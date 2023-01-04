Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 4 января, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 5 января

СКА стёр «Трактор» в порошок, «Нефтехимик» снова творит чудеса. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ за 4 января
Комментарии
«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив», «Ак Барс» в овертайме дожал «Северсталь».

4 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Сергеев) – 19:20 (5x4)   1:1 Науменков (Шмелёв, Хмелевски) – 39:21 (5x3)   2:1 Хмелевски (Дроздов, Кулёмин) – 46:40 (5x4)

«Салават Юлаев» начал год с непростой трудовой победы над «Локомотивом», где на первый план вышли спецбригады. В первом периоде ярославцы были активнее, чаще доводили шайбу до ворот и в итоге незадолго до перерыва смогли пробить Илью Ежова в формате «пять на четыре».

Во втором периоде «Локомотив» мог увеличивать преимущество – Чехович заходил на дубль, но вместо пустых ворот попал в блок. Потом ярославцев стала подводить дисциплина. Михаил Науменков реализовал «пять на три», забив гол в раздевалку, а решающей стала шайба Александра Хмелевски в середине третьего периода (тоже в большинстве).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 9
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Жафяров, Ожиганов) – 09:46 (5x5)   0:2 Яшкин (Никишин, Гусев) – 13:41 (5x4)   0:3 Жафяров (Гусев, Никишин) – 14:58 (5x4)   0:4 Хуснутдинов (Фальковский) – 20:37 (5x5)   1:4 Калинин – 22:10 (5x5)   1:5 Пашнин (Гусев, Глотов) – 27:10 (5x5)   2:5 Тертышный (Ткачёв) – 33:27 (5x5)   2:6 Воробьёв (Попугаев, Солянников) – 37:15 (5x5)   3:6 Ткачёв (Шабанов) – 40:46 (4x5)   3:7 Яшкин (Глотов, Жафяров) – 43:53 (5x5)   3:8 Хайруллин (Фальковский, Никишин) – 48:15 (5x5)   3:9 Гусев (Хайруллин, Хуснутдинов) – 52:46 (5x5)

«Трактор» в середине сезона мощно разыгрался и семимильными шагами сокращает отставание от восьмёрки на Востоке, а перед Новым годом добился трёх побед подряд над серьёзными соперниками. Но сегодня ему предстояло встретиться с раненым зверем, который, как известно, самый опасный. СКА проиграл сначала ЦСКА, а затем и «Витязю», и в Челябинск приехал рвать и метать.

На раскачку ушло полпериода, а затем армейцы принялись стирать челябинцев в порошок. Четыре шайбы выпало на долю Мыльникова, следующие пять – на долю Проскурякова. Дмитрий Яшкин оформил хет-трик, выйдя на первое место в гонке снайперов КХЛ. Никита Гусев набрал четыре очка, ещё по три очка положили в свои копилки Никишин и Жафяров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Войнов (Шипачёв, А. Радулов) – 38:27 (5x4)   1:1 Пресс (Гераськин, Суворов) – 47:16 (5x4)   2:1 Войнов (Петров, Семёнов) – 64:03 (3x3)

«Северсталь» смотрелась ничуть не хуже, а большую часть основного времени и лучше именитого «Ак Барса», но шайба никак не хотела идти в ворота, да и Тимур Билялов провёл выдающийся матч. Одно очко команда Андрея Разина забрала, но в овертайме хозяева действовали напористее и добились победы.

Главным героем встречи стал Вячеслав Войнов, вернувшийся в состав после болезни. Он открыл счёт на исходе второго периода, мощно приложившись в большинстве, он же оформил дубль в овертайме, красиво разобравшись с Шугаевым в ближнем бою.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Кашников – 36:32 (4x5)   2:0 Кизимов (Шафигуллин) – 42:51 (5x4)   2:1 Чудинов – 45:00 (5x5)   2:2 Принс (Ручкин, Хохлачёв) – 49:35 (5x5)   3:2 Галимов (Шафигуллин) – 57:48 (5x5)

С первых минут команды предложили весёлый хоккей с обилием моментов, но в первом периоде единственную заброшенную шайбу судьи после просмотра отменили – Сергей Купцов подправил её высоко поднятой клюшкой.
Голы пришли во втором, «Нефтехимик» продолжает творить чудеса. В последних матчах команда Олега Леонтьева опаснее всего не равных составах и даже не в большинстве, а в меньшинстве. Евгений Кашников забил четвёртый подобный гол команды в последних трёх матчах — совершенно невообразимая серия!

В третьем периоде Семён Кизимов в первом же матче за «Нефтехимик» забил первый гол в КХЛ (и набрал первое же очко), выйдя в бригаде большинства. «Спартак» в камбэки в третьих периодах умеет и сегодня тоже не сдался без боя. Чудинов и Принс сравняли счёт, красно-белые продолжали давить, но в итоге пропустили в концовке после очередной контратаки «Нефтехимика».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 5 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023