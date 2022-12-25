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Как российские хоккеисты играют в АХЛ в сезоне-2022/2023, статистика, Худобин, Аскаров, Мироманов, Зайцев, Мальцев

Стучатся в НХЛ или застряли в фарме? Полный расклад по россиянам во второй лиге Америки
Сергей Емельянов
Николай Худобин
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В АХЛ в этом сезоне заиграны 43 наших хоккеиста, некоторые из которых уже вернулись домой.

Хоккей за океаном ушёл на короткую паузу, связанную с празднованием католического Рождества в Северной Америке. Пользуемся перерывом в НХЛ, чтобы обратить внимание на выступление российских хоккеистов в АХЛ, где в нынешнем сезоне заиграны 43 наших соотечественника. «Чемпионат» подводит промежуточные итоги выступления россиян в фарм-клубах Национальной хоккейной лиги.

ВРАТАРИ

ИгрокКлубМатчиПобедыНадёжность%ОБШат-ауты
1Аскаров«Милуоки»19122,6091,01
2Худобин«Техас»17102,4391,90
3Просветов«Тусон»1793,0390,50
4Жеренко«Спрингфилд»932,9291,80
5Кочетков«Чикаго»523,0091,10
6Тарасов«Кливленд»424,2985,00

Спустя почти два месяца после начала регулярного чемпионата АХЛ в лиге в этом сезоне в общей сложности заиграно 100 вратарей, только шесть из которых представляют Россию. Безусловными первыми номерами в своих командах являются три россиянина – 20-летний Ярослав Аскаров, 36-летний Антон Худобин и 23-летний Иван Просветов. У каждого из них своя история пребывания в АХЛ.

Голкипер системы «Нэшвилла» проводит дебютный сезон в лиге, после которого Аскарова наверняка поднимут в основную команду, где он образует вратарский тандем с финном Юусе Саросом. По крайней мере, статистика Ярослава в АХЛ доказывает готовность россиянина к следующему шагу в карьере. По всем основным вратарским показателям он входит в топ лучших вратарей лиги.

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В свою очередь, Худобин уже вряд ли рассчитывает на какое-либо продолжение карьеры в НХЛ. Звёздный час многоопытного россиянина пробил в сезоне-2019/2020, когда Антон провёл лучший год в карьере и дотащил «Далласа» до финала Кубка Стэнли. На волне успеха «Старз» выписали россиянину заслуженный отличный контракт, но постоянные травмы в дальнейшем помешали Худобину в должной мере проявить себя в ходе этого соглашения. За это время в «Далласе» вырос новый вратарский талант – американец Джейк Эттингер – который сейчас является одним из лучших вратарей в НХЛ. Таким образом, находящийся на контракте в $ 3,3 млн Худобин сразу потерял для «Старз» свою прежнюю актуальность и был через драфт отказов спущен в АХЛ. Там россиянин демонстрирует хорошие вратарские показатели, помогая «Техасу» бороться за выход в плей-офф. В межсезонье контракт голкипера с «Далласом» истечёт, и он станет свободным агентом.

Что касается Просветова, то Иван уже четвёртый сезон с переменным успехом играет за «Тусон». В межсезонье 23-летний голкипер отказался от предложения ЦСКА и продлил контракт с «Аризоной» (сумма минимальная — $ 750 тыс.). За плечами Ивана уже шесть матчей на уровне НХЛ, но одержать первую победу в сильнейшей лиге мира пока так и не получилось.

В АХЛ игра у голкипера складывается вполне пристойно, но вызова в основу «койотов» в этом сезоне он пока ещё не получал, в отличие от тех же Петра Кочеткова и Даниила Тарасова. И если голкипер системы «Коламбуса», скорее всего, ещё наверняка не единожды сыграет в АХЛ в нынешнем сезоне, то вратарь «Каролины» во вторую лигу Америки вернётся уже очень навряд ли, учитывая то, как мощно Пётр проводит текущую регулярку НХЛ.

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ЗАЩИТНИКИ

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки+/-Штраф
1Мироманов«Хендерсон»176713-84
2Князев«Сан-Хосе»21189-114
3Кузнецов«Калгари»23257+36
4Охотюк«Ютика»17246-118
5Саморуков«Спрингфилд»29235-66
6Замула«Лихай Вэлли»9044-22
7Чайка«Хендерсон»21022-110
8Алексеев«Хёрши»4011+10
9Журавлёв«Колорадо»14011-46
10Зайцев«Беллевиль»3000-32

Лучшим российским бомбардиром среди защитников является хоккеист системы «Вегаса» Даниил Мироманов. В 17 матчах он успел забросить шесть шайб и сделать семь результативных передач, обратив на себя внимание тренерского штаба «Голден Найтс». Когда в «золотых рыцарях» начались массовые потери в составе, Мироманова подняли в основу, где он уже забросил дебютную шайбу в НХЛ, после чего буквально на днях отличился ещё однажды.

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Неплохую статистику демонстрируют Артемий Князев в фарме «Сан-Хосе» и Ян Кузнецов в фарме «Калгари», но им вызов в команды НХЛ пока ещё не приходил, тогда как Никита Охотюк только вчера провёл свой первый матч в этом сезоне за «Нью-Джерси», сыграв с «Бостоном» и даже сумев заработать положительный показатель полезности «+1» в проигранной встрече (3:4).

31-летний Никита Зайцев никогда до этого сезона ещё не играл в АХЛ. Вся карьера российского защитника за океаном всегда проходила исключительно на уровне НХЛ, но в начале этого сезона «Оттава» решила выставить Никиту на драфт отказов, откуда его никто не забрал, и Зайцеву пришлось дебютировать в лиге фармов. Пребывание россиянина в «Беллевиле» получилось максимально коротким – «сенаторы» очень быстро вернули Зайцева на привычное место – и сейчас он снова выступает в НХЛ.

Никита Зайцев

Никита Зайцев

Фото: AP/TASS

Также необходимо заметить, что защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлёв уже расторгнул контракт за океаном и вернулся в родной «Ак Барс», не став продолжать борьбу за попадание в основу действующего чемпиона НХЛ. Интересно, что ранее фарм-клуб «Эвеланш» ради выступления в России также покинул канадский защитник Роб Хэмилтон, теперь являющийся одним из ключевых игроков «Трактора» при розыгрыше большинства.

НАПАДАЮЩИЕ

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки+/-Штраф
1Соколов«Беллевиль»2771926-728
2Дер-Аргучинцев«Торонто»258172556
3Исхаков«Бриджпорт»2581220+712
4Марченко«Кливленд»1681119-58
5Меркулов«Провиденс»2551419+68
6Гущин«Сан-Хосе»278917-56
7Александров«Спрингфилд»199615-110
8Афанасьев«Милуоки»278614+812
9Пономарёв«Чикаго»237714-1620
10Анисимов«Лихай Вэлли»1210313+20
11Дорофеев«Хендерсон»216612-324
12Денисенко«Шарлотт»243811-1012
13Мальцев«Колорадо»12459+62
14Абрамов«Торонто»1526800
15Подколзин«Абботсфорд»11257+56
16Пашин«Чикаго»22336-97
17Морозов«Хендерсон»18246-310
18Кисаков«Рочестер»20325-210
19Тютяев«Гранд-Рапидс»19235-10
20Костин«Бейкерсфилд»9224-415
21Марушев«Хендерсон»23213-50
22Торопченко«Спрингфилд»5123+14
23Осипов«Сан-Диего»24101-1149
24Сошников«Бриджпорт»401100
25Фирстов«Айова»100000
26Гоголев«Торонто»100000
27Баканов«Спрингфилд»18000-46

Прекрасную статистику в АХЛ демонстрируют два российских форварда – Егор Соколов из системы «Оттавы» и Семён Дер-Аргучинцев из «Торонто». 22-летний Дер-Аргучинцев уже даже сыграл за главную команду в НХЛ, получил отметку в биографию о дебюте в лучшей лиге мира, после чего вернулся в АХЛ и продолжил успешно штамповать результативные действия в фарме «Мэйпл Лифс».

Руслан Исхаков считался специалистами одним из сильнейших российских центров 2000 года рождения и выбрал для себя крайне нестандартный карьерный путь, аналогов которому среди русских игроков найти нельзя: год в крайне экзотической для наших игроков Словакии, два года обучения в NCAA, потом по сезону в Финляндии и Германии. Этот путь всё-таки привёл Исхакова в систему клуба НХЛ: «Айлендерс» задрафтовали нашего центра в середине второго раунда (43-й номер). Исхаков ударно начал сезон в фарм-клубе «Айлендерс» и даже выиграл приз лучшему новичку месяца.

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Наверняка заметно выше в российской гонке бомбардиров АХЛ располагался бы Кирилл Марченко, но вряд ли он сильно грустит оттого, что улучшить показатели в «Кливленде» у него нет никакой возможности, ведь сейчас он является одним из главных открытий «Коламбуса». После вызова в основу «мундиров» российский форвард сыграл 10 матчей, за которые забросил уже четыре шайбы. В команде НХЛ Марченко доверяют и дают играть в большинстве, а Кирилл отлично реализует возможность закрепиться в лиге.

Кирилл Марченко

Кирилл Марченко

Фото: AP/TASS

В начале апреля «Бостон» заключил контракт новичка с 21-летним нападающим Георгием Меркуловым, начинавшим прошлый сезон в Студенческой лиге Северной Америки, а завершавшим в фарм-клубе «Брюинз» в АХЛ. В сентябре молодой форвард забивал на турнире новичков, произвёл отличное впечатление, но с ходу пробиться в основу было просто невозможно. Меркулов ожидаемо начал сезон во второй по статусу американской лиге и там играет на высоком уровне.

Невозможно обойти вниманием самого титулованного российского игрока из АХЛ – чемпиона мира 2014 года и неоднократного медалиста мировых первенств Артёма Анисимова. В сентябре 2022-го он подписал пробное соглашение с «Флайерз», но во время тренировочного лагеря 34-летний нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября. Травма помешала Артёму подписать полноценный контракт в НХЛ, но в Россию игрок не вернулся, оставшись в фарм-клубе «лётчиков», где он является главной звездой команды.

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Разные истории получаются у двух в прошлом капитанов молодёжной сборной России – Клима Костина и Василия Подколзина. 23-летний Костин после обмена в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса» начинал сезон в АХЛ, после чего получил вызов в главную команду и пока что застолбил за собой место в её основе. В свою очередь, более молодой 21-летний Подколзин проделал обратный путь – крайне неудачно начав сезон в «Ванкувере», россиянин оказался спущен в фарм, откуда сейчас пытается снова вернуться на уровень НХЛ.

Василий Подколзин

Василий Подколзин

Фото: AP/TASS

В завершение замечу, что нападающий системы «Вегаса» Павел Дорофеев стал 54-м российским игроком, задействованным в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне хотя бы один матч в НХЛ провели 57 россиян. Этот показатель остаётся максимальным после локаута-2004/2005, но кажется, что в нынешнем сезоне эта планка вполне может быть преодолена, учитывая, сколько россиян, ещё не игравших в НХЛ в текущей регулярке, вполне солидно смотрятся в лиге фармов. Что касается Никиты Сошникова и Владислава Фирстова, то они уже покинули расположение своих команд за океаном и вернулись в Россию, где один подписал контракт с «Трактором», а второй выступает за «Торпедо» Игоря Ларионова.

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