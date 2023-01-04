Какой клуб НХЛ получит главного таланта поколения? Математика мешает тем, кто сливает

У многих канадских болельщиков есть тяжёлое помешательство на теме драфта. Идея «всё или ничего» весьма популярна: если у вас команда, потолок которой — первый раунд, лучше всех продайте и сливайте, получив как можно больше пиков.

Каждый год для очередной сливной кампании (напомним, в Америке она обычно называется «танкинг») придумывается неофициальный лозунг. 10 лет назад, например, им было «Fail for Nail», что вряд ли требует перевода. Коннор Бедард высоко котировался ещё полтора года назад, а его рекордная игра на этом МЧМ и особенно победный гол в четвертьфинале вызывают почти истерику. Лозунг этого сезона — «Lose Hard for Bedard».

Круг основных претендентов на суперталанта можно было очертить ещё до сезона. Фаворитами на последнее место казались «Чикаго», проводивший паническую распродажу с огромными скидками, а зачастую отпускавший игроков вообще бесплатно, плюс «Аризона», летом снова затарившаяся пачкой плохих контрактов. Уже после старта чемпионата к ним присоединились прибитый травмами «Коламбус» и «Анахайм», который за почти 40 игр выиграл в основное время аж три. Кроме того, чуть менее 40% набранных очков пока у «Сан-Хосе», где Эрик Карлссон набрал феноменальную форму.

Коннор Бедард Фото: Zuma/TASS

В компанию претендентов на первый номер могут ворваться также «Филадельфия» и «Ванкувер». Первые предприняли неудачную попытку стать конкурентоспособными, бездарно раздали много драфт-пиков, в результате чего у «лётчиков» сейчас дикий недостаток класса в составе. Вторые шли в сезон с высокими ожиданиями, но перелаялись изнутри, и сейчас ближе к дедлайну команда может обменять нескольких лидеров. Весенние матчи в ослабленном составе могут помочь им в своеобразной гонке на дно.



Но проблема для всех этих клубов в том, что давно уже недостаточно проиграть побольше матчей, чтобы получить первый общий драфт-пик. В 1995-м НХЛ по образцу других лиг ввела драфт-лотерею, чтобы сократить количество команд, откровенно сливавших сезон, так как распределение позиций драфта просто шло по порядку в таблице. Например, одним из таких клубов был «Питтсбург» 1984-го: там генменеджер был недоволен тем, что команда ведёт 3:1, а в концовке сезона в основу подняли даже второго вратаря фарм-клуба.

Правила лотереи часто менялись: сначала бороться за общий первый выбор могли только пять последних команд, худший клуб регулярки получал 30%-ный шанс. Потом правила с каждым годом менялись: преимущество последней команды урезали до 25%, а сейчас оно составляет лишь 18,5%. Пару раз при этой системе лотерею выигрывал клуб, который не получал первый общий пик: «Нью-Джерси» в 2011-м победил, имея лишь восьмую процентовку, но из-за старой системы поднялся только на максимально возможные четыре места, до четвёртой позиции.

Несколько лет назад НХЛ вообще стала проводить отдельную жеребьёвку для топ-3 драфта, добавив тем самым лишнего драматизма и интриги для телепоказа. Более того, история последних лет показывает, что в топ-3 могут прорываться команды, которые вообще не планировали сливать сезон:

в 2016-м «Виннипег» не танковал после того, как залез в плей-офф, однако вратарские проблемы и парочка травм опустили команду вниз. Имея лишь 7,8% шансов на второй общий пик, «Джетс» получили возможность выбрать Патрика Лайне. Пусть эта история закончилась грустно, но финн в своё время дал возможность клубу выйти в финал Запада;

через год «Филадельфия» остановилась лишь в семи очках от зоны плей-офф и имела только 2,4% шансов на второй номер драфта, однако выиграла отдельную лотерею. Клуб мог изменить свою историю, выбрав Кейла Макара, на чём якобы настаивали многие скауты клуба, но генменеджер Рон Хекстолл остановил свой выбор на травматичном Нолане Патрике, который не играет в хоккей с марта;

ещё через сезон у «Каролины», болтавшейся весь год на отметке в 50% очков, были лишь трёхпроцентные шансы на выигрыш второго номера, однако «ураганам» повезло, и они выбрали Андрея Свечникова, что помогло полностью изменить судьбу команды.

Андрей Свечников Фото: AP/TASS

Впрочем, НХЛ недавно снова внесла изменения в формат лотереи: была отменена жеребьёвка третьего пика, а шансы на общий первый выбор остались лишь у 11 худших команд. Условно — если 15-я с конца команда вдруг выиграет лотерею, то поднимется на 10 позиций. Процентовка пока остаётся прежней: 18,5% на первый пик имеет худшая команда (пока это «Чикаго»), 13,5% — вторая с конца («Анахайм») и 11,5% — третья с конца («Коламбус»). Худшая команда лиги в любом случае получает место в топ-3 (несколько лет назад было гарантировано топ-4).

Кроме того, прямо сейчас отличные шансы есть у «Монреаля»: канадский клуб весной обменял Бена Шьяро во «Флориду» в обмен на будущий пик. Защитник в плей-офф особо не помог, летом ушёл в «Детройт», а пока прошлогодний регулярочный гегемон вообще валится. Сейчас у «Канадиенс» есть 7,5% вероятности выиграть Бедарда своим пиком и ещё 5% за счёт драфт-пика «Флориды» — суммарно это 12,5%, третьи шансы в лиге.



Цифровые манипуляции сделали целенаправленный слив сезона бессмысленным: безжалостные лотерейные шарики даже с высокой вероятностью их правильного комбинирования не гарантируют ничего. Например, «Детройт», который все последние годы оказывался вне зоны плей-офф, ни разу не поднялся выше по драфтовой лестнице, а в 2020-м с лучшими шансами на первый общий выбор стал четвёртым. Конечно, ты можешь получить «утешительный приз», но на драфте-2015 при всей его глубине был лишь один Макдэвид, а потом все остальные. Возможно, этот драфт-класс тоже окажется «Бедардом и компанией».