Впереди лишь Овечкин! Малкин обогнал легенду, став вторым русским бомбардиром НХЛ

Первый период матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» ознаменовался действительно историческим достижением для российского хоккея. На 15-й минуте встречи нападающий хозяев Евгений Малкин совершил перехват в своей зоне, легко убежал от защитников «дьяволов» и уверенно реализовал выход один на один с Витеком Ванечеком.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Заброшенная шайба стала для Евгения 456-й за карьеру в НХЛ, но гораздо важнее, что результативное действие оказалось для него 1180-м в североамериканской лиге. По этому показателю трёхкратный обладатель Кубка Стэнли вышел на чистое второе место среди россиян в истории НХЛ, превзойдя показатель легендарного хоккеиста, а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Теперь впереди 36-летнего форварда «Питтсбурга» только результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
|№
|Игрок
|Матчи
|Очки
|1
|Александр Овечкин
|1312
|1452
|2
|Евгений Малкин
|1017
|1180
|3
|Сергей Фёдоров
|1248
|1179
|4
|Александр Могильный
|990
|1032
|5
|Алексей Ковалёв
|1316
|1029
Впрочем, других поводов для радости сегодня у Малкина не нашлось, так как его команда в очередной раз за последнее время не смогла сохранить преимущество в счёте и потерпела четвёртое поражение подряд. На сей раз неудача «Питтсбурга» получилась не столь звонкой, как всего парой дней ранее, когда команда Майка Салливана умудрилась с 4:0 уступить «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ). Но сам факт четвёртого поражения совершенно точно не может радовать болельщиков «Пингвинз», учитывая, насколько плотное сражение за плей-офф развернулось в Восточной конференции НХЛ.
В начале второго периода главный лидер «Дэвилз» Джек Хьюз реализовал большинство и сравнял счёт, и заброшенная шайба в исполнении американского форварда вызвала настоящее негодование главного тренера «Питтсбурга». Форвард «Пингвинз» Брайан Раст сначала просто вчистую проиграл вбрасывание Нико Хиширу, а затем не успел помешать Хьюзу нанести прицельный бросок по воротам Тристана Джерри. Злости Салливана на скамейке не было предела.
Через несколько минут после пропущенного гола «Питтсбург» во второй раз в матче повёл в счёте благодаря голу Джеффа Картера, но концовка периода целиком и полностью осталась за командой Линди Раффа. За три минуты до ухода на перерыв Даги Хэмилтон сделал счёт 2:2, а следом в меньшинстве отличился Хишир. Этот двухминутный отрезок и стал поворотным моментом всей встречи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Вообще именно реализация большинства, а вернее абсолютно полное её отсутствие и погубило «Питтсбург» в этом матче. В общей сложности, подопечные Салливана упустили все восемь возможностей реализовать численный перевес. Как подсчитала пресс-служба НХЛ, «Питтсбург» сегодня в большинстве провёл на льду 16 минут 27 секунд, то есть практически треть от всего времени матча, но на выходе получил только пропущенный гол в свои ворота.
Неудивительно, что по такому течению встречи гол швейцарского форварда «Нью-Джерси» так и остался победным. В заключительной трети хозяевам отыграться не удалось, а окончательный счёт установил оформивший дубль Хьюз, поразивший пустые ворота за пять секунд до конца матча.
И как же стремительно меняется положение вещей в НХЛ. Совсем недавно – буквально в начале декабря – «Питтсбург» одержал семь побед подряд, совершив значительное продвижение наверх в турнирной таблице Востока. Но конец уходящего в историю года «Пингвинз» откровенно смазали, уступив в четырёх матчах кряду, в трёх из которых подопечные Салливана неизменно упускали преимущество в счёте.
«По большому счёту, сегодняшний матч превратился в игру спецбригад большинства и меньшинства. Именно там мы всё и проиграли», – заявил на пресс-конференции Салливан.
В следующем матче «Питтсбург» – уже после Нового года – встретится с лучшим клубом Восточной конференции «Бостон Брюинз». Пятое поражение подряд может откинуть американскую команду за черту виртуальной зоны плей-офф.
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