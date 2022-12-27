Три безумных матча и испорченный праздник чемпиону! Итоги дня КХЛ

26 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись восемь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Михайлов, для которого заброшенная шайба стала первой в КХЛ с 4 декабря 2019 года, когда он ещё защищал цвета «Сибири». Примечательно, что в том матче Никита поразил ворота как раз-таки «Авангарда», в составе которого теперь он реанимирует свою карьеру на высшем уровне.

Подопечные Андрея Скабелки довольно быстро отыгрались усилиями Линдена Вея, но следом дебютный гол в лиге забил Иван Мирошниченко. Победивший рак талантливый нападающий стал самым молодым игроком в истории омского клуба, отличившимся в КХЛ (18 лет 325 дней). Предыдущее достижение принадлежало Евгению Орлову (18 лет и 351 день).

На третьей минуте второго периода Егор Петухов с передач Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко очень эффектным образом сделал счёт 2:2, но в дальнейшем отличались только хозяева. Третью шайбу омичей забросил Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Ивана Телегина. В начале третьей двадцатиминутки Александр Дергачёв упрочил преимущество омичей, а в конце матча окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забив в пустые ворота. Для «Авангарда» одержанная победа стала четвёртой кряду.

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Один из самых результативных матчей игрового дня состоялся в Магнитогорске, где местный «Металлург» в ходе встречи с «Трактором» лидировал с преимуществом в две шайбы – 3:1, однако упустил превосходство и потерпел поражение в серии буллитов – 4:5 Б. Автором решающего броска в затяжной буллитной перестрелке (команды выполнили по восемь попыток) стал нападающий гостей Максим Шабанов.

В составе команды Ильи Воробьёва дебютный матч провёл Александр Бурмистров, совсем недавно покинувший стан «Ак Барса». 31-летний форвард провёл на льду меньше 13 минут (12.39) и не отметился результативными действиями. В свою очередь, у «Трактора» снова отличился Никита Сошников, в активе которого два гола в двух матчах за новую команду.

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На 10-й минуте счёт в матче открыл Данил Башкиров с передач Ивана Дроздова и Григория Панина. На пятой минуте второго периода сравнял счёт Анатолий Голышев с передач Сергея Широкова и Дмитрия Жукенова. На 17-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Степан Санников с передачи Михаила Науменкова. За минуту и 20 секунд до конца третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков.

В овертайме победу хозяевам принёс Сергей Шмелёв. После паузы на Матч звёзд и матчи сборной России клуб из Екатеринбурга потерпел четвёртое поражение подряд, при этом команда Николая Заварухина всё равно сохранила лидерство в Восточной конференции КХЛ. Более того, отрыв от ближайшего преследователя – «Магнитки» – по итогам игрового дня не сократился и продолжает составлять три очка.

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Главным героем встречи стал нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин, в 31-летнем возрасте оформивший первый хет-трик за карьеру в КХЛ. Он стал 11-м игроком в истории нижегородского клуба, которому удалось забить трижды в отдельно взятом матче в КХЛ. В общей сложности этот хет-трик – 14-й по счету для хоккеистов нижегородской команды в КХЛ.

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Самый результативный матч игрового дня прошёл в Беларуси, где встречались два клуба, ведущих борьбу за попадание в плей-офф в своих конференциях. К середине второго периода минское «Динамо» переиграло «Нефтехимик» (4:2), но вторую половину этого безумного матча в разы лучше провели нижнекамцы, забросив пять шайб подряд и добыв сверхволевую победу. Минчане потерпели шестое поражение подряд, не сумев улучшить своё турнирное положение.

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На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Робин Пресс с передачи Ильи Иванцова. На 12-й минуте периода восстановил равенство в счёте Иван Зинченко с передач Ильи Аркалова и Ивана Ежова.

На шестой минуте второго периода вывел гостей вперёд Владислав Кара. В концовке матча третью шайбу гостей забросил Степан Старков с передачи Кирилла Рассказова. Окончательный счёт установил Скотт Уилсон.

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На пятой минуте первого периода счёт открыл Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева. В середине второго периода восстановил равенство в счёте Герман Рубцов с передач Данилы Квартальнова и Игоря Чибрикова.

На шестой минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Никулин с передачи Георгия Иванова. После победы ярославцы набрали 62 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, увеличив отрыв от ЦСКА, потерпевшего поражение в параллельном матче.

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Очередное московское дерби оказалось приурочено к 100-летию со дня рождения капитана сборных СССР по футболу и хоккею Всеволода Боброва. Перед началом встречи ЦСКА и московского «Динамо» на домашней арене армейского клуба состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки в честь Боброва. На церемонии присутствовали вдова спортсмена Елена Боброва, президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Сам матч стал для ЦСКА юбилейным 1000-м в КХЛ. Московский клуб четвёртым в истории лиги достиг столь значимой отметки, присоединившись к «Магнитке», СКА и «Ак Барсу». Начало встречи прошло под диктовку московского «Динамо». Номинальные гости намного активнее вошли в игру и усилиями Александра Скоренова открыли счёт в матче при игре в большинстве. Белорусский форвард продолжает оставаться одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ.

Во втором отрезке команды обменялись быстро заброшенными шайбами – сначала Якоб Лилья упрочил перевес «Динамо» в счёте, но уже через 35 секунд Сергей Плотников вернул ЦСКА в игру. В заключительной трети армейцы изо всех сил пытались спасти праздник и избежать поражения, но бело-голубые, двумя неделями ранее уже обыгравшие в ретроматче «Спартак», теперь сумели омрачить праздник и чемпиону КХЛ. ЦСКА потерпел второе поражение подряд, динамовцы же продлили успешную серию до пяти побед и девяти матчей с набранными очками.

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Расписание на 27 декабря: