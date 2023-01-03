Два позорных матча в плей-офф МЧМ! Без России лучший молодёжный турнир катится в пропасть

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Галифаксе и Монктоне завершилась четвертьфинальная стадия. Групповой этап прошёл достаточно серо и уныло: Австрия и Латвия ожидаемо получили полные авоськи голов и заняли последние места, а Германия и Швейцария, которые на уровне взрослых сборных давно подтянулись к топам (финалы Олимпиады и чемпионата мира говорят сами за себя), заползли в плей-офф. Но больших иллюзий никто не питал: без сборной России шансы этих команд изначально повысились. Не будем забывать, что и белорусов до МЧМ не допустили.

Уже второй турнир подряд уровень МЧМ катастрофически падает. Это даже не субъективное мнение, а факты, которые все прекрасно видят. Вместо того чтобы выявлять сильнейшего среди лучших команд мира, ИИХФ решила убить все принципы здравой конкуренции и снова не допустить до соревнования одну из лучших сборных на планете. Что из этого получается? То, что мы уже видели в группах, а теперь видим в плей-офф.

Так, сразу два четвертьфинальных матча иначе как позорными не назовёшь. Проходные встречи, которых в плей-офф из года в год должно становиться меньше (при правильном развитии и подходе), превращаются в обыденность для некогда лучшего молодёжного турнира.

Сперва чехи, которые без сборной России стали чувствовать себя важнее и вольготнее, вдоволь поиздевались над швейцарцами. Будь россияне в Канаде, чехи, вполне вероятно, давно бы закончили свой турнирный путь и отправились домой. Сейчас же эта национальная команда попала в четвёрку сильнейших, обыгрывав соперника со счётом 9:1. Разве это нормально? Уровень присутствующих сразу становится понятен.

Затем сборная США унизила немцев, выиграв со счётом 11:1. Нет, это не матч на первенство водокачки. Это, оказывается, нынешний уровень МЧМ! И если бы не канадский вундеркинд Коннор Бедард со своими рекордами и действительно классным хоккеем, следить бы вообще было не за кем. При полном попустительстве международной организации хоккея на глазах скатился в пропасть турнир, от которого раньше было не оторваться.

Игроки сборной Германии после поражения в четвертьфинале МЧМ-2023 Фото: iihf.com

При этом в национальных федерациях стран-участниц наверняка понимают, что их хоккеисты тоже страдают от всего происходящего. Конечно, наши ребята страдают ещё больше, так как остаются без важнейшей международной практики. Но ведь шведы, финны, чехи, американцы, канадцы тоже не получают необходимого опыта и развиваются не так, как могли бы. Соревноваться всегда нужно и важно с лучшими. А иначе можно выйти к себе во двор и разыграть медали чемпионата мира там.

Последим, что будет в полуфиналах, где в плане вывесок встреч наконец-то наступил порядок: Чехия – Швеция и США – Канада. Надеемся, хотя бы здесь обойдётся без счёта 11:0 или 13:2.

А ведь как здорово раньше было жить в ожидании матча Россия – Канада! Вот только этого зрелища болельщиков снова лишили.