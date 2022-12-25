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Чем известен Горди Хоу — канадец, которого обогнал Александр Овечкин, что такое хет-трик Горди Хоу

Овечкин обогнал уникального снайпера. Однако наследие Хоу — не только голы, но и супертрюк
Егор Бульчук
Чем известен Горди Хоу
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Мистер Хоккей одновременно забивал и бил. Его именем назван самый универсальный набор действий на площадке.

Голы Александра Овечкина добавляют популярности не только ему самому, но и его конкурентам из прошлого. Вчера, 24 декабря, россиянин превзошёл снайперский результат Горди Хоу — и, кажется, фамилия легендарного канадца никогда не разносилась по миру так широко и громко, как в этот вечер.

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Когда показатель Хоу находился вне зоны досягаемости Овечкиным, девятого номера «Детройта» тоже вспоминали часто. Правда, в совершенно ином контексте. «Хет-трик Горди Хоу» — выражение, которое со временем превратилось в настоящий профессиональный термин. И если где-то на книжной полке лежит словарь хоккея, эта фраза должна следовать сразу за определением классического хет-трика.

Хет-трик Горди Хоу = гол + передача + драка. Такой набор достижений в рамках одного матча случается редко и гарантирует хоккеисту появление в журналистских заголовках.

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Любопытно, что сам Горди Хоу оформлял хет-трик Горди Хоу лишь дважды — в конце 1953 года и в начале 1954-го. Данные нельзя считать полностью достоверными — не все статистики тех времён фиксировали в отчётах драки. Тем не менее расхождения вряд ли носят критический характер, и до рекордсменов Хоу далеко. По подсчётам издания The Hockey News, с сезона-1996/1997 Брендан Шенахан и Брайан Саттер сделали по 17 хет-триков Горди Хоу, а их ближайший преследователь — Джером Игинла — совершил лишь 12 подобных комбинаций.

Авторы издания считают главным универсалом Рика Токкета. Правый крайний нападающий, а впоследствии ассистент главного тренера Уэйна Гретцки в «Финиксе», 18 раз забивал, отдавал и дрался. Он начал свою карьеру в 1985 году и закончил 15 лет спустя.

Тогда при чём здесь Хоу? Может быть, он стал первым, кому покорилось неочевидное сочетание? Нет, первым «собрал бинго» Гарри Кэмерон — причём ровно, день в день, 105 лет назад.

По цифрам действительно ничего не бьётся, а вот по духу сходится идеально. Хоу заработал себе репутацию не только снайперскими талантами, но и недюжинной силой, которую он не стремился скрывать. Первое время Хоу называли Мистером Локти — за его готовность стать субъектом любого конфликта. В 11 из 26 сезонов нападающий набирал штрафных минут больше, чем очков. «Детройт» мог обанкротиться на нитках — врачи наложили на лицо Горди около трёхсот швов.

Горди Хоу

Горди Хоу

Фото: nhl.com

В Мистера Хоккей Хоу «переименовали» только после того, как он забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Человека, который бы одинаково успешно забивал и бил, в лиге не было, поэтому именно в его честь назвали такое необычное явление.

Позднее в НХЛ изобрели понятие «Двойной Горди» — такой статус получают игроки, которые забили гол и сделали передачу, а также подрались друг с другом. Новейшая история знает два соответствующих случая, причём однажды фигурантом выступил российский хоккеист: 9 марта Фёдор Тютин, набрав три очка, вступил в клинч с Райаном Гецлафом, у которого было 1+1.

Коллективный Горди Хоу открылся в игроках «Миннесоты» весной 1981-го. Брайан Максвелл и Бобби Смит вдвоём за один вечер оформили по специфическому хет-трику.

Овечкин 29 раз в карьере забрасывал по три шайбы за матч, а вот драться ему приходилось нечасто. Последний поединок — против Андрея Свечникова — он завершил одним ударом. До этого момента Ови трижды вступал в потасовки, причём два кулачных боя состоялись по ходу его второго сезона в лиге, а третий — 12 лет назад.

Теперь Овечкина сравнивают с Горди Хоу. Но при нём хоккей был совершенно другим Теперь Овечкина сравнивают с Горди Хоу. Но при нём хоккей был совершенно другим

Уважение к Хоу живо в сердцах североамериканских фанатов до сих пор, хотя немногие из них наблюдали за хоккеистом в действии. В честь Хоу открыты несколько памятников, но самый монументальный объект, посвящённый его памяти, находится на стадии строительства. В 2024 году канадский Виндзор и американский Детройт соединит мост имени Горди Хоу. Архитекторы рассчитывают, что объект сможет служить людям в течение 125 лет.

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