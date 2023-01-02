«Бобровский в жалкой форме». Русский вратарь — одна из причин громкого провала «Флориды»

«Пантеры» плетутся в хвосте своего дивизиона, а голкипер с зарплатой $ 10 млн снова не выручает и пропускает лёгкие голы.

«Флорида Пантерз» — одно из главных разочарований сезона НХЛ. Год назад «пантеры» шли в лидерах регулярки и претендовали на какие-то успехи в плей-офф, сейчас же команда под руководством нового главного тренера Пола Мориса плетётся в хвосте таблицы Атлантического дивизиона, лишь на три очка опережая бедовый «Монреаль».

«Флорида» по-прежнему немало забивает, но игра в обороне, которая всегда была бичом «пантер», в нынешнем сезоне вообще не выдерживает никакой критики, да и основной голкипер Сергей Бобровский вернулся на уровень первых сезонов в клубе, когда все удивлялись: а точно ли именно этот вратарь взял две «Везины» и заработал контракт с кэпхитом $ 10 млн?



Да, увы, воспитанник новокузнецкого хоккея снова даёт поводы для обоснованной критики. Понятно, что защита «пантер» часто напоминает проходной двор, но и Бобровский не выручает, не творит чудеса, не делает разницу, хотя его зарплата намекает, что всё это входит в его обязанности.

Первый гол «Рейнджерс» в сегодняшней игре с «Флоридой» получился очень показательным для «пантер». Мика Зибанеджад попросту не заметил сопротивления в своём сольном проходе, а потом забил Бобровскому… гол без броска. Красивая и издевательская шайба, и понятно, что каждый, включая российского вратаря «Пантерз», должен был сыграть лучше в этом эпизоде.

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В середине матча шведский «рейнджер» оформил дубль, после чего команды принялись обмениваться голами, но «синерубашечники» неизменно вели в счёте. Победный гол в исполнении Винсента Трочека – ещё одна иллюстрация «дырявости» обороны «пантер»: Крис Крайдер выполнил изумительную передачу, но как она вообще прошла?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, на эту шайбу «Флорида» быстро ответила. Эрик Стаал нанёс какой-то фантастический по точности бросок, подарив болельщикам «пантер» очередную надежду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но через семь минут Бобровский пропустил вот такой гол между ног после довольно простого броска Артемия Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Российский форвард «Рейнджерс» огорчил своего давнего приятеля и установил окончательный счёт в матче. Благодаря победе клуб из Нью-Йорка вернулся в зону плей-офф на Востоке, «Флорида» же всё дальше от второго этапа сезона. «Пантер» губит отвратительная игра в обороне, но и к Бобровскому много вопросов.



«Пантерз» в большой беде. Защита очень плоха, а Бобровский вернулся в жалкую форму сезонов-2019/2020 и 2020/2021. Хуже всего, что у «Флориды» не так много шансов на быстрое исправление ситуации, а под потолком нет достаточно места, чтобы усилить оборону», — отметил журналист Адам Херман.