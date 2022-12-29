Легенде «Ак Барса» испортили дебют, СКА бессилен против ЦСКА. Итоги дня КХЛ

28 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

«Барысу» удалось немного укрепиться на восьмом месте Восточной конференции благодаря победе над «Трактором». В спину им дышат «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик», поэтому каждое очко на счету.

Нулевая ничья держалась ровно половину матча, после чего Александр Шаров вывел хозяев вперёд. Но зацепиться за это не получилось – «Барыс» сначала быстро ответил, реализовав большинство, в третьем периоде забил ещё один гол и дальше ушёл в глухую оборону.

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Такими темпами «Автомобилист» скоро утратит лидерство на Востоке. Команда никак не может выбраться из спада, проиграв пятый матч подряд. «Авангард», наоборот, пятый матч подряд выиграл.

Омичи выиграли легко и с запасом, практически не встречая сопротивления. Сергей Толчинский оформил дубль, по три очка набрали Владимир Ткачёв и Дамир Шарипзянов, а Рид Буше забил, отдал и прервал пятиматчевую серию без очков.

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«Трактор» постепенно набирает обороты и выиграл четвёртый матч из последних шести. Причём сегодня впервые в сезоне обыграли «Салават Юлаев». За первые 10 минут Владимир Ткачёв оформил дубль, оба раза здорово сыграв на пятачке. Александр Хмелевски попытался расшевелить уфимцев, устроив драку, но проиграл бой, да ещё и получил дисциплинарный штраф как зачинщик.

Второй период остался за «Салаватом» — 2:1, но в третьем Алексей Бывальцев во второй раз в игре вернул хозяевам преимущество в две шайбы. В концовке «Салават» получил две минуты за нарушение состава, что окончательно перечеркнуло их надежды на камбэк.

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В этом году «Куньлунь» уже дважды находил ключи к победе над «Локомотивом», который не обыгрывал шесть лет, но на третий раз ярославцам удалось переломить эту тенденцию. Два периода команды шли вровень по голам, хотя команда Игоря Никитина и перебрасывала соперника в два раза.

«Куньлунь» открыл счёт первым же броском по воротам, во втором периоде забил ещё раз в контратаке. Посередине разместился дубль Максима Шалунова (обе шайбы в большинстве). Только в третьем периоде ярославцы смогли обеспечить себе результат – на 41-й минуте Максим Берёзкин перехватил шайбу в средней зоне и ассистировал в голе Александра Полунина. Для 21-летнего нападающего этот матч стал первым в КХЛ с тремя очками. Окончательный счёт установил Денис Алексеев.

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Минское «Динамо» продолжает стремительное падение вниз, которое началось ещё до декабрьской паузы. Сегодня команда Крэйга Вудкрофта нарвалась на горячее «Торпедо», которое подошло к этой встрече с пятиматчевой победной серией.

Минчане первую половину матча не отставали и даже выходили вперёд, но к концу второго периода скатились в откровенную грубость, устроив несколько стычек. Такие эмоции делу не помогли – в третьем периоде Максим Летунов оформил дубль, обеспечив «Торпедо» победу.

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Возвращение Зинэтулы Билялетдинова было испорчено «Магниткой» и вездесущим Николаем Голдобиным. Только накануне легенду «Ак Барса» назначили новым-старым главным тренером команды, но подопечные не смогли его порадовать. «Магнитка» была активнее в первом периоде, Билялов крутился как белка в колесе, но голы пришли только после перерыва.

За следующие 20 минут соперники соорудили на двоих четыре шайбы. «Магнитка» дважды выходила вперёд, казанцы оба раза сравнивали. В третьем периоде Николай Голдобин оформил хет-трик, а Филипп Майе довёл результативную серию до шести матчей. Василий Кошечкин отметил большой юбилей (750 игр в КХЛ) победой.

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«Северсталь» и «Спартак» в этом сезоне встречались уже в третий раз, и неизменно в упорной борьбе побеждали красно-белые. Так было и сегодня – равная игра, мало заброшенных шайб и третий период, в котором всё свелось к одной ошибке.

«Спартак» открыл счёт в первом периоде, пропустил в большинстве во втором, позволив сопернику восстановить паритет, а в третьем заковырял шайбу в ворота вместе с Александром Самоновым в совершенной куче-мале на пятаке. Потребовалось два просмотра – сначала смотрели, пересекла ли шайба ленточку, а потом запрос взяла «Северсталь» — и добилась отмены гола.

«Спартак» вскоре забил снова уже вполне правомерный гол, но сразу же получил ответку от Даниила Пыленкова, а в самой концовке Александр Петунин вывел череповчан вперёд. Однако «Спартак» на флажке перевёл встречу в овертайм, где проиграл уже окончательно. На счету Петунина дубль.

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«Нефтехимик» начал матч с того, что забросил две шайбы в одном и том же меньшинстве (!). Да, против «Сочи», который полтора месяца не побеждал и банально доигрывает сезон, но всё равно, событие неординарное. К первому перерыву гости добавили к этому гол в большинстве, остаток матча был просто делом техники.

Вышедшему на замену у сочинцев Артемию Плешкову долгое время удавалось сдерживать атакующие порывы «Нефтехимика», но в третьем периоде пропустил и он. Южане потерпели 15-е поражение подряд, а нижнекамцы поднялись с последнего места в конференции.

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ЦСКА второй раз за последнюю неделю оказался не по зубам СКА. Сегодня, в отличие от предыдущей встречи, уже СКА вышел вперёд, но развить преимущество не смог. В третьем периоде результат сделала вторая тройка ЦСКА, Константин Окулов оформил дубль, а Максим Соркин снял все вопросы о победителе. Великолепный матч провёл Адам Рейдеборн, отразивший 35 бросков. В регулярной серии армейского дерби теперь ничья.

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Матчи 29 декабря