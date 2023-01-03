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Итоги 1/4 финала МЧМ-2023 по хоккею, видео, голы, пары полуфиналов, турнирная таблица

Унижение Германии и главный шедевр турнира от канадского гения. Итоги 1/4 финала МЧМ
Елена Кузнецова
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Шведы отправили домой Финляндию, Чехия разгромила Швейцарию.

На молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2023 состоялись четвертьфинальные матчи, «Чемпионат» подводит их итоги.

Турнирная таблица МЧМ-2023
U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
02 января 2023, понедельник. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 3
Швеция U20
1:0 Капанен (Кемелль, Койвунен) – 03:10 (5x5)   1:1 Карлссон (Янссон, Бюстедт) – 16:55 (5x5)   2:1 Хуухтанен (Миеттинен) – 44:03 (5x5)   2:2 Карлссон (Бюстедт, Вагнер) – 56:33 (5x5)   2:3 Шернборг – 58:55 (4x5)

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

В первом же четвертьфинале разыгралась одна из главных драм турнира. Финны под руководством хорошо известного российскому болельщику Томи Лямся начали за здравие и буквально задавили оппонента, но подавляющее преимущество вылилось всего в один гол, а вторым броском за период шведы нивелировали и его.
Финны смотрелись предпочтительнее на протяжении всего матча, в третьем периоде вновь вышли вперёд, но последние минуты стали для них фиаско. Сначала они позволили шведам сравнять счёт, а за минуту до конца пропустили решающую шайбу, играя в большинстве.

«Почти весь матч игра была в наших руках. В последние три с половиной минуты мы сделали несколько ошибок, плюс не везло. Соперник забил дважды, и наш турнир окончен. Это очень тяжело», — сказал Лямся.

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U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
02 января 2023, понедельник. 21:30 МСК
Чехия U20
Окончен
9 : 1
Швейцария U20
0:1 Робен – 00:22 (5x5)   1:1 Кулих (Свозил, Суханек) – 02:41 (4x4)   2:1 Марцел – 07:09 (4x5)   3:1 Хаузер (Марцел, Кос) – 09:37 (5x5)   4:1 Иржичек (Кулих) – 20:28 (5x5)   5:1 Кулих (Шале, Брабенец) – 25:42 (5x5)   6:1 Штурц (Свозил, Брабенец) – 33:10 (5x5)   7:1 Шале (Кулих) – 38:54 (5x5)   8:1 Марцел (Чех, Тихачек) – 43:18 (5x5)   9:1 Штурц (Тихачек, Иржичек) – 44:22 (5x5)

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Чехия на этом турнире играет просто бесподобно и если разбивает соперника, то в пух и прах. По такому сценарию прошёл и матч со Швейцарией. Гол Луи Робена в первой же смене – единственное, чем смогла похвастаться команда Марко Байера в этом четвертьфинале. Дальше балом заправляли чехи. Они ответили через две с половиной минуты и уже к первому перерыву вели в две шайбы. Особенно им удался второй период, который они выиграли со счётом 4:0. Абсолютное доминирование продолжилось и в третьем периоде – матч закончился со счётом 9:1, а чехи забили уже 33 гола за пять матчей – столько же голов только у Канады.

«Мы хотим выступить лучше, чем летом. В августе нам было тяжело в плей-офф – обыграли США, но потерпели тяжёлое поражение от Канады. Сегодня мы быстро пропустили, но продолжали гнуть свою линию и реализовывали свои моменты», — сказал защитник Давид Иржичек.

U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
03 января 2023, вторник. 00:00 МСК
США U20
Окончен
11 : 1
Германия U20
1:0 Кули (Уфко, Снаггеруд) – 03:51 (5x5)   2:0 Снаггеруд (Уфко, Лусиус) – 08:00 (5x4)   3:0 Сэведж (Уфко, Пирт) – 08:39 (5x5)   4:0 Блейк (Лусиус, Макгроарти) – 29:05 (5x5)   5:0 Кули (Уфко, Пирт) – 31:03 (5x5)   6:0 Готье (Миттельштадт) – 31:21 (5x5)   7:0 Сэведж (Бриндли, Миттельштадт) – 35:25 (4x5)   8:0 Готье (Снаггеруд, Кули) – 37:24 (5x5)   9:0 Коннорс (Дюк, Хатсон) – 44:36 (5x5)   10:0 Кули (Готье, Миттельштадт) – 46:53 (5x5)   11:0 Дюк (Уфко, Буше) – 48:31 (5x5)   11:1 Хауф – 56:48 (4x5)

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Американцы играют на фантастическом кураже и сегодня, в отличие от предыдущих матчей, не стали долго запрягать, устроив форменное унижение Германии. По три гола в первом и втором периодах, ещё пять – во втором, Логан Кули оформил хет-трик, защитник Райан Уфко сделал пять передач. Шайба Луки Хауфа в меньшинстве на исходе встречи стала слабым утешением для немцев, они всё равно проиграли с двузначной разницей в счёте.
Теперь США предвкушают встречу с Канадой. «Уже много лет у США и Канады принципиальное противостояние. Будет неплохо обыграть этих ребят и осадить их эго на их домашней площадке. Будет интересно с ними сыграть», — заявил нападающий Каттер Готье.

U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
03 января 2023, вторник. 02:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Словакия U20
1:0 Бедард (Стэнковен) – 06:07 (5x5)   2:0 Гюнтер (Отман, Бедард) – 25:02 (5x4)   2:1 Немец (Немец, Петровски) – 26:58 (5x4)   3:1 Остапчук (Дин, Гоше) – 29:00 (5x5)   3:2 Бачо (Репчик, Натны) – 33:18 (5x5)   3:3 Немец (Мешар, Грох) – 51:25 (5x5)   4:3 Бедард – 65:17 (3x3)

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Наверное, пока что лучший матч турнира. Словаки сыграли так, что после матча им стоя аплодировал весь стадион. Они дали серьёзный бой бесспорному фавориту и, несмотря на двукратный перевес по броскам не в их пользу, смогли совершить камбэк с 1:3 и утащить игру в овертайм.

Ну а там гений турнира, бесподобный Коннор Бедард начертил свой главный шедевр, обыграв перед победным голом сразу трёх соперников. Бедард – с большим отрывом лучший бомбардир этого турнира (21 очко).
«Он играет и накручивает соперников так, будто произвольно нажимает кнопки на геймпаде. Никогда не знаешь, что он сделает дальше», — сказал канадский вратарь Томас Милич.

Расписание полуфиналов МЧМ-2023

4.01 Чехия – Швеция (22:30 мск)
5.01 США – Канада (02:30 мск)

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