Унижение Германии и главный шедевр турнира от канадского гения. Итоги 1/4 финала МЧМ

На молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2023 состоялись четвертьфинальные матчи, «Чемпионат» подводит их итоги.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

В первом же четвертьфинале разыгралась одна из главных драм турнира. Финны под руководством хорошо известного российскому болельщику Томи Лямся начали за здравие и буквально задавили оппонента, но подавляющее преимущество вылилось всего в один гол, а вторым броском за период шведы нивелировали и его.

Финны смотрелись предпочтительнее на протяжении всего матча, в третьем периоде вновь вышли вперёд, но последние минуты стали для них фиаско. Сначала они позволили шведам сравнять счёт, а за минуту до конца пропустили решающую шайбу, играя в большинстве.

«Почти весь матч игра была в наших руках. В последние три с половиной минуты мы сделали несколько ошибок, плюс не везло. Соперник забил дважды, и наш турнир окончен. Это очень тяжело», — сказал Лямся.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Чехия на этом турнире играет просто бесподобно и если разбивает соперника, то в пух и прах. По такому сценарию прошёл и матч со Швейцарией. Гол Луи Робена в первой же смене – единственное, чем смогла похвастаться команда Марко Байера в этом четвертьфинале. Дальше балом заправляли чехи. Они ответили через две с половиной минуты и уже к первому перерыву вели в две шайбы. Особенно им удался второй период, который они выиграли со счётом 4:0. Абсолютное доминирование продолжилось и в третьем периоде – матч закончился со счётом 9:1, а чехи забили уже 33 гола за пять матчей – столько же голов только у Канады.

«Мы хотим выступить лучше, чем летом. В августе нам было тяжело в плей-офф – обыграли США, но потерпели тяжёлое поражение от Канады. Сегодня мы быстро пропустили, но продолжали гнуть свою линию и реализовывали свои моменты», — сказал защитник Давид Иржичек.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Американцы играют на фантастическом кураже и сегодня, в отличие от предыдущих матчей, не стали долго запрягать, устроив форменное унижение Германии. По три гола в первом и втором периодах, ещё пять – во втором, Логан Кули оформил хет-трик, защитник Райан Уфко сделал пять передач. Шайба Луки Хауфа в меньшинстве на исходе встречи стала слабым утешением для немцев, они всё равно проиграли с двузначной разницей в счёте.

Теперь США предвкушают встречу с Канадой. «Уже много лет у США и Канады принципиальное противостояние. Будет неплохо обыграть этих ребят и осадить их эго на их домашней площадке. Будет интересно с ними сыграть», — заявил нападающий Каттер Готье.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Наверное, пока что лучший матч турнира. Словаки сыграли так, что после матча им стоя аплодировал весь стадион. Они дали серьёзный бой бесспорному фавориту и, несмотря на двукратный перевес по броскам не в их пользу, смогли совершить камбэк с 1:3 и утащить игру в овертайм.

Ну а там гений турнира, бесподобный Коннор Бедард начертил свой главный шедевр, обыграв перед победным голом сразу трёх соперников. Бедард – с большим отрывом лучший бомбардир этого турнира (21 очко).

«Он играет и накручивает соперников так, будто произвольно нажимает кнопки на геймпаде. Никогда не знаешь, что он сделает дальше», — сказал канадский вратарь Томас Милич.

Расписание полуфиналов МЧМ-2023

4.01 Чехия – Швеция (22:30 мск)

5.01 США – Канада (02:30 мск)