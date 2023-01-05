Магические финты Капризова сводят с ума Америку. От хет-трика его отделили миллиметры!

Действующий вице-чемпион НХЛ – «Тампа» – потерпел первое поражение в календарном году. Причём неудача оказалась довольно чувствительной. На выезде «молнии» не смогли ничего противопоставить «Миннесоте» и уступили с крупными 1:5.

На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «дикарей», а основные события матча развернулись во втором отрезке. Сначала Кирилл Капризов отметился необычным подставлением: во время розыгрыша большинства россиянин располагался в четырёх-пяти метрах от ворот, но сумел сработать клюшкой так, чтобы голкипер «Лайтнинг» Брайан Эллиотт не успел среагировать.

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Две минуты спустя «Миннесота» забила ещё – своё имя в протокол вписал Кален Эддисон. Только в этот момент «Тампа» очнулась от летаргического сна и использовала удаление соперника. Голевой пас – в активе Никиты Кучерова.

Но последующие события показали, что любые попытки изменить ход встречи со стороны «молний» были напрасными. Незадолго до перерыва Сэм Стил вернул «Миннесоте» преимущество в три шайбы – и, кажется, именно в этот момент исчезли последние вопросы о победителе матча.

Унизить «Тампу» мог всё тот же Капризов. На финише отрезка Кирилл провёл впечатляющий финт, после чего проверил на прочность крестовину. Трюк не принёс результата, но, очевидно, запомнился болельщикам: комментарии под видео с нетривиальными действиями Капризова ломятся от комплиментов в его адрес.

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В заключительной двадцатиминутке россиянин всё-таки оформил дубль – правда, к тому моменту Эллиотт уже покинул ворота: «Тампа» пошла ва-банк, выпустив шестого полевого, и прогадала.

Капризов сыграл 17 минут – на три меньше, чем его среднее игровое время в текущем сезоне. Тем не менее ни этот, ни другие внешние факторы не помешали уроженцу Новокузнецка попасть в очередной параграф исторических достижений «Миннесоты». Россиянин продлил результативную серию в домашних играх до 14 матчей. Теперь он делит рекорд с Марианом Габориком – словак продемонстрировал аналогичные показатели 16 лет назад.

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Всего у Капризова 47 (22+25) очков в 37 играх регулярного чемпионата. 97-й номер «Уайлд» находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров сезона. Кучеров с 54 баллами за результативность замыкает пятёрку самых эффективных.