Овечкин — русский рекордсмен НХЛ! Догнал легенду, но чуть не «сломался» уже в начале игры

Последний месяц «Вашингтон» был в огне – много забивал, мало проигрывал, а Александр Овечкин включил пятую передачу в погоне за Уэйном Гретцки. Но сегодня накопившаяся усталость всё-таки сказалась на команде.

В гости к «столичным» пожаловал «Нэшвилл», который также играл накануне. И если «Вашингтон» вчера играючи расправился с «Коламбусом», то «хищникам» пришлось изрядно попотеть, чтобы обыграть «Каролину», которая нанесла больше 100 бросков в сторону ворот и 67 – в створ.

Однако игра показала, что энергии оказалось больше у «Нэшвилла». Гости играли осторожно, жёстко и дорожили своими моментами, а «Вашингтон» допускал слишком много невынужденных ошибок. Первый период стал наглядным подтверждением этому.

Сразу три игрока «кэпс» свалились на один борт, Яков Тренин заставил Эрика Густафссона отдать шайбу в своей зоне прямо на клюшку Томми Новаку, который, не встретив сопротивления, выкатился в слот и прошил Чарли Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут всех напугал Овечкин. Для нападающего этот матч стал 1316-м в карьере, по этому показателю он вышел на первое место среди россиян, догнав легенду НХЛ Алексея Ковалёва. Ови сегодня не только остался без очков, но и едва не сломался. Он поехал раскалывать Маттиаса Экхольма у борта, но пострадал сам. Скорчившись от боли, Ови сразу же вернулся на скамейку, но вскоре болельщики смогли выдохнуть. «Нэшвилл» схватил удаление, и россиянин тут же выскочил на лёд как ни в чём не бывало!

Во втором периоде Овечкин повторил тезис, что русская машина не ломается. Получив чувствительный удар клюшкой по рукам, он заработал большинство для «Вашингтона» и полностью его отыграл.

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Большинство «кэпс» не реализовали, но уже после его окончания Сонни Милано сработал на пятачке и сравнял счёт, однако четвёртое звено «Нэшвилла» тут же организовало ещё один гол. На этот раз на острие атаки выступил Тренин (в первом голе ему записали передачу) – сначала он пытался бросить с разворота, а когда атака продолжилась, по-теннисному попал по шайбе и с пятачка переправил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период «Вашингтон» выиграл, хотя и продолжил мучиться. Николя Обе-Кюбель взял игру на себя и сравнял счёт – перехватил шайбу в средней зоне, на скорости ворвался в зону атаки, переиграл одного соперника и бросил в окружении ещё двух.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лишь в третьем периоде «Вашингтон» расшевелился и заиграл активнее, но «Нэшвилл» проявил терпение, окопался в обороне, а за три с небольшим минуты до сирены выстрелил победной шайбой. Райан Макдона очень вовремя для своей команды решил забить свой первый гол в сезоне. Потрясающей красоты гол, надо сказать — в падении, с неудобной.

Вину в пропущенном голе взял на себя Тревор ван Римсдайк: «Они хорошо разыграли, но я должен был заметить, что у них накатывает игрок, и откатиться ближе к воротам. Да, они красиво забили, но мне нельзя было ставить нас в такое положение».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» потерпел поражение и теперь ждёт хороших новостей. Со дня на день в составе должны появиться Том Уилсон и Никлас Бекстрём, которые из-за травм пропустили всю первую половину сезона. Это должно добавить энергии команде.