СКА стёр «Трактор» в порошок, «Нефтехимик» снова творит чудеса. Итоги дня КХЛ

4 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Салават Юлаев» начал год с непростой трудовой победы над «Локомотивом», где на первый план вышли спецбригады. В первом периоде ярославцы были активнее, чаще доводили шайбу до ворот и в итоге незадолго до перерыва смогли пробить Илью Ежова в формате «пять на четыре».

Во втором периоде «Локомотив» мог увеличивать преимущество – Чехович заходил на дубль, но вместо пустых ворот попал в блок. Потом ярославцев стала подводить дисциплина. Михаил Науменков реализовал «пять на три», забив гол в раздевалку, а решающей стала шайба Александра Хмелевски в середине третьего периода (тоже в большинстве).

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«Трактор» в середине сезона мощно разыгрался и семимильными шагами сокращает отставание от восьмёрки на Востоке, а перед Новым годом добился трёх побед подряд над серьёзными соперниками. Но сегодня ему предстояло встретиться с раненым зверем, который, как известно, самый опасный. СКА проиграл сначала ЦСКА, а затем и «Витязю», и в Челябинск приехал рвать и метать.

На раскачку ушло полпериода, а затем армейцы принялись стирать челябинцев в порошок. Четыре шайбы выпало на долю Мыльникова, следующие пять – на долю Проскурякова. Дмитрий Яшкин оформил хет-трик, выйдя на первое место в гонке снайперов КХЛ. Никита Гусев набрал четыре очка, ещё по три очка положили в свои копилки Никишин и Жафяров.

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«Северсталь» смотрелась ничуть не хуже, а большую часть основного времени и лучше именитого «Ак Барса», но шайба никак не хотела идти в ворота, да и Тимур Билялов провёл выдающийся матч. Одно очко команда Андрея Разина забрала, но в овертайме хозяева действовали напористее и добились победы.

Главным героем встречи стал Вячеслав Войнов, вернувшийся в состав после болезни. Он открыл счёт на исходе второго периода, мощно приложившись в большинстве, он же оформил дубль в овертайме, красиво разобравшись с Шугаевым в ближнем бою.

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С первых минут команды предложили весёлый хоккей с обилием моментов, но в первом периоде единственную заброшенную шайбу судьи после просмотра отменили – Сергей Купцов подправил её высоко поднятой клюшкой.

Голы пришли во втором, «Нефтехимик» продолжает творить чудеса. В последних матчах команда Олега Леонтьева опаснее всего не равных составах и даже не в большинстве, а в меньшинстве. Евгений Кашников забил четвёртый подобный гол команды в последних трёх матчах — совершенно невообразимая серия!

В третьем периоде Семён Кизимов в первом же матче за «Нефтехимик» забил первый гол в КХЛ (и набрал первое же очко), выйдя в бригаде большинства. «Спартак» в камбэки в третьих периодах умеет и сегодня тоже не сдался без боя. Чудинов и Принс сравняли счёт, красно-белые продолжали давить, но в итоге пропустили в концовке после очередной контратаки «Нефтехимика».

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Матчи 5 января