасных в самом сердце Америки и в окружении не желающих расходиться фанатов, Овечкин неожиданно заговорил по-русски после одного из вопросов репортёра.

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После игры великого русского снайпера, конечно, ждал тёплый приём в раздевалке и встреча с семьёй, которая старается не пропускать домашние матчи «Вашингтона» и придаёт силы папе.

Ну а сейчас Ови идёт в бар, чтобы подкрепиться хот-догами и начос. Впереди в НХЛ небольшая рождественская пауза, после которой Александр с новыми эмоциями примется за рекорд Гретцки. До него осталось 92 гола – пустяк для русского богатыря.