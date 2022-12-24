«Это просто чудо». Реакция команд НХЛ на исторический гол Овечкина

Свершилось! Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1) и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории североамериканской лиги, превзойдя показатель Горди Хоу (801). В активе российского форварда стало 802 точных броска, и теперь впереди него располагается только легендарный Уэйн Гретцки (894), до повторения результата которого Овечкину осталось забросить 92 шайбы.

Исторический гол Овечкина пришёлся на пустые ворота. Причём незадолго до этого он промазал по ним и в следующей смене тоже не спешил забивать. Оказывается, не особо и хотел: «Сложилась такая ситуация, что, если есть шанс, надо им пользоваться. Я отдал шайбу Кузе, а он типа: «Не, не хочу». После этого я забил – и это нечто особенное», – рассказал Овечкин о том, как забил 802-й гол в НХЛ.

«Если бы я забил, на меня бы ополчилось полмира»

В свою очередь, сам Евгений Кузнецов подробно объяснил, почему не стал забивать сам: «Не знаю, я бы чувствовал себя виноватым, если бы забил. На меня бы, наверное, полмира ополчилось. Ну, знаете, у меня же много хейтеров. Дело репутации. Так что лучше я потерял бы там шайбу и пошёл в бэкчек, если бы он не забил».

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин Фото: twitter.com/capitals

«В начале карьеры в НХЛ не думал, что побью хоть один рекорд Хоу или Гретцки»

После завершения встречи 37-летний капитан столичной команды высказался о своём сегодняшнем достижении и рассказал, как будет праздновать выход на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Когда я только приехал в НХЛ, то даже не думал, что такое случится и я побью хоть один рекорд Горди Хоу или Уэйна Гретцки или вообще какой-нибудь рекорд. Я думал: «Что ж, возможно, я буду играть в НХЛ, буду хорошо играть, так что надо стараться. Но всё, что сейчас происходит, – это чудо.

Кто знает, кто следующим забьёт 800 голов? Надеюсь, кто-то это сделает. Мне повезло избегать травм и так много забивать. Хочу сказать спасибо всем моим партнёрам, тренерам за доверие, за возможность выходить на лёд в разных ситуациях. Без них я бы никогда не добрался до таких цифр и достижений.

Как буду праздновать? Пойду в бар – хот-доги, начос, почему бы и нет? Рекорд Гретцки? Шаг за шагом, ребят. До этого ещё далеко. Сейчас пора провести время с семьёй, насладиться моментом».

«Все выдохнули с облегчением»

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум, пополнивший состав столичной команды в межсезонье, рассказал, как партнёры Овечкина отреагировали на гол россиянина в пустые ворота.

«Это было невероятно и знаменательно. После хет-трика, которым он выбил 800 голов, потребовалось некоторое время, чтобы забить 801-й и 802-й. Когда мы увидели, что шайба зашла в ворота, все выдохнули с облегчением. Ему осталось 93 гола, чтобы побить рекорд. Это история. Здесь все говорят об этом. Мы понимаем, что он творит историю игры, и это впечатляет. За этим приятно наблюдать и интересно являться частью процесса. Если честно, то мечта сбылась».

«Сегодня мы смогли прервать игру, чтобы отдать должное этому моменту»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после исторического дубля Овечкина высказался о погоне россиянина за рекордом Гретцки.

«Хочется сказать – такое случается раз в жизни, но в хоккее нечасто встретишь, чтобы игру останавливали ради чествования особого достижения. На самом деле невероятно, чего он смог достичь в «Вашингтоне». И сегодня мы смогли прервать игру, чтобы без спешки отдать должное этому моменту.

Побьёт ли он рекорд Гретцки? Когда видишь, что Алекс делает каждый день, всё возможно. То, как он играет. Как он забивает. Как он бросает. Его любовь к игре. Придётся постараться, но выбран нужный парень для того, чтобы попытаться побить этот рекорд».

«Пришло время идти за 99-м номером»

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, прокомментировал выход российского нападающего на второе место в истории НХЛ по количеству голов. Видео с речью Марка показали после того, как 37-летний капитан столичных забросил 802-ю шайбу и обогнал Горди.

«Пришло время поставить новые цели… в погоне за номером 99 (Уэйном Гретцки. — Прим. «Чемпионата»)… поздравляю!» — сказал Хоу.

«Не хотелось, чтобы это случилось в матче с «Виннипегом», но Овечкин — лучший снайпер нашего времени»

После окончания матча игроки «Виннипега» в полном составе поздравили россиянина с невероятно важным событием в его карьере, а затем вместе со своим главным тренером высказались о новом достижении Овечкина в общении с журналистами.

«Это большая величина, он обошёл Горди Хоу, а Горди Хоу – это легенда хоккея. Он практически на хоккейной горе Рашмор, и Ови только что его обошёл. Не очень хорошо, что я записал себе на этом «минус», но все игроки ценят, что он значит для игры и как хоккей вырос благодаря ему», – заявил защитник «Джетс» Джош Моррисси, из-под которого Александр и положил гол в пустые ворота.

«Конечно, не хотелось, чтобы это случилось против нашей команды, но Овечкин – снайпер моего поколения. Он столько сделал для развития хоккея, прямо сейчас это лучший снайпер нашего времени», – добавил нападающий «реактивщиков» Адам Лаури.

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«Ребята знали, что так было правильно (поздравить Овечкина после игры). Это говорит о его стойкости и характере, о его рабочей этике. Он молодец, правда. Поздравляю его, он это заслужил», – подытожил главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс.