«Адский игрок!» Русский новичок НХЛ оформил хет-трик, разорвав оборону лидера лиги!

Дела «Коламбуса» в нынешнем сезоне НХЛ плохи. «Мундиры» из-за разных причин, среди которых и травмы лидеров, плетутся на последнем месте Восточной конференции, отставая от ближайшего «Монреаля» на десяток очков. В нынешней регулярке «Блю Джекетс» как правило обыгрывают только таких же бедолаг из нижней части таблицы, типа «Чикаго», «Филадельфии», тех же «Канадиенс», так что визит в штат Огайо абсолютного лидера Столичного дивизиона «Каролины» не предвещал для «Коламбуса» ничего хорошего. Однако у «Блю Джекетс» в этот вечер нашёлся герой, который стёр классовое неравенство и устроил сенсацию. Это был русский герой Кирилл Марченко.

22-летний уроженец Барнаула, проводящий первый сезон в Америке, начинал регулярку в АХЛ, где быстро стал лидером «Кливленда» по игре и статистике. Учитывая плачевные результаты «Коламбуса», было ясно, что Марченко скоро дадут шанс в НХЛ, и в декабре он дебютировал за «Блю Джекетс». С тех пор за 14 матчей Кирилл забил пять голов, что неплохо для новичка, проявив себя хоккеистом со снайперскими наклонностями и голевым чутьём. Но сегодня Марченко, безусловно, провёл пока лучший матч в карьере.



Причём почти до середины игры ничего не происходило, счёт был 0:0, но всё изменило удаление Андрея Свечникова на 26-й минуте. Марченко реализовал его через 87 секунд, изящно забив после выезда из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через полторы минуты после гола Свечников хватает ещё один штраф, и снова его реализует Марченко! На этот раз Кирилл пробил Антти Раанту броском с полуразворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Коламбус» добился преимущества, но «Каролине» потребовалось очень мало времени, чтобы прийти в себя. Ещё до перерыва «ураганы» провернули камбэк, а на третий гол Максу Пасиоретти ассистировал «штрафник» Свечников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, что «Коламбусу» уже не отыграться против поймавшего кураж лидера сезона, но в начале третьего периода невероятный Марченко оформил хет-трик! Шайба после хитрого броска Кирилла зашла в «домик» Раанте, а на лёд полетели кепки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Марченко стал шестым новичком «Коламбуса», оформившим хет-трик в НХЛ (одним из таковых является Никита Филатов). Всего на счету Кирилла стало 8 голов в 15 матчах сезона, и если он сохранит такой темп и останется в основе «Блю Джекетс», то сможет побороться за «Колдер Трофи».



Сегодня же Марченко помог «Коламбусу» победить. После третьего гола россиянина хозяева довели дело до овертайма, а потом и серии буллитов, где и добились успеха. Одну из трёх голевых попыток реализовал главный герой вечера.



«Марченко – адский игрок! Он имеет эту способность поднимать фанатов со своих мест», — такой оценки удостоились действия Кирилла одним из пользователей «твиттера».



«Имейте в виду, что Марченкшоу будет демонстрироваться довольно часто в ближайшие годы!», — отметил один из неофициальных аккаунтов «Коламбуса».



Эта победа абсолютно ничего не поменяет для «Коламбуса», который попрощался с шансами на плей-офф и барахтается на дне таблицы. Но не будем забывать, что такое плачевное положение «мундиров» повышает их шансы на получение Коннора Бедарда.

Но для Марченко эта игра значит очень многое. Первый хет-трик в НХЛ всегда окрыляет, и Кирилл теперь наверняка будет играть с ещё большим воодушевлением, а тренеры и не подумают снова спускать его в АХЛ в ближайшее время.