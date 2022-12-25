Стучатся в НХЛ или застряли в фарме? Полный расклад по россиянам во второй лиге Америки

Хоккей за океаном ушёл на короткую паузу, связанную с празднованием католического Рождества в Северной Америке. Пользуемся перерывом в НХЛ, чтобы обратить внимание на выступление российских хоккеистов в АХЛ, где в нынешнем сезоне заиграны 43 наших соотечественника. «Чемпионат» подводит промежуточные итоги выступления россиян в фарм-клубах Национальной хоккейной лиги.
ВРАТАРИ
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|Надёжность
|%ОБ
|Шат-ауты
|1
|Аскаров
|«Милуоки»
|19
|12
|2,60
|91,0
|1
|2
|Худобин
|«Техас»
|17
|10
|2,43
|91,9
|0
|3
|Просветов
|«Тусон»
|17
|9
|3,03
|90,5
|0
|4
|Жеренко
|«Спрингфилд»
|9
|3
|2,92
|91,8
|0
|5
|Кочетков
|«Чикаго»
|5
|2
|3,00
|91,1
|0
|6
|Тарасов
|«Кливленд»
|4
|2
|4,29
|85,0
|0
Спустя почти два месяца после начала регулярного чемпионата АХЛ в лиге в этом сезоне в общей сложности заиграно 100 вратарей, только шесть из которых представляют Россию. Безусловными первыми номерами в своих командах являются три россиянина – 20-летний Ярослав Аскаров, 36-летний Антон Худобин и 23-летний Иван Просветов. У каждого из них своя история пребывания в АХЛ.
Голкипер системы «Нэшвилла» проводит дебютный сезон в лиге, после которого Аскарова наверняка поднимут в основную команду, где он образует вратарский тандем с финном Юусе Саросом. По крайней мере, статистика Ярослава в АХЛ доказывает готовность россиянина к следующему шагу в карьере. По всем основным вратарским показателям он входит в топ лучших вратарей лиги.
В свою очередь, Худобин уже вряд ли рассчитывает на какое-либо продолжение карьеры в НХЛ. Звёздный час многоопытного россиянина пробил в сезоне-2019/2020, когда Антон провёл лучший год в карьере и дотащил «Далласа» до финала Кубка Стэнли. На волне успеха «Старз» выписали россиянину заслуженный отличный контракт, но постоянные травмы в дальнейшем помешали Худобину в должной мере проявить себя в ходе этого соглашения. За это время в «Далласе» вырос новый вратарский талант – американец Джейк Эттингер – который сейчас является одним из лучших вратарей в НХЛ. Таким образом, находящийся на контракте в $ 3,3 млн Худобин сразу потерял для «Старз» свою прежнюю актуальность и был через драфт отказов спущен в АХЛ. Там россиянин демонстрирует хорошие вратарские показатели, помогая «Техасу» бороться за выход в плей-офф. В межсезонье контракт голкипера с «Далласом» истечёт, и он станет свободным агентом.
Что касается Просветова, то Иван уже четвёртый сезон с переменным успехом играет за «Тусон». В межсезонье 23-летний голкипер отказался от предложения ЦСКА и продлил контракт с «Аризоной» (сумма минимальная — $ 750 тыс.). За плечами Ивана уже шесть матчей на уровне НХЛ, но одержать первую победу в сильнейшей лиге мира пока так и не получилось.
В АХЛ игра у голкипера складывается вполне пристойно, но вызова в основу «койотов» в этом сезоне он пока ещё не получал, в отличие от тех же Петра Кочеткова и Даниила Тарасова. И если голкипер системы «Коламбуса», скорее всего, ещё наверняка не единожды сыграет в АХЛ в нынешнем сезоне, то вратарь «Каролины» во вторую лигу Америки вернётся уже очень навряд ли, учитывая то, как мощно Пётр проводит текущую регулярку НХЛ.
ЗАЩИТНИКИ
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Мироманов
|«Хендерсон»
|17
|6
|7
|13
|-8
|4
|2
|Князев
|«Сан-Хосе»
|21
|1
|8
|9
|-1
|14
|3
|Кузнецов
|«Калгари»
|23
|2
|5
|7
|+3
|6
|4
|Охотюк
|«Ютика»
|17
|2
|4
|6
|-1
|18
|5
|Саморуков
|«Спрингфилд»
|29
|2
|3
|5
|-6
|6
|6
|Замула
|«Лихай Вэлли»
|9
|0
|4
|4
|-2
|2
|7
|Чайка
|«Хендерсон»
|21
|0
|2
|2
|-11
|0
|8
|Алексеев
|«Хёрши»
|4
|0
|1
|1
|+1
|0
|9
|Журавлёв
|«Колорадо»
|14
|0
|1
|1
|-4
|6
|10
|Зайцев
|«Беллевиль»
|3
|0
|0
|0
|-3
|2
Лучшим российским бомбардиром среди защитников является хоккеист системы «Вегаса» Даниил Мироманов. В 17 матчах он успел забросить шесть шайб и сделать семь результативных передач, обратив на себя внимание тренерского штаба «Голден Найтс». Когда в «золотых рыцарях» начались массовые потери в составе, Мироманова подняли в основу, где он уже забросил дебютную шайбу в НХЛ, после чего буквально на днях отличился ещё однажды.
Неплохую статистику демонстрируют Артемий Князев в фарме «Сан-Хосе» и Ян Кузнецов в фарме «Калгари», но им вызов в команды НХЛ пока ещё не приходил, тогда как Никита Охотюк только вчера провёл свой первый матч в этом сезоне за «Нью-Джерси», сыграв с «Бостоном» и даже сумев заработать положительный показатель полезности «+1» в проигранной встрече (3:4).
31-летний Никита Зайцев никогда до этого сезона ещё не играл в АХЛ. Вся карьера российского защитника за океаном всегда проходила исключительно на уровне НХЛ, но в начале этого сезона «Оттава» решила выставить Никиту на драфт отказов, откуда его никто не забрал, и Зайцеву пришлось дебютировать в лиге фармов. Пребывание россиянина в «Беллевиле» получилось максимально коротким – «сенаторы» очень быстро вернули Зайцева на привычное место – и сейчас он снова выступает в НХЛ.
Никита Зайцев
Фото: AP/TASS
Также необходимо заметить, что защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлёв уже расторгнул контракт за океаном и вернулся в родной «Ак Барс», не став продолжать борьбу за попадание в основу действующего чемпиона НХЛ. Интересно, что ранее фарм-клуб «Эвеланш» ради выступления в России также покинул канадский защитник Роб Хэмилтон, теперь являющийся одним из ключевых игроков «Трактора» при розыгрыше большинства.
НАПАДАЮЩИЕ
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Соколов
|«Беллевиль»
|27
|7
|19
|26
|-7
|28
|2
|Дер-Аргучинцев
|«Торонто»
|25
|8
|17
|25
|5
|6
|3
|Исхаков
|«Бриджпорт»
|25
|8
|12
|20
|+7
|12
|4
|Марченко
|«Кливленд»
|16
|8
|11
|19
|-5
|8
|5
|Меркулов
|«Провиденс»
|25
|5
|14
|19
|+6
|8
|6
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|27
|8
|9
|17
|-5
|6
|7
|Александров
|«Спрингфилд»
|19
|9
|6
|15
|-1
|10
|8
|Афанасьев
|«Милуоки»
|27
|8
|6
|14
|+8
|12
|9
|Пономарёв
|«Чикаго»
|23
|7
|7
|14
|-16
|20
|10
|Анисимов
|«Лихай Вэлли»
|12
|10
|3
|13
|+2
|0
|11
|Дорофеев
|«Хендерсон»
|21
|6
|6
|12
|-3
|24
|12
|Денисенко
|«Шарлотт»
|24
|3
|8
|11
|-10
|12
|13
|Мальцев
|«Колорадо»
|12
|4
|5
|9
|+6
|2
|14
|Абрамов
|«Торонто»
|15
|2
|6
|8
|0
|0
|15
|Подколзин
|«Абботсфорд»
|11
|2
|5
|7
|+5
|6
|16
|Пашин
|«Чикаго»
|22
|3
|3
|6
|-9
|7
|17
|Морозов
|«Хендерсон»
|18
|2
|4
|6
|-3
|10
|18
|Кисаков
|«Рочестер»
|20
|3
|2
|5
|-2
|10
|19
|Тютяев
|«Гранд-Рапидс»
|19
|2
|3
|5
|-1
|0
|20
|Костин
|«Бейкерсфилд»
|9
|2
|2
|4
|-4
|15
|21
|Марушев
|«Хендерсон»
|23
|2
|1
|3
|-5
|0
|22
|Торопченко
|«Спрингфилд»
|5
|1
|2
|3
|+1
|4
|23
|Осипов
|«Сан-Диего»
|24
|1
|0
|1
|-11
|49
|24
|Сошников
|«Бриджпорт»
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|25
|Фирстов
|«Айова»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Гоголев
|«Торонто»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Баканов
|«Спрингфилд»
|18
|0
|0
|0
|-4
|6
Прекрасную статистику в АХЛ демонстрируют два российских форварда – Егор Соколов из системы «Оттавы» и Семён Дер-Аргучинцев из «Торонто». 22-летний Дер-Аргучинцев уже даже сыграл за главную команду в НХЛ, получил отметку в биографию о дебюте в лучшей лиге мира, после чего вернулся в АХЛ и продолжил успешно штамповать результативные действия в фарме «Мэйпл Лифс».
Руслан Исхаков считался специалистами одним из сильнейших российских центров 2000 года рождения и выбрал для себя крайне нестандартный карьерный путь, аналогов которому среди русских игроков найти нельзя: год в крайне экзотической для наших игроков Словакии, два года обучения в NCAA, потом по сезону в Финляндии и Германии. Этот путь всё-таки привёл Исхакова в систему клуба НХЛ: «Айлендерс» задрафтовали нашего центра в середине второго раунда (43-й номер). Исхаков ударно начал сезон в фарм-клубе «Айлендерс» и даже выиграл приз лучшему новичку месяца.
Наверняка заметно выше в российской гонке бомбардиров АХЛ располагался бы Кирилл Марченко, но вряд ли он сильно грустит оттого, что улучшить показатели в «Кливленде» у него нет никакой возможности, ведь сейчас он является одним из главных открытий «Коламбуса». После вызова в основу «мундиров» российский форвард сыграл 10 матчей, за которые забросил уже четыре шайбы. В команде НХЛ Марченко доверяют и дают играть в большинстве, а Кирилл отлично реализует возможность закрепиться в лиге.
Кирилл Марченко
Фото: AP/TASS
В начале апреля «Бостон» заключил контракт новичка с 21-летним нападающим Георгием Меркуловым, начинавшим прошлый сезон в Студенческой лиге Северной Америки, а завершавшим в фарм-клубе «Брюинз» в АХЛ. В сентябре молодой форвард забивал на турнире новичков, произвёл отличное впечатление, но с ходу пробиться в основу было просто невозможно. Меркулов ожидаемо начал сезон во второй по статусу американской лиге и там играет на высоком уровне.
Невозможно обойти вниманием самого титулованного российского игрока из АХЛ – чемпиона мира 2014 года и неоднократного медалиста мировых первенств Артёма Анисимова. В сентябре 2022-го он подписал пробное соглашение с «Флайерз», но во время тренировочного лагеря 34-летний нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября. Травма помешала Артёму подписать полноценный контракт в НХЛ, но в Россию игрок не вернулся, оставшись в фарм-клубе «лётчиков», где он является главной звездой команды.
Разные истории получаются у двух в прошлом капитанов молодёжной сборной России – Клима Костина и Василия Подколзина. 23-летний Костин после обмена в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса» начинал сезон в АХЛ, после чего получил вызов в главную команду и пока что застолбил за собой место в её основе. В свою очередь, более молодой 21-летний Подколзин проделал обратный путь – крайне неудачно начав сезон в «Ванкувере», россиянин оказался спущен в фарм, откуда сейчас пытается снова вернуться на уровень НХЛ.
Василий Подколзин
Фото: AP/TASS
В завершение замечу, что нападающий системы «Вегаса» Павел Дорофеев стал 54-м российским игроком, задействованным в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне хотя бы один матч в НХЛ провели 57 россиян. Этот показатель остаётся максимальным после локаута-2004/2005, но кажется, что в нынешнем сезоне эта планка вполне может быть преодолена, учитывая, сколько россиян, ещё не игравших в НХЛ в текущей регулярке, вполне солидно смотрятся в лиге фармов. Что касается Никиты Сошникова и Владислава Фирстова, то они уже покинули расположение своих команд за океаном и вернулись в Россию, где один подписал контракт с «Трактором», а второй выступает за «Торпедо» Игоря Ларионова.
- 25 декабря 2022
-
20:22
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:24
-
18:49
-
18:42
-
18:18
-
18:06
-
17:50
-
17:25
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:22
-
16:09
-
15:47
-
15:02
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
12:56
-
12:30
-
12:02
-
11:25
-
10:45
-
10:17
-
09:34
-
08:56
-
08:18
-
08:00
-
02:56
-
01:40