«Авангард» рискует, «Салават» так и не усилился. С чем клубы КХЛ подходят к плей-офф?

В дедлайн одни укрепили проблемные позиции, другие не сделали ничего, у третьих просто не было возможности действовать.

Дедлайн КХЛ прошёл предсказуемо скучно: на рынке банально не было команд-продавцов. В НХЛ ими всегда выступают команды, потерявшие шансы на плей-офф, а в нашей лиге их полторы. «Сочи» очевидно вне игры, но путь с юга всегда лежит в Петербург, а «Куньлунь» шансы практически утратил, но торговать не захотел. На Востоке в игре остаются все, и тот же «Амур» сохранил Аликина. Команде, которая выходит в плей-офф раз в пять лет, было резонно это сделать сейчас, когда шансы на что-то хорошее велики.

Подведём итоги для всех команд, которые подходят к плей-офф с надеждой хоть на что-то: для кого-то подробно, для кого-то телеграфно.

«Авангард»

По словам Алексея Волкова, одной из основных причин его ухода с поста генменеджера стало вето на подписание Брэндона Максвелла. Аликина или того же Владимира Галкина, о котором говорилось, в Омск не привезли, арендованный Сковронский пока играет в ВХЛ. Мельничук может оказаться неплохой инвестицией в будущее, но принесёт ли он пользу прямо сейчас — вопрос. На этом фоне и Максвелл, у которого хотя бы есть большой опыт на взрослом уровне, кажется не самым плохим кандидатом.

Андрей Сковронский и Сергей Звягин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Фактический размен Ярош + Брюквин на Киселевич + Алексеев тоже не выглядит выигрышным: словак не особо успешно играл, но клуб взял более дорогого игрока, у которого спад куда более давний. Брюквин, за исключением пары всполохов, вообще не вписался в команду, но выбор форвардов без него тускнеет. Впрочем, у Омска есть крутая молодёжь, и тот же Мирошниченко уже успел отличиться и на уровне КХЛ, уменьшая разрыв в креативности между топ-6 и боттом-6.

СКА

В Петербурге провернули один из самых загадочных трансферов года, сначала забрав защитника Зоркина у «Сочи», а потом отправив его в аренду уже в Минск. Понятно, что трансферная кампания СКА после начала сезона чаще всего сводилась к «забери заметного игрока из Сочи», но парни типа Попугаева очевидно не проходили в топ-6 в Петербурге и потихоньку теряются в окружении бесконечного числа игроков.

Сила и одновременно слабость в СКА — в сверхглубокой скамейке: она позволяет сохранять свежесть, важную для энергозатратного хоккея, но при этом наигранных троек у клуба не так уж и много. В плей-офф бесконечный «блендер» может, скорее, повредить — тем более с учётом подготовки к играм с ЦСКА, куда более стабильного в этом плане.

«Локомотив»

При игре за небогатые команды в Football Manager я любил подписывать именитых ветеранов на минималку, когда до закрытия трансферов оставалось совсем немного — чисто про запас. Однако между игрой и «Локо» есть существенная разница: в Ярославле тратят настоящие, а не виртуальные деньги, и играют за вполне настоящий кубок. Переход Михаила Варнакова-младшего даже не был отдельно оформлен в соцсетях клуба, а как-то стыдливо припрятан в куче остальных новостей.

Михаил Варнаков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

С одной стороны, вряд ли это подписание убьёт все перспективы «Локомотива». С другой стороны, в системе клуба сразу два клуба МХЛ, молодых ребят для четвёртого звена достаточно, плюс есть «засадный полк» из травмированных игроков. Вопрос один: зачем? Впишется ли Варнаков в систему Никитина? Впрочем, в Ярославле решения объяснять не принято.

«Автомобилист»

Несмотря на разговоры об интересе клуба к Сошникову, в Екатеринбурге не особо планировали трансферов после подписания Тарасова. Креативных вингеров у «Авто» и так предостаточно, а скоро в основу должен вернуться и Макеев. Слухи об обмене дорогостоящего Баранцева, который не особо играл на свои деньги, тоже не реализовались, и трансферы клуба касались фарм-клуба.

В принципе, уже отмечалось: в этом «Авто» с его глубоким и сильным составом вызывает сомнение разве что готовность легионеров умирать в плей-офф, а не просто получать бонусы за регулярку. В этом году у «Автомобилиста» есть опытнейший Широков, выигравший всё, что может взять играющий в Европе хоккеист, но не хватает пары опытных бойцов из четвёртого звена с опытом кубковых побед и важных голов.

«Салават Юлаев»

От клуба требовали трансферов, и трансферы явились — в последний день «СЮ» подписал на двусторонний контракт защитника Мамкина. А ведь две недели назад Ринат Баширов говорил о переговорах с неназванным североамериканцем, причём говорилось про «вероятность подписания сразу контракта на следующий сезон». Однако в атаку после обмена Бочарова никто не пришёл.

Конечно, сейчас за счёт хорошей защиты «Салават» побеждает, но не даст ли сбой в плей-офф небольшая глубина состава? Хо-Сэнг вернулся в Россию, но при этом уже точно не сыграет в календарном году: в составе на выезд его нет. Возможно, в клубе считают, что молодёжь типа звена Алалыкина, которая классно выглядела этой кубковой весной, сделает шаг вперёд и в этом году. Однако молодые команды редко становятся чемпионами, тем более в КХЛ.

«Динамо»

Бело-голубые перед дедлайном в основном отражали чужие атаки на Максима Джиошвили: игрок-открытие этого сезона КХЛ, по словам генменеджера Алексея Сопина, получил четыре предложения от других клубов. «Динамо» отправило в «Сибирь» не заигравшего там Максима Сушко, урезав свою белорусскую колонию, и после перехода Потапова (пока 0 очков в 14 матчах) больше трансферов на «вход» не было.

Максим Джиошвили Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на опасения межсезонья, состав у «Динамо» вполне достойный, и им скорее надо использовать внутренние резервы: ждать нормальной игры у захандрившего вне системы «Северстали» Кодолы и периодами совсем филонящего Лильи. Кроме того, после травмы в состав возвращается Богдан Якимов, о котором многие и позабыть успели.

ЦСКА

Размены с «Авангардом» прошли, скорее, в пользу армейцев, которым хорошо было экстренно укрепить глубину. Из-за эпидемии травм у ЦСКА в составе выходила куча толком не обкатанных парней из «Красной Армии»: быстрого результата они дать очевидно не могли, а клуб снова выпал из топ-2 Запада, хотя вроде бы крепко удерживал там позицию. И Ярош, и Брюквин должны вписаться в систему Фёдорова, где они должны стать скорее частями, а не самостоятельными единицами, пусть даже первые матчи на новом месте у них не сложились.

Короткой строкой

«Металлург»: пожалуй, у «Магнитки» перед сезоном и так был самый глубокий состав в лиге, а игрок типа Бурмистрова в четвёртом звене — это попадание в яблочко перед плей-офф.

«Адмирал»: играют с короткой скамейкой и почти неизменными сочетаниями большую часть сезона, но из-за травмы защитника Ибатуллина арендовали у «Магнитки» молодого Орехова, который пока на новом месте не раскрывался.



«Ак Барс»: сделали самый мощный ход на тренерской скамье, а не в игровом плане.

«Трактор»: Никита Сошников в первых двух матчах выглядел просто фантастически, но впереди еще больше 20.

Никита Сошников Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Нефтехимик»: произошёл только классический ход последних двух лет клуба — аренда молодого игрока (Семёна Кизимова) из системы «Автомобилиста».



«Северсталь»: переподписали игроков, чтобы пробить хотя был пол зарплат, где уж искать ресурсы на усиление.



«Торпедо»: почти то же самое, в Нижнем Новгороде сразу решили думать о завтрашнем дне и продлили почти всех своих лидеров.



«Динамо» Минск: следим за перезагрузкой Сергея Шумакова. Пока получилось ахово — «-4» за два матча.



«Сибирь»: клубу явно не хватало одного форварда в топ-6, и теперь в Новосибирске надеются, что Сушко сможет дать креатива.



«Барыс»: в Казахстане разыграли трагикомедию в двух частях: вернули в клуб Дмитрия Шевченко, а потом лишили его гражданства.



«Амур»: все трансферы по ходу сезона оказались успешными, а наилучшим трансфером пока видится тот, на который клуб не продавили, если только Аликин вдруг не получит травму.



«Спартак»: пока больше усилял «Химик», а единственный трансфер для основы в лице Алексея Емелина в дебютном матче умудрился оставить команду втроём.



«Витязь»: никого в этом году не потерял в СКА, что уже успех.