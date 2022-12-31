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Малкин вышел на второе место среди российских бомбардиров в истории НХЛ, «Питтсбург» потерпел четвёртое поражение подряд

Впереди лишь Овечкин! Малкин обогнал легенду, став вторым русским бомбардиром НХЛ
Сергей Емельянов
Малкин вышел на второе место
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Но его «Питтсбург» потерпел четвёртое поражение подряд, снова упустив преимущество в счёте.

Первый период матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» ознаменовался действительно историческим достижением для российского хоккея. На 15-й минуте встречи нападающий хозяев Евгений Малкин совершил перехват в своей зоне, легко убежал от защитников «дьяволов» и уверенно реализовал выход один на один с Витеком Ванечеком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Заброшенная шайба стала для Евгения 456-й за карьеру в НХЛ, но гораздо важнее, что результативное действие оказалось для него 1180-м в североамериканской лиге. По этому показателю трёхкратный обладатель Кубка Стэнли вышел на чистое второе место среди россиян в истории НХЛ, превзойдя показатель легендарного хоккеиста, а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Теперь впереди 36-летнего форварда «Питтсбурга» только результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

ИгрокМатчиОчки
1Александр Овечкин13121452
2Евгений Малкин10171180
3Сергей Фёдоров12481179
4Александр Могильный9901032
5Алексей Ковалёв13161029

Впрочем, других поводов для радости сегодня у Малкина не нашлось, так как его команда в очередной раз за последнее время не смогла сохранить преимущество в счёте и потерпела четвёртое поражение подряд. На сей раз неудача «Питтсбурга» получилась не столь звонкой, как всего парой дней ранее, когда команда Майка Салливана умудрилась с 4:0 уступить «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ). Но сам факт четвёртого поражения совершенно точно не может радовать болельщиков «Пингвинз», учитывая, насколько плотное сражение за плей-офф развернулось в Восточной конференции НХЛ.

В начале второго периода главный лидер «Дэвилз» Джек Хьюз реализовал большинство и сравнял счёт, и заброшенная шайба в исполнении американского форварда вызвала настоящее негодование главного тренера «Питтсбурга». Форвард «Пингвинз» Брайан Раст сначала просто вчистую проиграл вбрасывание Нико Хиширу, а затем не успел помешать Хьюзу нанести прицельный бросок по воротам Тристана Джерри. Злости Салливана на скамейке не было предела.

ВИДЕО

Через несколько минут после пропущенного гола «Питтсбург» во второй раз в матче повёл в счёте благодаря голу Джеффа Картера, но концовка периода целиком и полностью осталась за командой Линди Раффа. За три минуты до ухода на перерыв Даги Хэмилтон сделал счёт 2:2, а следом в меньшинстве отличился Хишир. Этот двухминутный отрезок и стал поворотным моментом всей встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вообще именно реализация большинства, а вернее абсолютно полное её отсутствие и погубило «Питтсбург» в этом матче. В общей сложности, подопечные Салливана упустили все восемь возможностей реализовать численный перевес. Как подсчитала пресс-служба НХЛ, «Питтсбург» сегодня в большинстве провёл на льду 16 минут 27 секунд, то есть практически треть от всего времени матча, но на выходе получил только пропущенный гол в свои ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Малкин – 14:26 (5x5)   1:1 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 26:18 (5x4)   2:1 Картер (Жозеф, Ракелль) – 32:30 (5x5)   2:2 Хэмилтон (Мерсер, Зигенталер) – 37:37 (5x5)   2:3 Хишир (Маклауд, Смит) – 39:22 (4x5)   2:4 Хьюз (Хаула, Мерсер) – 59:55 (en)

Неудивительно, что по такому течению встречи гол швейцарского форварда «Нью-Джерси» так и остался победным. В заключительной трети хозяевам отыграться не удалось, а окончательный счёт установил оформивший дубль Хьюз, поразивший пустые ворота за пять секунд до конца матча.

И как же стремительно меняется положение вещей в НХЛ. Совсем недавно – буквально в начале декабря – «Питтсбург» одержал семь побед подряд, совершив значительное продвижение наверх в турнирной таблице Востока. Но конец уходящего в историю года «Пингвинз» откровенно смазали, уступив в четырёх матчах кряду, в трёх из которых подопечные Салливана неизменно упускали преимущество в счёте.

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«По большому счёту, сегодняшний матч превратился в игру спецбригад большинства и меньшинства. Именно там мы всё и проиграли», – заявил на пресс-конференции Салливан.

В следующем матче «Питтсбург» – уже после Нового года – встретится с лучшим клубом Восточной конференции «Бостон Брюинз». Пятое поражение подряд может откинуть американскую команду за черту виртуальной зоны плей-офф.

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