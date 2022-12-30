Русский финн положил хет-трик в НХЛ за 13 минут. И обрушил клубные рекорды

18 декабря «Флорида Пантерз» на выезде нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, но эта победа в некоторой степени оказалась пирровой для команды Пола Мориса. В ходе той встречи капитан «пантер» Александр Барков в результате действий Нико Хишира на вбрасывании получил травму и выбыл из строя.

Финский форвард пропустил всего три матча, но за это время «Флорида» умудрилась значительно испортить своё турнирное положение. «Пантеры» проиграли три встречи подряд с общим счётом 6:16 и откатились на 12-е место в Восточной конференции НХЛ, получив заметный просвет от команд, ведущих отчаянное сражение за попадание в плей-офф.

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Возвращение Баркова в состав «Пантерз» состоялось в сегодняшнем матче с «Монреаль Канадиенс», и уже в первом периоде финн сумел застолбить за собой звание первой звезды встречи. Всего 15 минут с начала встречи хватило Баркову для оформления хет-трика – 27-летний нападающий забросил три шайбы кряду, однажды отличившись в большинстве и ещё дважды забив в равных составах.

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Таким образом, финский нападающий переписал на себя сразу два клубных достижения. В активе проводящего всю заокеанскую карьеру в стане «пантер» Александра стало 67 шайб при игре с численным преимуществом в НХЛ, тогда как прежнее клубное достижение принадлежало канадскому нападающему Скотту Мелланби (66).

К тому же Барков оформил самый быстрый хет-трик в истории «Флориды» с начала матча. 31 октября 2009 года выступавший за «пантер» канадский нападающий Стив Райнпрехт затратил 15 минут 49 секунд на оформление хет-трика со стартового вбрасывания в гостевом матче с «Даллас Старз». Спустя 13 лет Барков на 27 секунд превзошёл показатель Райнпрехта, забив трижды за 15.22.

«Монреаль» долгое время оставался в игре благодаря удачной реализации большинства, причём оба раза сработала вторая бригада «Канадиенс» – по шайбе забросили Арбер Джекай и Джош Андерсон. Но это был день Баркова. Во втором периоде финн помог первый раз в матче отличиться Мэттью Ткачуку, а в заключительной трети те же действующие лица при содействии Брэндона Монтура соорудили ещё один гол.

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Первый и второй гол Ткачука разделила шайба в исполнении Картера Вераге, а окончательный счёт в матче подвёл Ээту Луостаринен. После седьмой пропущенной шайбы у игроков «Монреаля» сдали нервы. Нападающий гостей Кирби Дак довольно мирно выяснял отношения с чешским защитником хозяев Радко Гудасом, как в этот момент защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсон решил помочь молодому партнёру.

Канадский хоккеист приехал в эпицентр событий и хамским ударом клюшкой опрокинул Гудаса на лёд. После этого эпизода на Джоэля закономерно налетел Марк Стаал –началась сутолока, в которой пострадал лайнсмен Райан Джексон. Падая на лёд, Эдмундсон зацепил его клюшкой и нанёс повреждение арбитру.

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На этом игровой вечер для Джоэля был закончен – за нарушение против Гудаса он получил дисциплинарный штраф и досрочно отправился в раздевалку, куда через несколько минут следом раньше времени также проследовали Монтур и Брэндан Галлахер, сцепившиеся в концовке третьего периода.

Пять очков выдавшего яркий концерт Баркова помогли «Флориде» прервать трёхматчевую серию поражений, но положение команды Мориса в таблице остаётся крайне незавидным. «Пантерз» отстают на восемь очков от зоны в плей-офф, имея всего один матч в запасе относительно замыкающего на данный момент восьмёрку «Нью-Йорк Айлендерс». Впереди у «пантер» очень интересный и важный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится уже в новом году.