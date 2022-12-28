Один из лидеров КХЛ просто рассыпался. Что происходит с «Автомобилистом»?

«Автомобилист» в нынешнем сезоне приятно удивлял. После ухода Билла Питерса, который заработал в России много денег, но так и не поставил своей теперь уже бывшей команде достойной игры, в Екатеринбурге логично сделали ставку на Николая Заварухина.

При Заварухине команда забегала, начала шевелиться, поверила в свои силы. Так и должно было быть, ведь у екатеринбуржцев есть натурализованные легионеры – Блэкер, Валк. А это значит, что оба этих игрока не попадают под установленный регламентом лиги лимит в пять иностранцев.

Казалось, что уральцы пройдут в таком темпе до конца регулярного чемпионата, уж больно солидный у них был запас прочности. Например, второе в лиге большинство, приличные спецбригады (правда, с меньшинством у «Авто» гораздо хуже), три доступных вратаря: Матссон, Бобков и Галкин. В общем, есть все ресурсы для достижения поставленных задач, в том числе и финансовые возможности.

Однако после паузы на Кубок Первого канала что-то в механизме «Автомобилиста» явно сломалось. Коллектив Заварухина угодил в яму, никак не получается победить, хотя благодаря прежнему запасу очков команда продолжает лидировать в Восточной конференции. Но такими темпами это лидерство вскоре ускользнёт.

«Не ожидали «запланированного спада» после нагрузок в паузе? У нас нет такого понятия, мы готовились к этим играм. Почему команда так выглядит после паузы? Отдыхать устали, наверное», — шутливо отвечал на вопросы журналистов сам главный тренер.

Шутка ли, но после сегодняшнего разгромного гостевого поражения от «Авангарда» (0:5) серия из неудач Екатеринбурга достигла уже пяти встреч. И таким положением дел явно не могут быть довольны ни болельщики, ни тренерский штаб, ни руководство. Всё валится из рук и у самих игроков.

Абсолютно рассыпалась игра у уральского клуба в защите. 20 пропущенных шайб за пять матчей – это, конечно, совершенно не дело. Но и игра в атаке стала проседать. Возможно, виной тому – травма лучшего бомбардира КХЛ (14+30, «+18»), центрального нападающего первого звена «Автомобилиста» Стефана Да Косты.

Так, в домашнем матче с «Сибирью» (0:4) француз провёл на льду всего девять минут, а в следующей встрече уже не вышел на площадку. В одном из эпизодов Да Косту впечатали в борт, после чего форвард сразу отправился в раздевалку. Перелома руки удалось избежать, однако проблемы с кистью, по нашей информации, всё равно есть. Стефан – очень мастеровитый и талантливый хоккеист, но и достаточно травмоподверженный.

Стефан Да Коста Фото: РИА Новости

Эта потеря ещё сильнее сказалась на его команде, у которой теперь и в большинстве начали возникать проблемы, ведь вся игра там строилась именно через французского нападающего.

«Вы смотрели хоккей? Три броска, 0:1, а у нас было 15 бросков. Пять поражений подряд? Неплохая игра была в Астане, считаю, незаслуженно проиграли по буллитам. Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за 0:5, без поражений не бывает побед», — оправдывался Заварухин на сегодняшней пресс-конференции.

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Извинения – это хорошо, но пора бы и в себя приходить. Конкуренты не дремлют и постепенно подпирают екатеринбуржцев, а очковый запас «Автомобилиста» тает на глазах. А ведь дальше матчи с «Сибирью», «Авангардом» (дважды), набравшим ход «Трактором» и ЦСКА.