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«Флорида» разгромила «Монреаль» в матче НХЛ, Барков оформил хет-трик, набрал пять очков и установил два рекорда, видео

Русский финн положил хет-трик в НХЛ за 13 минут. И обрушил клубные рекорды
Сергей Емельянов
Русский финн положил хет-трик в НХЛ за 13 минут
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Александр Барков роскошно вернулся в строй после травмы и помог «Флориде» разорвать несчастный «Монреаль».

18 декабря «Флорида Пантерз» на выезде нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, но эта победа в некоторой степени оказалась пирровой для команды Пола Мориса. В ходе той встречи капитан «пантер» Александр Барков в результате действий Нико Хишира на вбрасывании получил травму и выбыл из строя.

Финский форвард пропустил всего три матча, но за это время «Флорида» умудрилась значительно испортить своё турнирное положение. «Пантеры» проиграли три встречи подряд с общим счётом 6:16 и откатились на 12-е место в Восточной конференции НХЛ, получив заметный просвет от команд, ведущих отчаянное сражение за попадание в плей-офф.

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Возвращение Баркова в состав «Пантерз» состоялось в сегодняшнем матче с «Монреаль Канадиенс», и уже в первом периоде финн сумел застолбить за собой звание первой звезды встречи. Всего 15 минут с начала встречи хватило Баркову для оформления хет-трика – 27-летний нападающий забросил три шайбы кряду, однажды отличившись в большинстве и ещё дважды забив в равных составах.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.

Таким образом, финский нападающий переписал на себя сразу два клубных достижения. В активе проводящего всю заокеанскую карьеру в стане «пантер» Александра стало 67 шайб при игре с численным преимуществом в НХЛ, тогда как прежнее клубное достижение принадлежало канадскому нападающему Скотту Мелланби (66).

К тому же Барков оформил самый быстрый хет-трик в истории «Флориды» с начала матча. 31 октября 2009 года выступавший за «пантер» канадский нападающий Стив Райнпрехт затратил 15 минут 49 секунд на оформление хет-трика со стартового вбрасывания в гостевом матче с «Даллас Старз». Спустя 13 лет Барков на 27 секунд превзошёл показатель Райнпрехта, забив трижды за 15.22.

«Монреаль» долгое время оставался в игре благодаря удачной реализации большинства, причём оба раза сработала вторая бригада «Канадиенс» – по шайбе забросили Арбер Джекай и Джош Андерсон. Но это был день Баркова. Во втором периоде финн помог первый раз в матче отличиться Мэттью Ткачуку, а в заключительной трети те же действующие лица при содействии Брэндона Монтура соорудили ещё один гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первый и второй гол Ткачука разделила шайба в исполнении Картера Вераге, а окончательный счёт в матче подвёл Ээту Луостаринен. После седьмой пропущенной шайбы у игроков «Монреаля» сдали нервы. Нападающий гостей Кирби Дак довольно мирно выяснял отношения с чешским защитником хозяев Радко Гудасом, как в этот момент защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсон решил помочь молодому партнёру.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2009, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 6
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнпрехт (Баллард, Хортон) – 10:38 (5x5)   0:2 Райнпрехт (Зайденберг, Хортон) – 15:20 (5x5)   0:3 Райнпрехт (Хортон, Зайденберг) – 15:49 (5x5)   1:3 Сатерби (Ванделль, Брюнстрём) – 17:51 (5x5)   2:3 Робида (Ричардс, Морроу) – 19:42 (5x4)   2:4 Леопольд (Райнпрехт, Койстинен) – 22:38 (5x5)   3:4 Рибейро (Бенн, Морроу) – 23:33 (5x5)   4:4 Нил (Нисканен) – 31:17 (5x5)   4:5 Олеш – 41:42 (5x5)   5:5 Брюнстрём (Сатерби, Ванделль) – 42:53 (5x5)   5:6 Олеш – 65:00 (ПБ)

Канадский хоккеист приехал в эпицентр событий и хамским ударом клюшкой опрокинул Гудаса на лёд. После этого эпизода на Джоэля закономерно налетел Марк Стаал –началась сутолока, в которой пострадал лайнсмен Райан Джексон. Падая на лёд, Эдмундсон зацепил его клюшкой и нанёс повреждение арбитру.

ВИДЕО

На этом игровой вечер для Джоэля был закончен – за нарушение против Гудаса он получил дисциплинарный штраф и досрочно отправился в раздевалку, куда через несколько минут следом раньше времени также проследовали Монтур и Брэндан Галлахер, сцепившиеся в концовке третьего периода.

Пять очков выдавшего яркий концерт Баркова помогли «Флориде» прервать трёхматчевую серию поражений, но положение команды Мориса в таблице остаётся крайне незавидным. «Пантерз» отстают на восемь очков от зоны в плей-офф, имея всего один матч в запасе относительно замыкающего на данный момент восьмёрку «Нью-Йорк Айлендерс». Впереди у «пантер» очень интересный и важный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится уже в новом году.

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