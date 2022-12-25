Стучатся в НХЛ или застряли в фарме? Полный расклад по россиянам во второй лиге Америки

Хоккей за океаном ушёл на короткую паузу, связанную с празднованием католического Рождества в Северной Америке. Пользуемся перерывом в НХЛ, чтобы обратить внимание на выступление российских хоккеистов в АХЛ, где в нынешнем сезоне заиграны 43 наших соотечественника. «Чемпионат» подводит промежуточные итоги выступления россиян в фарм-клубах Национальной хоккейной лиги.

ВРАТАРИ

№ Игрок Клуб Матчи Победы Надёжность %ОБ Шат-ауты 1 Аскаров «Милуоки» 19 12 2,60 91,0 1 2 Худобин «Техас» 17 10 2,43 91,9 0 3 Просветов «Тусон» 17 9 3,03 90,5 0 4 Жеренко «Спрингфилд» 9 3 2,92 91,8 0 5 Кочетков «Чикаго» 5 2 3,00 91,1 0 6 Тарасов «Кливленд» 4 2 4,29 85,0 0

Спустя почти два месяца после начала регулярного чемпионата АХЛ в лиге в этом сезоне в общей сложности заиграно 100 вратарей, только шесть из которых представляют Россию. Безусловными первыми номерами в своих командах являются три россиянина – 20-летний Ярослав Аскаров, 36-летний Антон Худобин и 23-летний Иван Просветов. У каждого из них своя история пребывания в АХЛ.

Голкипер системы «Нэшвилла» проводит дебютный сезон в лиге, после которого Аскарова наверняка поднимут в основную команду, где он образует вратарский тандем с финном Юусе Саросом. По крайней мере, статистика Ярослава в АХЛ доказывает готовность россиянина к следующему шагу в карьере. По всем основным вратарским показателям он входит в топ лучших вратарей лиги.

В свою очередь, Худобин уже вряд ли рассчитывает на какое-либо продолжение карьеры в НХЛ. Звёздный час многоопытного россиянина пробил в сезоне-2019/2020, когда Антон провёл лучший год в карьере и дотащил «Далласа» до финала Кубка Стэнли. На волне успеха «Старз» выписали россиянину заслуженный отличный контракт, но постоянные травмы в дальнейшем помешали Худобину в должной мере проявить себя в ходе этого соглашения. За это время в «Далласе» вырос новый вратарский талант – американец Джейк Эттингер – который сейчас является одним из лучших вратарей в НХЛ. Таким образом, находящийся на контракте в $ 3,3 млн Худобин сразу потерял для «Старз» свою прежнюю актуальность и был через драфт отказов спущен в АХЛ. Там россиянин демонстрирует хорошие вратарские показатели, помогая «Техасу» бороться за выход в плей-офф. В межсезонье контракт голкипера с «Далласом» истечёт, и он станет свободным агентом.

Что касается Просветова, то Иван уже четвёртый сезон с переменным успехом играет за «Тусон». В межсезонье 23-летний голкипер отказался от предложения ЦСКА и продлил контракт с «Аризоной» (сумма минимальная — $ 750 тыс.). За плечами Ивана уже шесть матчей на уровне НХЛ, но одержать первую победу в сильнейшей лиге мира пока так и не получилось.

В АХЛ игра у голкипера складывается вполне пристойно, но вызова в основу «койотов» в этом сезоне он пока ещё не получал, в отличие от тех же Петра Кочеткова и Даниила Тарасова. И если голкипер системы «Коламбуса», скорее всего, ещё наверняка не единожды сыграет в АХЛ в нынешнем сезоне, то вратарь «Каролины» во вторую лигу Америки вернётся уже очень навряд ли, учитывая то, как мощно Пётр проводит текущую регулярку НХЛ.

ЗАЩИТНИКИ

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки +/- Штраф 1 Мироманов «Хендерсон» 17 6 7 13 -8 4 2 Князев «Сан-Хосе» 21 1 8 9 -1 14 3 Кузнецов «Калгари» 23 2 5 7 +3 6 4 Охотюк «Ютика» 17 2 4 6 -1 18 5 Саморуков «Спрингфилд» 29 2 3 5 -6 6 6 Замула «Лихай Вэлли» 9 0 4 4 -2 2 7 Чайка «Хендерсон» 21 0 2 2 -11 0 8 Алексеев «Хёрши» 4 0 1 1 +1 0 9 Журавлёв «Колорадо» 14 0 1 1 -4 6 10 Зайцев «Беллевиль» 3 0 0 0 -3 2

Лучшим российским бомбардиром среди защитников является хоккеист системы «Вегаса» Даниил Мироманов. В 17 матчах он успел забросить шесть шайб и сделать семь результативных передач, обратив на себя внимание тренерского штаба «Голден Найтс». Когда в «золотых рыцарях» начались массовые потери в составе, Мироманова подняли в основу, где он уже забросил дебютную шайбу в НХЛ, после чего буквально на днях отличился ещё однажды.

Неплохую статистику демонстрируют Артемий Князев в фарме «Сан-Хосе» и Ян Кузнецов в фарме «Калгари», но им вызов в команды НХЛ пока ещё не приходил, тогда как Никита Охотюк только вчера провёл свой первый матч в этом сезоне за «Нью-Джерси», сыграв с «Бостоном» и даже сумев заработать положительный показатель полезности «+1» в проигранной встрече (3:4).

31-летний Никита Зайцев никогда до этого сезона ещё не играл в АХЛ. Вся карьера российского защитника за океаном всегда проходила исключительно на уровне НХЛ, но в начале этого сезона «Оттава» решила выставить Никиту на драфт отказов, откуда его никто не забрал, и Зайцеву пришлось дебютировать в лиге фармов. Пребывание россиянина в «Беллевиле» получилось максимально коротким – «сенаторы» очень быстро вернули Зайцева на привычное место – и сейчас он снова выступает в НХЛ.

Никита Зайцев Фото: AP/TASS

Также необходимо заметить, что защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлёв уже расторгнул контракт за океаном и вернулся в родной «Ак Барс», не став продолжать борьбу за попадание в основу действующего чемпиона НХЛ. Интересно, что ранее фарм-клуб «Эвеланш» ради выступления в России также покинул канадский защитник Роб Хэмилтон, теперь являющийся одним из ключевых игроков «Трактора» при розыгрыше большинства.

НАПАДАЮЩИЕ

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки +/- Штраф 1 Соколов «Беллевиль» 27 7 19 26 -7 28 2 Дер-Аргучинцев «Торонто» 25 8 17 25 5 6 3 Исхаков «Бриджпорт» 25 8 12 20 +7 12 4 Марченко «Кливленд» 16 8 11 19 -5 8 5 Меркулов «Провиденс» 25 5 14 19 +6 8 6 Гущин «Сан-Хосе» 27 8 9 17 -5 6 7 Александров «Спрингфилд» 19 9 6 15 -1 10 8 Афанасьев «Милуоки» 27 8 6 14 +8 12 9 Пономарёв «Чикаго» 23 7 7 14 -16 20 10 Анисимов «Лихай Вэлли» 12 10 3 13 +2 0 11 Дорофеев «Хендерсон» 21 6 6 12 -3 24 12 Денисенко «Шарлотт» 24 3 8 11 -10 12 13 Мальцев «Колорадо» 12 4 5 9 +6 2 14 Абрамов «Торонто» 15 2 6 8 0 0 15 Подколзин «Абботсфорд» 11 2 5 7 +5 6 16 Пашин «Чикаго» 22 3 3 6 -9 7 17 Морозов «Хендерсон» 18 2 4 6 -3 10 18 Кисаков «Рочестер» 20 3 2 5 -2 10 19 Тютяев «Гранд-Рапидс» 19 2 3 5 -1 0 20 Костин «Бейкерсфилд» 9 2 2 4 -4 15 21 Марушев «Хендерсон» 23 2 1 3 -5 0 22 Торопченко «Спрингфилд» 5 1 2 3 +1 4 23 Осипов «Сан-Диего» 24 1 0 1 -11 49 24 Сошников «Бриджпорт» 4 0 1 1 0 0 25 Фирстов «Айова» 1 0 0 0 0 0 26 Гоголев «Торонто» 1 0 0 0 0 0 27 Баканов «Спрингфилд» 18 0 0 0 -4 6

Прекрасную статистику в АХЛ демонстрируют два российских форварда – Егор Соколов из системы «Оттавы» и Семён Дер-Аргучинцев из «Торонто». 22-летний Дер-Аргучинцев уже даже сыграл за главную команду в НХЛ, получил отметку в биографию о дебюте в лучшей лиге мира, после чего вернулся в АХЛ и продолжил успешно штамповать результативные действия в фарме «Мэйпл Лифс».

Руслан Исхаков считался специалистами одним из сильнейших российских центров 2000 года рождения и выбрал для себя крайне нестандартный карьерный путь, аналогов которому среди русских игроков найти нельзя: год в крайне экзотической для наших игроков Словакии, два года обучения в NCAA, потом по сезону в Финляндии и Германии. Этот путь всё-таки привёл Исхакова в систему клуба НХЛ: «Айлендерс» задрафтовали нашего центра в середине второго раунда (43-й номер). Исхаков ударно начал сезон в фарм-клубе «Айлендерс» и даже выиграл приз лучшему новичку месяца.

Наверняка заметно выше в российской гонке бомбардиров АХЛ располагался бы Кирилл Марченко, но вряд ли он сильно грустит оттого, что улучшить показатели в «Кливленде» у него нет никакой возможности, ведь сейчас он является одним из главных открытий «Коламбуса». После вызова в основу «мундиров» российский форвард сыграл 10 матчей, за которые забросил уже четыре шайбы. В команде НХЛ Марченко доверяют и дают играть в большинстве, а Кирилл отлично реализует возможность закрепиться в лиге.

Кирилл Марченко Фото: AP/TASS

В начале апреля «Бостон» заключил контракт новичка с 21-летним нападающим Георгием Меркуловым, начинавшим прошлый сезон в Студенческой лиге Северной Америки, а завершавшим в фарм-клубе «Брюинз» в АХЛ. В сентябре молодой форвард забивал на турнире новичков, произвёл отличное впечатление, но с ходу пробиться в основу было просто невозможно. Меркулов ожидаемо начал сезон во второй по статусу американской лиге и там играет на высоком уровне.

Невозможно обойти вниманием самого титулованного российского игрока из АХЛ – чемпиона мира 2014 года и неоднократного медалиста мировых первенств Артёма Анисимова. В сентябре 2022-го он подписал пробное соглашение с «Флайерз», но во время тренировочного лагеря 34-летний нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября. Травма помешала Артёму подписать полноценный контракт в НХЛ, но в Россию игрок не вернулся, оставшись в фарм-клубе «лётчиков», где он является главной звездой команды.

Разные истории получаются у двух в прошлом капитанов молодёжной сборной России – Клима Костина и Василия Подколзина. 23-летний Костин после обмена в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса» начинал сезон в АХЛ, после чего получил вызов в главную команду и пока что застолбил за собой место в её основе. В свою очередь, более молодой 21-летний Подколзин проделал обратный путь – крайне неудачно начав сезон в «Ванкувере», россиянин оказался спущен в фарм, откуда сейчас пытается снова вернуться на уровень НХЛ.

Василий Подколзин Фото: AP/TASS

В завершение замечу, что нападающий системы «Вегаса» Павел Дорофеев стал 54-м российским игроком, задействованным в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне хотя бы один матч в НХЛ провели 57 россиян. Этот показатель остаётся максимальным после локаута-2004/2005, но кажется, что в нынешнем сезоне эта планка вполне может быть преодолена, учитывая, сколько россиян, ещё не игравших в НХЛ в текущей регулярке, вполне солидно смотрятся в лиге фармов. Что касается Никиты Сошникова и Владислава Фирстова, то они уже покинули расположение своих команд за океаном и вернулись в Россию, где один подписал контракт с «Трактором», а второй выступает за «Торпедо» Игоря Ларионова.