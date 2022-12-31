Сенсационный хет-трик и авоська шайб в воротах СКА. Итоги игрового дня КХЛ

Буллитная магия «Авангарда», новичок ЦСКА принёс команде победу, а Матвей Мичков ещё раз забил за «Сочи».

30 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись 10 матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Многосерийное противостояние «Амура» и «Адмирала» продолжилось во Владивостоке. Хозяевам не удалось преподнести болельщикам новогодний подарок. Планы Леонида Тамбиева нарушились ещё в первом периоде, когда «моряки» пропустили два безответных гола. К третьему отрезку хабаровчане довели счёт до неприличного — 5:1. Впрочем, владивостокцы здорово набежали на финиш и избежали разгромного поражения. Сенсационный хет-трик в составе «Амура» оформил 28-летний защитник Глеб Корягин, не забивший до сегодняшнего дня в сезоне ни одного гола.

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«Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд. В третьей игре кряду екатеринбуржцы не смогли поразить ворота соперника, но на этот раз пополнили копилку одним очком. Уральцы довели до буллитов встречу с «Сибирью», однако пропустили трижды и ничего не забили сами. Тем не менее, несмотря на поражение «Металлургу», «Автомобилист» сохранил за собой первое место на Востоке.

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«Авангард» одержал шестую победу подряд. На домашней площадке «ястребы» совершили камбэк в игре с «Салаватом Юлаевым». Омичи пропустили два быстрых гола, хотя в целом выглядели лучше соперника на протяжении большей части игры. Во второй двадцатиминутке «Авангард» отыграл обе шайбы. В серии буллитов обе команды выпустили резервных вратарей, но у уфимцев ставка не сработала — Илья Ежов пропустил сразу трижды, а вот Андрей Мишуров ушёл в раздевалку «сухим». Для Мишурова и «Авангарда» это уже третья буллитная победа над «Салаватом» в этом сезоне.

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Один из главных неудачников первой половины сезоны — «Трактор» — воспользовался проблемами «Металлурга». Соперники забросили три шайбы за первые 10 минут. На старте второго периода «трактористы» сделали счёт 3:1, но самый мощный рывок они предприняли в середине третьего отрезка. После ещё двух пропущенных шайб ни сил, ни времени на спасение у «Магнитки» не осталось.

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«Северсталь» в сверхнапряжённом матче одолела «Торпедо». Череповчане оперативно вышли вперёд, но уже во втором периоде нижегородцы восстановили равенство. В середине этого отрезка команда Андрея Разина предприняла мощный рывок и оформила два взятия ворот в течение шести минут. Волжане устроили добротный штурм в финале, но смогли выжать из него только один гол — а этого было мало.

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СКА посадил собственных поклонников на невероятные эмоциональные качели. К 34-й минуте матча с «Витязем» петербуржцы безнадёжно «горели» — 1:4. Затем Дмитрий Яшкин отквитал один гол, а после Роман Ротенберг снял вратаря. Рискованный шаг не помог, а помешал: армейцы пропустили в пустые ворота. Тем не менее в третьем периоде СКА провёл ударную пятиминутку и всё же догнал соперника, переведя игру в овертайм. В дополнительное время удача оказалась на стороне «Витязя» — решающий бросок себе в актив занёс Галузин.

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«Спартак» этим вечером выступил в роли сподвижника СКА. Москвичи не отпускали минских динамовцев вперёд на несколько трамвайных остановок, но им всё равно пришлось отыгрываться. К 45-й минуте минчане вели со счётом 4:2. За остаток третьего периода красно-белые превратили этот результат в более приятные 5:4 в свою пользу. Однако Дмитрий Соколов незадолго до финальной сирены восстановил равенство. В серии буллитов сильнее оказались россияне.

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Зинэтула Билялетдинов одержал первую победу после возвращения статуса главного тренера «Ак Барса». Казанцы вырвались в лидеры в матче с «Нефтехимиком» на девятой минуте — отличился Артём Галимов. Но уже через несколько атак нижнекамцы организовали гол в меньшинстве — причём его автором выступил защитник Максим Березин. Основной вклад в успех внёс Никита Дыняк — в середине игры он забросил победную шайбу, а в конце поставил жирную точку броском по пустым воротам.

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«Динамо» на выезде устроило перестрелку с «Сочи». До середины матча южане держались в игре — к этому моменту они сумели дважды нагнать соперника. Во втором случае шайбу забросил Матвей Мичков. 18-летний нападающий воспользовался неожиданным для вратаря отскоком от борта. Но после этого своё слово сказал класс москвичей: в третьем периоде они забили ещё трижды и отправились домой в хорошем настроении.

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В матче между ЦСКА и «Локомотивом» основные события произошли в третьем периоде — до этого соперники хранили голевое молчание, но сразу со стартом отрезка ринулись вперёд. Сначала Константин Окулов в очередной раз продемонстрировал свой впечатляющий бросок, а затем Степан Никулин сравнял счёт. Овертайм не продлился долго: уже на 35-й секунде новичок ЦСКА Владимир Брюквин откликнулся на отличный пас Михаила Григоренко и поставил точку в игре.

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