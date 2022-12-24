«Если бы мог, переиграл бы финал чемпионата мира». Интервью с рекордсменом «Спартака»

Для Александра Хохлачёва нынешний год – особенный. По крайней мере, с точки зрения статистики. В сентябре нападающий возглавил список лучших бомбардиров «Спартака» в кахаэловской истории, а в ноябре добавил к этому титул лучшего ассистента. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Хохлачёв рассказал о своём отношении к личным рекордам, тренерском почерке Игоря Гришина и самом запоминающемся моменте в хоккейной карьере.

«С приходом Гришина молодые ребята раскрепостились»

– Александр, мы общаемся в последний день паузы в КХЛ. Грустите, что перерыв заканчивается, или рвётесь в бой?

– Да нет, все соскучились по играм. Надоело только тренироваться, так что все готовы и хотят играть уже.

– Одна из особенностей нынешнего «Спартака» – большое количество молодых игроков. Насколько это необычный для вас опыт – оказаться в такой молодой компании?

– На самом деле отличная атмосфера в раздевалке, позитивная. Все молодые ребята – задорные. Хорошие пацаны, поэтому всё отлично у нас.

– Многие говорят, что смена тренера добавляет эмоций любой команде. «Спартак» тоже недавно поменял наставника. Действительно ли этот ход так работает?

– Каждый тренер приходит и даёт что-то своё, у каждого своё видение. У нас много ребят, которые прошли через «Химик», и Гришин всех их знает. Может быть, с его приходом они раскрепостились. Может быть, это сыграло значительную роль. С Игорем Владимировичем комфортно работать и интересно.

– Изменения, которые внёс Гришин, больше про тактику или про психологию?

– Я думаю, что вначале речь только про психологию, потому что он только пришёл – и мы начали сразу играть. Постепенно с каждым днём он менял тактический рисунок. Как я сказал, много молодых ребят, которые прошли через «Химик», и, думаю, с его приходом они начали играть лучше.

– В публичном пространстве Гришин создаёт образ позитивного человека. Насколько этот образ отличается от того, какой он в команде?

– Такой же позитивный человек. Понятно, что он главный тренер и в каких-то моментах может «напихать». Но в целом, повторюсь, с Игорем Владимировичем очень приятно работать.

Игорь Гришин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

– Вам как творческому игроку важно, кто тренер? С точки зрения хоккея вас ещё можно научить чему-то новому?

– Я думаю, каждого игрока можно чему-то научить. Мы на протяжении всей карьеры учимся. Сейчас с Гришиным очень интересно, так как у него свой, особый подход. Ну а наша работа выполнять установку тренера и отдаваться в каждой игре на максимум.

– В ноябре вы стали лучшим ассистентом в кахаэловской истории «Спартака». Насколько внимательно относитесь к личной статистике и таким рекордам?

– Понятно, что приятно бить какие-то рекорды, набирать очки – тем более нападающему. Это моя игра, моя работа. Но стараюсь особо не думать об этом. Главное – чтобы команда побеждала.

«Мы играем в более открытый, атакующий хоккей — мне такой по душе»

– Вы один из самых техничных хоккеистов КХЛ. Мягкие руки, видение площадки, нестандартное мышление – с этими навыками рождаются или их можно прокачать?

– Тяжело сказать. Без работы, естественно, ничего не будет. Наверное, с каким-то талантом рождаешься, но всё равно надо работать над этим и развивать.

– Евгений Кузнецов не раз говорил, что устал от современного хоккея из-за его прямолинейности. У вас когда-то были подобные ощущения?

– Конечно, были. Например, когда играл в «Авангарде». Сейчас в «Спартаке» мы играем в более открытый, атакующий хоккей – конечно, мне такой больше по душе.

– Каким остался в вашей памяти сезон в «Авангарде»? С одной стороны – Кубок, с другой – вы не были на лидирующих позициях…

– Ну а каким он может остаться? Понятно, что где-то мне хотелось ещё больше играть. Но всё равно прошёл хороший сезон, у нас была сильная команда, там было много хороших нападающих, поэтому мы все примерно одинаково играли. Главное, что мы выиграли, и от этого в целом только позитивные эмоции остались.

– Как вы оцениваете, за этот сезон под руководством Хартли вы стали сильнее или, наоборот, сбавили из-за небольшого айстайма?

– Там была большая конкуренция, но всё только в плюс. Опять же – мы выиграли титул, поэтому тут нечего обсуждать.

– Передача на Каски в овертайме седьмого матча с «Ак Барсом» – это рядовое событие в вашей карьере или особенный эпизод, вспоминаете ли его?

– Конечно, вспоминаю. У нас была сумасшедшая серия с Казанью. Эта победа в овертайме была очень эмоциональной, мы очень радовались. Вспоминаю этот момент как одно из самых важных событий в карьере.

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– Многие из того «Авангарда» отмечают особую роль Ильи Ковальчука. Но ведь у него было много не самых удачных игр. Что, на ваш взгляд, он принёс в команду?

– С его приходом у нас появился ещё один снайпер, хороший игрок, который может забить в решающие моменты, повести за собой. Естественно, было круто иметь в команде человека с таким именем.

«Очень хотелось бы выиграть со «Спартаком» Кубок»

– Кажется, что ни в Америке, ни в СКА, ни в «Авангарде» вас не раскрыли полностью. Вы чувствовали себя недооценённым на каком-то этапе карьеры?

– Я не чувствовал. Просто в Америке чуть не сложилось, не повезло, грубо говоря. Тяжело обсуждать это, так сложилось, и я решил приехать обратно в Россию. В СКА тоже у нас была сильная команда, проиграли шесть или около того матчей за сезон, выиграли Кубок, поэтому всё хорошо сложилось. Потом перешёл в «Спартак», в «Авангарде» в принципе тоже был хороший год, нормально играли.

– Вас не было на Олимпиаде в Пекине, хотя, по распространённому мнению, там не хватило именно креативных игроков. С какими чувствами следили за Олимпиадой? Болели за сборную или тёплого отношения к ней не было?

– Меня не брали и на сборы, поэтому все логично. Разумеется, я болел за ребят, смотрел все матчи.

– Вас удивляет, возмущает, что вы не на радаре у тренеров сборной?

– Это надо спрашивать у них. Это выбор тренеров – кого брать, и они отвечают за результат. Я не могу оценивать и комментировать решения.

Динмухамед Кайыржан и Александр Хохлачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Как вы для себя формулируете дальнейшие цели? Можно ли сказать, что двух кубков достаточно и хочется сосредоточиться на том, чтобы с родной командой дойти как можно дальше?

– Очень хотелось бы выиграть Кубок именно со «Спартаком». Будем стараться и биться за родной клуб.

– Не так много хоккеистов, которые долго играют в одной команде. Какое место в вашей жизни занимает «Спартак»? Есть ли у вас желание завершить здесь карьеру?

– Конечно, «Спартак» для меня всегда был, есть и будет на первом месте. Я же воспитанник, я вырос здесь. Это моя родная команда, мой дом.

– Перед перерывом «Спартак» играл ретроматч. Такие истории отвлекают от хоккея или самим игрокам это тоже нужно?

– Конечно, нужно всем. Было очень круто, отличная атмосфера. Хочется побольше подобных матчей.

– В последнее время в КХЛ обсуждают различные изменения. Есть вариант с объединением конференций в плей-офф. Вы за или против?

– Даже не знаю. На самом деле лига сейчас подравнялась. Равные команды, каждый бьётся с каждым. Не думаю, что это было бы каким-то огромным изменением. Я думаю, плей-офф будет очень интересным, все будут биться.

– Вам скоро 30 лет. Это много для хоккеиста?

– Я думаю, сейчас многие могут играть практически до сорока. Главное – без серьёзных травм. В остальном сейчас всё позволяет играть долго: продуманное питание, восстановительные процедуры, работа врачей. Плюс каждый хоккеист следит за собой. Если всё будет хорошо, надеюсь, я ещё долго смогу играть.

Александр Хохлачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Самый запоминающийся момент в вашей хоккейной карьере?

– Наверное, это Кубок с «Авангардом»… Да, думаю, Кубок с «Авангардом», потому что он достался тяжелее, чем с Питером. Запомнилось даже больше дебюта в НХЛ.

– Если бы вы могли переиграть один матч, то какой?

– Финал молодёжного чемпионата мира со шведами.

– Против кого из защитников в КХЛ вам сложнее всего играть?

– Не могу выделить одного. Сейчас много хороших ребят.