Лидер Востока внезапно валится вниз, СКА забивает на любой вкус. Итоги игрового дня КХЛ

24 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

«Автомобилист» никак не может прийти в себя после перерыва. Екатеринбуржцы потерпели третье поражение подряд – их новым обидчиком стал «Барыс». При этом ещё во втором периоде немногие могли усомниться в том, что уральцы доведут дело до победы – к тому моменту они вели со счётом 3:1.

Однако астанинцам удалось впечатляюще «набежать на финиш»: Майкл Шапю и Никита Михайлис восстановили паритет до перерыва. Для 27-летнего Михайлиса этот гол стал пятым в сезоне и первым в декабре. В третьей двадцатиминутке соперники обменялись забитыми голами. В овертайме «Барыс» получил большинство, замучил оборону «Автомобилиста» многочисленными бросками, но не преуспел. Серия буллитов долгое время складывалась под диктовку вратарей, и гол Михайлиса оказался единственным.

Первое место «Автомобилиста» на Востоке – под всё большей угрозой. При равном количестве матчей уральцы лишь на три очка превосходят «Магнитку».

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«Динамо» и «Трактор» тоже доигрались до дополнительного времени, а счёт оказался лишь немногим скромнее. Решающее слово во встрече сказал защитник. Андрей Миронов забил сначала в конце второго периода, а затем в начале овертайма.



Первый гол после возвращения из Северной Америки оформил Никита Сошников. Нападающий, взявший в «Тракторе» 90-й номер, забил на 13-й секунде третьего периода. Сошников неотразимо бросил в ближний угол.

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«Северсталь» на домашнем льду с лёгкостью переиграла минское «Динамо». Ключевое значение для судьбы встречи имела игра в неравных составах – команда Андрея Разина дважды реализовала лишнего. А вот белорусы из четырёх удалений не извлекли никакой пользы. Шведский защитник «рысей» Робин Пресс покинул лёд с 2 (1+1) очками.

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«Торпедо» пришлось непросто в матче с «Нефтехимиком». Яркая нижегородская команда сподобилась только на два гола, причём на основное время пришёлся только один из них. Соперники открыли счёт лишь во второй половине третьего периода. Нижнекамцы спаслись всего лишь за полминуты до сирены, буквально закопав шайбу за спину Ивану Кульбакову.



В овертайме на авансцену вышел Николай Коваленко. Нападающий подкараулил удобный отскок от лицевого борта и завёз шайбу за ленточку, пока вратарь «Нефтехимика» перемещался от противоположной штанги.

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СКА столкнулся с серьёзным сопротивлением со стороны «Спартака». Москвичи забросили уже на 38-й секунде, воспользовавшись большинством. Хохлачёв и Заседа вывели на пустые ворота Шейна Принса. СКА отыгрался через 10 минут – команде помог Дмитрий Яшкин. Но в дебюте второго периода Хохлачёв с Принсом улетели в контратаку и вновь вывели красно-белых в лидеры.



А потом дело в свои руки взял лучший бомбардир питерского клуба Марат Хайруллин: он забросил сначала в меньшинстве, а затем в большинстве. Окончательный счёт установил всё тот же Яшкин. 2:4 – москвичи покидают Петербург на щите.

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Матч 25 декабря