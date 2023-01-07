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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко ответил чеху Доминику Гашеку, который критикует Россию

«Готов взять Гашека на Донбасс». Олимпийский чемпион жёстко ответил наглому чеху
Денис Лутченко
Коваленко ответил чеху Доминику Гашеку
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Некогда великий вратарь снова призывает к отстранению россиян от всех турниров.

К сожалению, некоторым иностранным деятелям и бывшим спортсменам по-прежнему не даёт покоя факт участия российских хоккеистов в регулярном чемпионате НХЛ, а также выступление наших теннисистов на международных турнирах. Одиозный чешский экс-вратарь Доминик Гашек в очередной раз выступил с призывом дисквалифицировать наших соотечественников. Так, Гашек прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о том, что в 2023 году будет рассмотрено возможное возвращение России и Беларуси на международную хоккейную арену.

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«Глава ИИХФ прокомментировал (не)принятие российских и белорусских хоккеистов обратно в «наши турниры» и сказал, что политика на него не повлияет. Надеемся на это! Если ИИХФ не хочет афишировать спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России и нести ответственность, как и НХЛ, то она не может вернуть Россию и Беларусь обратно.

Однако то, что он в прессе чётко не заявляет, что о возвращении не может быть и речи, потому что это будет миллиардная реклама России и её действий на Украине и что ИИХФ никогда не поддержит это, указывает на его неясное отношение, что, на мой взгляд, для главы ИИХФ опасно.

Есть ли возможность, что их спортсменов не пустят в страны, принимающие турниры? Я считаю это долгом каждой демократической страны в данной ситуации. И не только в хоккее. Надеюсь, ни одного российского или белорусского спортсмена в данной ситуации не пустят на хоккейный, теннисный или другой турнир. Мы не должны тем самым способствовать их рекламе», — заявил Гашек.

Вместо того чтобы радоваться серебряным медалям чешской молодёжки на завершившемся на днях чемпионате мира и развивать хоккей в собственной стране, Доминик снова с головой окунается в политику и занимается тем, в чём совершенно не разбирается. Объективно говоря, политик и общественный деятель из Гашека никакой, а вот спортсмен когда-то был отличный. Так почему бы не пропагандировать равноправие и спорт, а не заниматься политическими инсинуациями? Вместо призывов к развитию спорта вконец обнаглевший чех в открытую призывает организации и клубы нарушать регламент, добивать и так умирающую конкуренцию и забывать про принцип честной борьбы.

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«К сожалению, сегодня в мире время пропаганды, она активно промывает мозги. Поэтому посоветовал бы Гашеку уйти от чёрно-белой картинки и изучить, что называется, вопрос. А для начала узнать, что военные действия на территории Донбасса начались не в феврале прошлого года, а восемь лет назад. Раз Гашек постоянно залезает в политику, то просто обязан попытаться разобраться в той тематике, по которой он так агрессивен. Готов взять его на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Убеждён, что после этого его мнение быстро изменится. Возможно, на него кто-то активно влияет. Или в Чехии, или кто-то из его бывших одноклубников по НХЛ. Но это только догадки», — довольно жёстко ответил олимпийскому чемпиону Нагано наш отечественный олимпийский чемпион, прославленный в прошлом форвард Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Фото: РИА Новости

Действительно, Гашеку, похоже, кто-то сильно пудрит мозги. Видимо, чех забыл, как приезжал в Россию на закате своей профессиональной карьеры, выступал за «Спартак» в КХЛ, зарабатывал на чужбине большие деньги. Про это Доминик почему-то предпочитает не вспоминать. Мог бы, к примеру, заняться благотворительностью, отправив все заработанные в России деньги нуждающимся людям, раз уж наша страна и наши спортсмены сидят у него занозой.

Пока же мы слышим лишь болтовню, откровенно глупые и не имеющие ничего общего с реальностью высказывания Гашека. Складывается ощущение, что человек целыми днями только и занимается тем, что пишет различные письма и жалобы во всевозможные спортивные федерации. Вот только слушать Доминика уже давно никто не хочет, относясь к его выступлениям по большей части с иронией. Жаль, что Гашек решил окончательно добить свою репутацию.

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