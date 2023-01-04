Овечкина разозлил американец! Ови заколотил дубль, выйдя на сумасшедший график в НХЛ

Александр Овечкин завершил 2022 год первой звездой декабря в НХЛ, и в Новом году и не думает на этом останавливаться. В последний месяц уходящего года он добрался до 800 голов за карьеру, потом стал вторым снайпером в истории НХЛ, а также оформил два хет-трика и набрал 21 очко.

Если кто-то думал, что капитан «Вашингтона» мог немного расслабиться и поумерить аппетиты после того, как обойдёт Горди Хоу, то ничего подобного. Овечкин и не думает останавливаться!

Уэйн Гретцки в очередной раз напутствовал своего преемника и выразил уверенность, что его рекорд падёт: «Мы уже прошли этап, когда стоял вопрос, сможет ли он побить рекорд. Ещё год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. И это хорошо для хоккея, и лучшего человека для этого дела и не придумаешь. Майк Босси и Бретт Халл – одни из выдающихся снайперов лиги, которых я когда-либо видел. У них с Овечкиным есть общая черта, они редко промахиваются. Другие, бывает, бросают мимо, но они умеют найти открытое пространство перед воротами и не промахнуться. Ты либо умеешь это, либо нет. Овечкин умеет. Горди Хоу был на матче, когда я побил его рекорд. То, что Марк и Марти (Хоу) ездили за Алексом, когда он приближался к Горди, это благородный поступок. Я не буду присутствовать на всех его матчах, но когда придёт время и он будет близко, я с удовольствием буду рядом».

Сегодняшний матч «Вашингтона» с «Баффало» вылился в дуэль двух снайперов – Ови и Тейджа Томпсона. Первая половина матча прошла под диктовку американца, который поучаствовал в трёх голах своей команды. Сначала выдал супер-пас на Алекса Тука на выходе два в одного, а затем в большинстве пальнул из офиса Овечкина, как из пушки. Посередине между двумя голами «Баффало» затесался гол Сонни Милано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Томпсон продолжил демонстрировать класс во втором периоде, и в окружении нескольких соперников оформил дубль. Но этим он, кажется, лишь разозлил Ови. «Вашингтон» первую половину матча провёл ни шатко, ни валко, но затем россиянин потащил свою команду на себе. Ближе к перерыву Евгений Кузнецов чисто выиграл вбрасывание прямо на клюшку своему капитану, и тот мощно вогнал шайбу в сетку.

Укко-Пекка Луукконен прошёл обряд крещения, став 167-м вратарём в НХЛ, которому забивал Овечкин. Кузнецов довёл свою результативную серию до шести матчей (за это время у него 9 (2+7) очков).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Овечкин летал по площадке, в каждой смене угрожая воротам «Баффало». К тому времени Ник Дауд уже сравнял счёт, после чего Ови в итоге добился своего и оформил дубль. Игроки «Сэйбрз» замешкались за своими воротами, потеряли шайбу и упустили Александра, который вырвался на пятачок и прошил голкипера.

Это 808-й гол Овечкина в НХЛ, до Гретцки осталось 86 шайб. Великая Восьмёрка вышел на сумасшедший график! У него 28 голов в 40 матчах, он идёт на 57 голов в сезоне. Если он не сбавит темп, то может выдать лучший сезон за последние лет 10.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Баффало» не собирался падать ниц перед величием Овечкина. Сегодня последнее слово осталось за молодым поколением – Тайсон Джост сравнял счёт, а Томпсон в овертайме оформил хет-трик, став вторым игроком в этом сезоне, добравшимся до отметки в 30 шайб.