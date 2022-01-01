Кто и с кем сыграет в четвертьфиналах МЧМ-2023? Полное расписание матчей плей-офф

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Канаде завершился групповой этап молодёжного чемпионата мира 2023 года, к большому сожалению, снова проходящего без участия сборной России. Первое место в группе A заняла сборная Чехии, одержавшая три победы в четырёх матчах и потерпевшая ещё одно поражение в овертайме. В свою очередь, параллельную группу выиграла сборная США, завершившая предварительный раунд турнира с тремя победами в четырёх матчах.
Украшением заключительного дня предварительного раунда стал очередной бенефис в исполнении восходящей звезды канадского хоккея Коннора Бедарда. Если к сумасшедшим бомбардирским достижениям 17-летнего нападающего в матчах со сборными Германии (11:2) и Австрии (11:0) можно было относиться со значительной долей скепсиса, закономерно обращая внимание на всяческое отсутствие какого-либо сопротивления, то про сборную Швеции так сказать уже было нельзя.
Однако подопечным Магнуса Хевелида также не удалось подобрать никаких ключей к игре Бедарда, в результате оформившего минувшей ночью ассистентский покер, благодаря которому канадский вундеркинд повторил сразу два крупных национальных рекорда. Во-первых, достигший отметки в 18 (6+12) очков в четырёх матчах турнира нападающий повторил канадский рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный Брэйденом Шенном в 2011 году (у обоих было по 18 очков в семи играх). При этом Бедард – единственный, кому это удалось в 17 лет.
А во-вторых, за карьеру на молодёжных чемпионатах мира (с учётом выступления на отменённом турнире прошлого года) Коннор набрал 31 очко в 13 матчах, что уже является повторением рекорда сборной Канады по очкам, набранным на МЧМ. Ранее достижение единолично принадлежало Эрику Линдросу, набравшему 31 очко в 21 матче. Третье место делят Джордан Эберле (26 очков в 12 матчах) и вышеупомянутый Шенн (26 очков в 13 матчах). Следом располагаются Дилан Козенс (25 в 14) и Райан Эллис (25 в 19).
После завершения заключительной встречи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2023, в которой сборная Канады уверенно разобралась со сборной Швеции (5:1), стали известны все пары четвертьфинальной стадии и точное время начала матчей.
Расписание четвертьфиналов
Финляндия (2B) — Швеция (3A) — 2 января, начало – в 19:00 мск.
Чехия (1A) — Швейцария (2B) — 2 января, начало – в 21:30.
США (1B) — Германия (4A) — 3 января, начало – в 00:00.
Канада (2A) — Словакия (3B) — 3 января, начало – в 2:30.
Как будут образованы полуфинальные пары
Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:
- место в группе,
- количество очков в группе,
- разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
- количество забитых голов в группе,
- посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг сборных после группового этапа
- Чехия
- США
- Канада
- Финляндия
- Швеция
- Словакия
- Швейцария
- Германия
Таким образом, если победы в своих четвертьфиналах одержат их номинальные фавориты (а именно команды с более высоким рейтингом), то полуфинальные пары будут выглядеть следующим образом:
Чехия – Финляндия;
Канада – США.
Когда состоятся медальные матчи и кто покинет элитный дивизион
Полуфиналы на молодёжном чемпионате мира – 2023 состоятся в ночь с 4 на 5 января. Первый полуфинал начнётся в 22:30 мск, второй – в 2:30 мск. Спустя всего сутки в те же временные слоты пройдут матчи за бронзовые (5 января в 22:30 мск) и золотые медали соответственно (6 января в 2:30 мск).
Также форматом МЧМ предусмотрен так называемый раунд за выживание, в котором сойдутся занявшие последние места в своих группах сборные Латвии и Австрии. В очном противостоянии до двух побед эти соперники и определят, кто из них сохранит место в элитном дивизионе на следующий год, а кто покинет класс сильнейших и снова обнаружит себя рангом ниже.
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