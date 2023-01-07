Лидер Востока тонет, тренер «Локомотива» сорвал красивую историю. Итоги дня КХЛ

6 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись восемь матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

«Амур» и «Барыс» встретились друг с другом во второй раз за два дня – и снова победа досталась хабаровчанам. В отличие от предыдущего матча, в котором соперники забросили на двоих семь шайб, в новой игре всё решил один бросок. Его автором стал Сергей Дубакин. На 18-й минуте 99-й номер «Амура» завершил контратаку своих партнёров в большинстве. Таким образом, дальневосточники сравнялись с «Барысом» по количеству очков – теперь команды делят восьмое место в Восточной конференции.

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«Динамо» пришлось крайне непросто в противостоянии с «Куньлунем». К 53-й минуте встречи москвичи вели с, казалось бы, вполне комфортным счётом – 2:0. Однако китайской команде удалось совершить удивительный камбэк. Восстановить равенство им удалось усилиями Джейка Челиоса, который мощно зарядил от синей линии. В этот момент до сирены оставалось всего 15 секунд. Тем не менее в серии буллитов бело-голубые забрали своё – решающий бросок использовал Джордан Уил.

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«Металлург» тоже был близок к оглушительному провалу в самой концовке. Голы Маклюкова, Чибисова и Майе расслабили магнитогорцев, а «Локомотиву» дали возможность всё вернуть. В результате дубль за ярославцев оформил защитник Сергеев. Впрочем, нагнать действующих вице-чемпионов команде Игоря Никитина всё равно не удалось.

В заявку «Локомотива» в качестве резервного голкипера попал Максим Майоров – сын 39-летнего вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина. 18-летний железнодорожник на льду так и не появился. На пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему не выпустил его на площадку: «Майоров в заявке — это с прицелом на семейную историю? Иван Бочаров отнёсся с уважением. Это знак уважения к Василию. Василий много сделал для «Металлурга», для российского хоккея. Хороший пример подрастающему поколению, преемственность — будем надеяться, что и его сын тоже достигнет высоких вершин. А Бочаров будет играть следующий матч, мы так и договаривались. Мог ли Майоров выйти на минуту? Это был бы перебор здесь. Ребята пластаются, получают повреждения — это не шоу всё-таки. Знак уважения был, но дать сыграть — это лишнее, считаю».

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СКА потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне. Петербуржцы на выезде не совладали с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы открыли счёт ещё в середине первого периода, а во втором нанесли по обороне армейцев ещё два результативных укола. В третьей двадцатиминутке мощный и точный щелчок Педана забрал у уфимского вратаря Ежова «сухарь». Однако на один пропущенный гол юлаевцы ответили двумя забитыми.

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«Автомобилист» имел самый реальный за последние дни шанс прервать беспросветную череду неудач. Екатеринбуржцы неудачно провели основное время матча с «Трактором», за исключением последних нескольких минут. До 58-й минуты «Авто» «горел» со счётом 1:3, но нашёл в себе силы на финальный штурм. В результате команда Николая Заварухина оформила две шайбы с интервалом в 72 секунды и перевела игру в овертайм.

Дополнительное время не выявило победителя. В серии буллитов Сергей Широков попытался исполнить коронный трюк – без броска катнул шайбу между щитков вратаря, но Мыльников с хитростью справился. А вот Никита Сошников и Максим Шабанов не промахнулись.

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«Ак Барс» в непростом матче одолел «Витязь». Ключевым стал отрезок во второй половине второго периода. В течение пяти минут казанцы отгрузили в ворота гостей две шайбы, а затем отстояли своё преимущество – классическая победа для Зинэтулы Билялетдинова.

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«Нефтехимик» и «Северсталь» выдали результативную дуэль в Нижнекамске. Тон встречи задали самые первые атаки. К середине третьей минуты счёт на табло был уже 1:1.



Затем соперники затихли, но во втором отрезке вспыхнули с новой силой. Усилиями Владислава Лещенко и Анселя Галимова нижнекамцы предприняли резкий отрыв. До перерыва Дмитрий Моисеев отыграл одну шайбу, а после Игорь Гераськин восстановил паритет. Самый важный бросок игры за минуту с небольшим до её конца нанёс Павел Порядин.

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«Торпедо», вероятно, насладилось матчем со «Спартаком». Нижегородцы на глазах домашней публики довели счёт до 3:0 к началу второго периода. Затем красно-белые дважды забивали, но оба раза автозаводцы почти мгновенно отвечали своими голами. Дубль в составе «Торпедо» оформил 25-летний уроженец Гродно Андрей Белевич. У москвичей же в последних девяти матчах – восемь поражений.

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Матч 7 января