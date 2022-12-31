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Результаты матчей КХЛ 30 декабря, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 3 января

Сенсационный хет-трик и авоська шайб в воротах СКА. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 30 декабря
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Буллитная магия «Авангарда», новичок ЦСКА принёс команде победу, а Матвей Мичков ещё раз забил за «Сочи».

30 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись 10 матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Дрозг, Дубакин) – 02:41 (5x5)   0:2 Корягин (Шаров) – 16:41 (5x5)   1:2 Грачёв – 37:51 (4x4)   1:3 Корягин (Ли, Бочаров) – 38:43 (4x4)   1:4 Руденков (Гребёнкин, Дубакин) – 41:24 (5x4)   1:5 Коротких (Николишин, Бочаров) – 49:49 (5x5)   2:5 Саюстов (Файзуллин, Лисовец) – 50:20 (5x5)   3:5 Елисеев (Лисовец) – 56:45 (5x4)

Многосерийное противостояние «Амура» и «Адмирала» продолжилось во Владивостоке. Хозяевам не удалось преподнести болельщикам новогодний подарок. Планы Леонида Тамбиева нарушились ещё в первом периоде, когда «моряки» пропустили два безответных гола. К третьему отрезку хабаровчане довели счёт до неприличного — 5:1. Впрочем, владивостокцы здорово набежали на финиш и избежали разгромного поражения. Сенсационный хет-трик в составе «Амура» оформил 28-летний защитник Глеб Корягин, не забивший до сегодняшнего дня в сезоне ни одного гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шашков – 65:00 (ПБ)

«Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд. В третьей игре кряду екатеринбуржцы не смогли поразить ворота соперника, но на этот раз пополнили копилку одним очком. Уральцы довели до буллитов встречу с «Сибирью», однако пропустили трижды и ничего не забили сами. Тем не менее, несмотря на поражение «Металлургу», «Автомобилист» сохранил за собой первое место на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Дроздов, Коледов) – 03:48 (5x5)   0:2 Санников – 07:18 (5x5)   1:2 Малыхин (Михайлов, Белов) – 28:18 (5x5)   2:2 Ткачёв (Береглазов) – 38:00 (5x5)   3:2 Ткачёв – 65:00 (ПБ)

«Авангард» одержал шестую победу подряд. На домашней площадке «ястребы» совершили камбэк в игре с «Салаватом Юлаевым». Омичи пропустили два быстрых гола, хотя в целом выглядели лучше соперника на протяжении большей части игры. Во второй двадцатиминутке «Авангард» отыграл обе шайбы. В серии буллитов обе команды выпустили резервных вратарей, но у уфимцев ставка не сработала — Илья Ежов пропустил сразу трижды, а вот Андрей Мишуров ушёл в раздевалку «сухим». Для Мишурова и «Авангарда» это уже третья буллитная победа над «Салаватом» в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Тертышный (Ткачёв, Шабанов) – 04:39 (5x5)   1:1 Кёрран (Зернов) – 07:13 (5x5)   2:1 Карпухин (Шабанов, Ткачёв) – 09:58 (5x5)   3:1 Телегин (Сошников) – 21:27 (5x4)   4:1 Котляревский (Пулккинен, Горюнов-Рольгизер) – 48:17 (5x5)   5:1 Горюнов-Рольгизер (Яруллин) – 53:28 (5x5)   5:2 Коростелёв (Майе, Яковлев) – 55:48 (5x4)

Один из главных неудачников первой половины сезоны — «Трактор» — воспользовался проблемами «Металлурга». Соперники забросили три шайбы за первые 10 минут. На старте второго периода «трактористы» сделали счёт 3:1, но самый мощный рывок они предприняли в середине третьего отрезка. После ещё двух пропущенных шайб ни сил, ни времени на спасение у «Магнитки» не осталось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гераськин (Морозов, Пресс) – 15:44 (5x4)   1:1 Фирстов (Ян, Бокун) – 24:18 (5x5)   2:1 Чуркин (Лишка, Гераськин) – 29:11 (5x5)   3:1 Пилипенко (Пыленков, Петунин) – 34:57 (5x4)   3:2 Гончарук (Конюшков, Коваленко) – 59:27 (6x4)

«Северсталь» в сверхнапряжённом матче одолела «Торпедо». Череповчане оперативно вышли вперёд, но уже во втором периоде нижегородцы восстановили равенство. В середине этого отрезка команда Андрея Разина предприняла мощный рывок и оформила два взятия ворот в течение шести минут. Волжане устроили добротный штурм в финале, но смогли выжать из него только один гол — а этого было мало.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 5
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Педан, Хуснутдинов) – 09:27 (5x4)   1:1 Старков – 19:39 (5x5)   2:1 Яремчук (Кугрышев, Руа) – 29:55 (5x5)   3:1 Граовац (Уилсон, Яровой) – 31:17 (5x5)   4:1 Старков (Волгин, Кара) – 34:21 (5x5)   4:2 Яшкин – 38:16 (5x5)   5:2 Волгин – 38:35 (en)   5:3 Хайруллин (Гусев, Ожиганов) – 42:57 (5x5)   5:4 Воробьёв (Волков, Коромыслов) – 44:12 (5x5)   5:5 Яшкин (Жафяров, Подъяпольский) – 48:45 (5x5)   6:5 Галузин (Яремчук) – 64:14 (3x3)

СКА посадил собственных поклонников на невероятные эмоциональные качели. К 34-й минуте матча с «Витязем» петербуржцы безнадёжно «горели» — 1:4. Затем Дмитрий Яшкин отквитал один гол, а после Роман Ротенберг снял вратаря. Рискованный шаг не помог, а помешал: армейцы пропустили в пустые ворота. Тем не менее в третьем периоде СКА провёл ударную пятиминутку и всё же догнал соперника, переведя игру в овертайм. В дополнительное время удача оказалась на стороне «Витязя» — решающий бросок себе в актив занёс Галузин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
1:0 Зоркин (Соколов, Шинкевич) – 21:51 (5x5)   1:1 Локтионов (Хохлачёв, Принс) – 23:01 (5x5)   2:1 Душак (Спунер) – 28:34 (5x5)   2:2 Хохлачёв (Ручкин, Принс) – 32:00 (5x4)   3:2 Козун (Спунер) – 43:12 (5x4)   4:2 Горбунов (Шинкевич, Меркли) – 45:20 (5x5)   4:3 Хохлачёв (Квартальнов) – 49:29 (5x5)   4:4 Заседа (Ручкин) – 50:36 (5x5)   4:5 Старченко (Квартальнов, Цыплаков) – 56:14 (5x4)   5:5 Соколов (Лалонд) – 57:03 (5x5)   5:6 Принс – 65:00 (ПБ)

«Спартак» этим вечером выступил в роли сподвижника СКА. Москвичи не отпускали минских динамовцев вперёд на несколько трамвайных остановок, но им всё равно пришлось отыгрываться. К 45-й минуте минчане вели со счётом 4:2. За остаток третьего периода красно-белые превратили этот результат в более приятные 5:4 в свою пользу. Однако Дмитрий Соколов незадолго до финальной сирены восстановил равенство. В серии буллитов сильнее оказались россияне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галимов (Семёнов, Хенкель) – 08:17 (5x5)   1:1 Березин (Галимов, Гончаров) – 09:36 (4x5)   2:1 Дыняк – 30:40 (5x5)   3:1 Дыняк (Кателевский) – 59:40 (en)

Зинэтула Билялетдинов одержал первую победу после возвращения статуса главного тренера «Ак Барса». Казанцы вырвались в лидеры в матче с «Нефтехимиком» на девятой минуте — отличился Артём Галимов. Но уже через несколько атак нижнекамцы организовали гол в меньшинстве — причём его автором выступил защитник Максим Березин. Основной вклад в успех внёс Никита Дыняк — в середине игры он забросил победную шайбу, а в конце поставил жирную точку броском по пустым воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Петьков (Точицкий, Завгородний) – 00:42 (5x5)   1:1 Никонов (Ефремов) – 08:11 (5x5)   1:2 Буруянов (Рашевский, Менелл) – 17:44 (5x5)   2:2 Мичков (Морроу, Фёдоров) – 25:34 (6x5)   2:3 Буруянов (Миронов) – 32:33 (5x5)   2:4 Каблуков (Менелл, Муранов) – 40:10 (5x5)   3:4 Фёдоров (Александров) – 58:48 (6x5)   3:5 Готовец – 59:24 (en)

«Динамо» на выезде устроило перестрелку с «Сочи». До середины матча южане держались в игре — к этому моменту они сумели дважды нагнать соперника. Во втором случае шайбу забросил Матвей Мичков. 18-летний нападающий воспользовался неожиданным для вратаря отскоком от борта. Но после этого своё слово сказал класс москвичей: в третьем периоде они забили ещё трижды и отправились домой в хорошем настроении.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Окулов (Каменев) – 42:50 (5x5)   1:1 Никулин (Алексеев, Черепанов) – 52:06 (5x5)   2:1 Брюквин (Григоренко, Карнаухов) – 60:34 (4x3)

В матче между ЦСКА и «Локомотивом» основные события произошли в третьем периоде — до этого соперники хранили голевое молчание, но сразу со стартом отрезка ринулись вперёд. Сначала Константин Окулов в очередной раз продемонстрировал свой впечатляющий бросок, а затем Степан Никулин сравнял счёт. Овертайм не продлился долго: уже на 35-й секунде новичок ЦСКА Владимир Брюквин откликнулся на отличный пас Михаила Григоренко и поставил точку в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 3 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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