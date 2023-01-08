Как такое возможно?! Защитник в КХЛ оформил исторический покер за 24 минуты

Алекс Грант покачивал головой, улыбаясь со смесью смущения и недоумения. Едва ли есть на свете человек, который хотя бы за час до этого крупного плана мог поверить, что защитник «Барыса» оформит покер.

Но это случилось. Грант выступил в роли злого гения для «Адмирала» и стал первым в истории КХЛ защитником, который забросил четыре шайбы в одном матче. Для достижения такого результата канадцу хватило двух периодов. Прежде пробить аналогичную отметку в эти сроки смогли только Максим Якуценя и Найджел Доус. Более того, первую и четвёртую шайбу Гранта разделили всего 24 минуты.

Покер защитника оказался натуральным, то есть четыре его гола образовали серию, которая не прерывалась шайбами в исполнении других игроков. Любопытно, что Грант отличился в трёх разных расстановках: по разу в равных составах и 5х3, а также дважды в формате 5х4.

Во всех случаях 33-летний канадец использовал одно и то же оружие – мощный щелчок. Кажется, что при первом взятии ворот не лучшим образом себя проявил Никита Серебряков: шайба прошла под щитком голкипера «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Последующие голы выглядят чрезвычайно похожими друг на друга и отличаются только нюансами: дистанцией от ворот или, например, той точкой на сетке, в которую попала шайба. После третьего выстрела Гранта дальневосточники заменили Серебрякова на Александра Лазушина, но и он недолго оставался «сухим».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Грант совсем недавно пополнил состав «Барыса». До 22 ноября защитник защищал цвета петербургского СКА, но Роман Ротенберг и его штаб отказались от хоккеиста. Сначала армейцы поместили Алекса на драфт отказов, а позднее отправили его в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию. Предыдущие четыре сезона Грант провёл в «Йокерите». В 177 матчах за финский клуб канадец набрал 88 (29+59) очков.

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На более ранних этапах карьеры Грант пытался пробиться в НХЛ, но долгие мучения ни к чему не привели. Защитник провёл в лучшей лиге мира меньше десятка матчей, в основном выступая в АХЛ. В 2022 году Грант принял участие в Олимпийских играх в Пекине.

Турне «кленовых листьев» на Игры завершилось бесславно – сборная не дотянулась до медалей, а Грант упустил возможность получить известность на родине. Спустя 11 месяцев Алекс – по крайней мере до следующего матча «Барыса» – национальный герой Казахстана.