Такого не было 22 года! Чехи готовы оформить оглушительную сенсацию на МЧМ по хоккею

Развязка полуфинала со шведами оказалась драматичной, а теперь команде Радима Рулика надо во второй раз за турнир обыграть Канаду.

Полуфиналы МЧМ оказались разделены по географическому признаку: чехи и шведы встретились в европейской дуэли, США и Канада – в североамериканской. Первыми на лёд в Галифаксе вышли команды Радима Рулика и Магнуса Хевелида. В четвертьфинале чехи вынесли Швейцарию 9:1, шведы в драматичном матче вырвали победу у финнов 3:2.

Первый полуфинал МЧМ-2023 выдался упорным и малорезультативным. В первом периоде Томаш Суханек и Карл Линдбом оставили свои ворота в неприкосновенности, а вот в начале второго отрезка шведы открыли счёт. После позиционной атаки защитник «тре крунур» Людвиг Янссон вколотил шайбу в ворота броском почти от синей линии.

Чехи, которые на этом турнире потерпели единственное поражение как раз от шведов на групповом этапе, оказались в незавидном положении проигрывающих, но только в третьем периоде смогли завладеть преимуществом. Зато каким! В заключительном отрезке подопечные Рулика перебросали шведов 14-3 и добились-таки своей цели за 40 секунд до сирены! Занятно, что защитник чехов Давид Иржичек забил практически с той же точки, что и его коллега Янссон.

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Гол проспекта «Коламбуса», который в нынешнем сезоне уже дебютировал в НХЛ, перевёл игру в овертайм, где чехи забрали победу. Сольный проход Иржи Кулиха увенчался точным броском, после которого возликовала, наверное, вся Чехия. Ведь «народны тим» впервые с 2001 года вышла в финал МЧМ, а это значит, что впервые с 2005-го у этой сборной точно будет медаль с главного молодёжного турнира.

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Но очевидно, что самого факта выхода в финал чехам уже мало. Поколение 2003-2004 годов рождения у Чехии на МЧМ оказалось очень симпатичным, Радим Рулик проделал отличную работу, и на турнире в Канаде «народны тим» предстали грозной силой. Лишь раз они оступились в группе, уступив шведам в овертайме, зато команды второго-третьего эшелона были вынесены в одну калитку, «тре крунур» получили расчёт в полуфинале, а вообще турнир для Чехии начался с уверенной победы над Канадой!



В главном матче МЧМ команде Рулика вновь играть с хозяевами, которые, конечно, будут фаворитами. Но, возможно, чехам так будет только проще, а в их готовности сотворить главную сенсацию в молодёжном хоккее за много лет нет никаких сомнений.