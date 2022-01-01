Овечкин не стал праздновать хет-трик и гол из молодости. Его реакция вызывает уважение

Александр Овечкин стал главным российским героем в спорте по итогам 2022 года, но и 2023-й (по московскому времени) Ови начал невероятным образом. Капитан «Вашингтона» принял деятельное участие в унижении «Монреаля», оформил очередной хет-трик и снова снёс кучу рекордов.

37-летний Овечкин вышел на четвёртое место в споре снайперов сезона НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 88 голов. «Вашингтон» разгромил соперника при домашних трибунах, укрепив турнирное положение. Всё это повод для большой радости капитана «Кэпиталз», и первые два гола «Монреалю» Ови действительно отмечал с эмоциями.

В середине матча он добыл для «Вашингтона» комфортное преимущество в три шайбы и отпраздновал гол в фирменном стиле: одновременно резко опустил руки и поднял одно колено.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующая шайба Овечкина пришлась на самое начало третьего периода. Ови впритирку со штангой положил шестой гол «Вашингтона», после которого исход матча стал всем окончательно ясен. После него последовала ещё одна фирменная реакция россиянина: ложный удар кулаком по льду в приседе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но самым красивым получился третий гол Ови. На 57-й минуте Александр «раздел» защитника «Монреаля» Джонатана Ковачевича и мастерски переиграл на пятачке голкипера Джейка Аллена. Этот гол, после которого на лёд арены полетели кепки, напомнил другую шайбу Овечкина из молодости. Тогда россиянин тоже поиздевался над защитником и вратарём «Монреаля».

Видео гола молодого Овечкина

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но обратите внимание – Овечкин вообще не стал праздновать эту шикарную шайбу, которая ознаменовала его очередной хет-трик. Ови даже руки не поднял и ограничился скупым отбитием кулачков с партнёрами.

Однако бурной радости от форварда ждать и не следовало. Да, это хет-трик. Да, это ещё один шаг к рекорду Гретцки. Да, это гол, забитый на потрясающем индивидуальном мастерстве. Но Овечкин – опытный хоккеист, который привык относиться с уважением не только к себе и своей команде, но и к сопернику. К моменту третьей шайбы Ови «Монреаль» и так уже «горел» 2:8, а новые голы в такой ситуации праздновать в хоккее не принято, чтобы не унижать соперника дополнительно.

Поэтому Овечкин, который внутри наверняка радовался всеми фибрами души, и не стал бурно ликовать. Да и после матча россиянин был максимально корректен в оценке игры «Вашингтона» с несчастными «Канадиенс», которым россиянин за всю карьеру забил 37 голов в 53 матчах.

«Хорошее начало с нашей стороны. Думаю, мы создали столько моментов, сколько могли. Нравится ли мне играть именно против «Монреаля»? Нет, я просто получаю удовольствие от хоккея», — отметил пока ещё второй снайпер НХЛ всех времён.