Выдающийся матч русского в НХЛ! Михеев установил сразу три рекорда за игру

«Ванкувер» уходил на рождественскую паузу в хорошей форме, после побед над «Сиэтлом» и «Эдмонтоном». И вернулся таким же заряженным, не растеряв победного запала, что очень важно для команды, которая продолжает бороться за плей-офф.

С «Сан-Хосе» «косатки» мощно сыграли в атаке и надёжно – в обороне, пропустив всего две шайбы. «Никогда не знаешь, как пойдёт после паузы. Мы играли попроще и правильно большую часть матча», — отметил нападающий Брок Бёзер.

Бо Хорват и Илья Михеев набрали по четыре очка, а россиянин выдал по всем параметрам лучший матч в карьере. Он установил не только личный рекорд по очкам за один матч, но также по полезности в одном матче – «+5», став сегодня лучшим в команде по этому показателю.

Всё началось с быстрой атаки первого звена – Бёзер, Хорват и Михеев разыграли «три в два», на острие атаки выступал россиянин. Его бросок заблокировали, но шайба пришла к Хорвату, который «доел» момент с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За первым голом последовал и второй – в исполнении Элиаса Петтерссона. И, хотя на него «Сан-Хосе» нашёл быстрый ответ, в следующие 40 минут хозяева даже не позволили сопернику помечтать о том, чтобы разжиться очками.

На старте второго периода гости схватили две минуты – большинство реализовать не удалось, но «Ванкувер» продолжал атаковать уже в формате «пять на пять», и в итоге Андрей Кузьменко нашёл передачей Михеева на дальней штанге. Это 12-й гол нападающего в сезоне и второй в двух матчах подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше – больше. Менее чем через две минуты Михеев отметился очередной передачей, но тут, конечно, основную работу сделал сам автор гола. Защитник Куинн Хьюз кружил по зоне, практически не расставаясь с шайбой (если не считать касания Михеева), и докружил до своего первого гола в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Ванкувер» продолжил гнуть свою линию и забил ещё парочку. Хорват оформил дубль, выйдя на второе место в списке снайперов сезона в НХЛ. Столько же у Тейджа Томпсона из «Баффало», выше только Коннор Макдэвид с 31 шайбой.

Михеев в концовке тоже заходил на дубль, но промазал. Атака продолжилась и вскоре Бёзер установил окончательный счёт, а россиянин, в свою очередь, оформил ассистентский хет-трик, что также случилось с ним впервые в карьере. Сразу три личных рекорда – отличный подарок самому себе на Новый год!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Думаю, команда начинает верить в себя, и это очень важно», — отметил после игры главный тренер Брюс Будро. С «Сан-Хосе» справились, а дальше перед «Ванкувером» стоит куда более серьёзная задача – выезд по непростому маршруту «Виннипег» — «Калгари».