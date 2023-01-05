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Кирилл Капризов оформил дубль и повторил клубный рекорд «Миннесоты», видео шикарного финта Капризова

Магические финты Капризова сводят с ума Америку. От хет-трика его отделили миллиметры!
Егор Торишный
Кирилл Капризов оформил дубль
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Кирилл затмил Кучерова и выступил в роли главного обидчика действующего вице-чемпиона.

Действующий вице-чемпион НХЛ – «Тампа» – потерпел первое поражение в календарном году. Причём неудача оказалась довольно чувствительной. На выезде «молнии» не смогли ничего противопоставить «Миннесоте» и уступили с крупными 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2023, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Эрикссон Эк (Эддисон, Фолиньо) – 14:30 (5x5)   2:0 Капризов (Болди, Эддисон) – 27:09 (5x4)   3:0 Эддисон (Хартман, Болди) – 29:27 (5x5)   3:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 33:37 (5x4)   4:1 Стил (Сперджен) – 35:35 (5x5)   5:1 Капризов – 57:57 (en)

На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «дикарей», а основные события матча развернулись во втором отрезке. Сначала Кирилл Капризов отметился необычным подставлением: во время розыгрыша большинства россиянин располагался в четырёх-пяти метрах от ворот, но сумел сработать клюшкой так, чтобы голкипер «Лайтнинг» Брайан Эллиотт не успел среагировать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Две минуты спустя «Миннесота» забила ещё – своё имя в протокол вписал Кален Эддисон. Только в этот момент «Тампа» очнулась от летаргического сна и использовала удаление соперника. Голевой пас – в активе Никиты Кучерова.

Но последующие события показали, что любые попытки изменить ход встречи со стороны «молний» были напрасными. Незадолго до перерыва Сэм Стил вернул «Миннесоте» преимущество в три шайбы – и, кажется, именно в этот момент исчезли последние вопросы о победителе матча.

Унизить «Тампу» мог всё тот же Капризов. На финише отрезка Кирилл провёл впечатляющий финт, после чего проверил на прочность крестовину. Трюк не принёс результата, но, очевидно, запомнился болельщикам: комментарии под видео с нетривиальными действиями Капризова ломятся от комплиментов в его адрес.

ВИДЕО

В заключительной двадцатиминутке россиянин всё-таки оформил дубль – правда, к тому моменту Эллиотт уже покинул ворота: «Тампа» пошла ва-банк, выпустив шестого полевого, и прогадала.

Капризов сыграл 17 минут – на три меньше, чем его среднее игровое время в текущем сезоне. Тем не менее ни этот, ни другие внешние факторы не помешали уроженцу Новокузнецка попасть в очередной параграф исторических достижений «Миннесоты». Россиянин продлил результативную серию в домашних играх до 14 матчей. Теперь он делит рекорд с Марианом Габориком – словак продемонстрировал аналогичные показатели 16 лет назад.

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Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»

Всего у Капризова 47 (22+25) очков в 37 играх регулярного чемпионата. 97-й номер «Уайлд» находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров сезона. Кучеров с 54 баллами за результативность замыкает пятёрку самых эффективных.

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