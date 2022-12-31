Канадский гений идёт на 160 очков в сезоне НХЛ! Рядом с Макдэвидом цветёт и русский герой

Даже на фоне повысившейся результативности в НХЛ Коннор Макдэвид творит что-то нереальное: ещё до конца календарного года он успел пробить отметку в 70 очков. В этом достижении ему помог «Сиэтл»: команда, которую в прошлом году во многом утопили вратари. В этом сезоне она выглядела в защите намного солиднее: по крайней мере, до сегодняшнего дня.

Коннору набирать очки помогает в первую очередь бригада большинства: он не лидер по очкам в равных составах, но в неравных набрал 37 баллов из своих 72. Вот и сегодня сначала отличилось большинство, которое у «Ойлерз» работает почти в каждом матче: не помешало даже отсутствие Леона Драйзайтля, пропускавшего матч по невыясненным обстоятельствам. Макдэвид выдал передачу Заку Хайману, стоявшему у абсолютно пустого угла ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А потом на авансцену неожиданно для многих вышел Клим Костин. Бывший форвард «Сент-Луиса» после обмена зачастую не получал и десяти минут игрового времени: довольно сложно сделать это в клубе, где кучу айстайма сжирают лидеры. Сегодня Клим вышел во втором звене вместе с Янмарком и Ньюджентом-Хопкинсом: хорошая атака с ходу от второго звена, где поучаствовали все три форварда привела ко второй шайбе уже через 32 секунды после первой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже к 10-й минуте «Сиэтл» уступал 0:4. После гола в начале второго периода у хозяев могли возникнуть лёгкие надежды на камбэк, подобный тому, что недавно учинил «Детройт», но эти бессмысленные мечтания быстро прибил всё тот же Костин, который идеально сыграл на подставлении. Для форварда это второй дубль в НХЛ: первый случился в прошлом сезоне, в матче с «Аризоной».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже позже Костин отметился в протоколе ещё раз, потолкавшись с Брэндоном Таневым: однако дракой это не посчитали даже судьи, которые выписали нашему форварду два малых штрафа за грубость. Но в целом после дубля Костин может рассчитывать на дальнейшее увеличение игрового времени: сегодня он отыграл лишь 12 минут, но это его второй по айстайму матч в сезоне.

«Думаю, это была отличная игра, хорошая командная победа. Мы играли просто, следовали плану нашего тренера и набрали два очка. Каждый знал, что без Леона в составе он должен играть чуточку лучше, так как это, по моему мнению, один из лучших игроков в лиге», — сказал наш форвард после матча.

А тем временем на льду царил Макдэвид, который после того, как результат стал ясен, пошёл на восьмой десяток очков. Бросок, который шёл мимо створа, технично подправил дежуривший у пустого угла Хайман, а потом и сам Коннор подловил потерю и забил свой уже почти фирменный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

С 1990-го быстрее Макдэвида 70 очков в сезоне набирали лишь два человека: Марио Лемье (но трижды) и Яромир Ягр. После сегодняшнего успеха Коннор встал на график в 160 очков за сезон, но что важнее, играющий очень нестабильно «Эдмонтон» вновь в зоне плей-офф.