«Сочи» повторил грандиозный антирекорд КХЛ. А ведь чудо было рядом!

У южного клуба уже 19 поражений подряд. А ведь сегодня «леопарды» вели 2:0 в матче с лидером лиги!

Слов для описания того, что происходит с «Сочи», уже не находится. «Леопарды» уверенно идут на звание худшей команды в истории КХЛ, и это в сезоне с историческим уровнем борьбы, где на том же Востоке настоящая мясорубка. Сейчас совсем смешными кажутся осенние обвинения в адрес Андрея Назарова: даже общепризнанный «пожарный» Сергей Светлов, который везде давал пристойный уровень, ничего с этим составом сделать не может.

На юг сегодня приезжал СКА — ещё одна из причин того, что происходит с клубом: сложно подняться на ноги, когда у тебя после каждого поражения забирают сверкнувшего игрока. К нынешнему руководству «леопардов» есть большие вопросы из-за того, что клуб вообще не может действовать на равных с питерским гегемоном. Даже «Витязь» в подобных условиях получал куда более ценную компенсацию за лидеров, а не безымянных ребят из «СКА-Нева».

В этом плане единственной надеждой хозяев сегодня могла быть расслабленность гостей, у которых уже нарисовался солидный отрыв от второго места на Западе, и после первого периода было ощущение, что сенсация состоится. «Сочи» вёл 2:0, и одну из шайб забросили с передачи арендованного Матвея Мичкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако на второй период гости вышли крайне заряженными и буквально за 40 секунд сравняли счёт. Тайм-аут от Сергея Светлова настолько не помог, что через 16 секунд «Сочи» пропустил и третью после мощного щелчка силового защитника Михаила Пашнина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но у «Сочи» был один игрок с особенной мотивацией, и он забил. Игравший в прошлом сезоне в финском пердиве Сергей Попов перехватил неудачный пас от Дмитрия Яшкина, прошёл к воротам Подъяпольского и выложил шайбу на идеальную позицию Мичкову. Матвей радовался крайне бурно, крича и потрясая эмблемой на груди.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Возможно, именно этот факт разозлил тренерский штаб СКА и саму команду. Крайне показательна статистика: за 40 минут СКА заблокировал лишь две бросковые попытки «Сочи» из 28, а в третьем периоде — 8 из 14. Питерский клуб очень быстро забил, а потом случилось долгожданное событие: своё первое очко в первом матче после возвращения в состав набрал Николай Прохоркин. Центр из-за невыясненной, но тяжёлой травмы не играл в хоккей с 30 марта:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Сегодня «леопарды» своим поражением повторили результат «Спартака» сезона-2013/2014: тогда красно-белые неплохо усилились летом, долгое время шли в зоне плей-офф. Однако в середине декабря 2013-го Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка — владельца и главного спонсора клуба. В финансах банка была обнаружена чудовищная дыра размером в 30 млрд рублей — конечно, о дальнейшем финансировании клуба не могло быть и речи. Безденежный клуб на момент отзыва лицензии проиграл два матча, а потом ещё 17. Следующий сезон «Спартак» пропустил, а вернулся в КХЛ уже с новыми хозяевами.

«Сочи», судя по всему, этот антирекорд побьёт. Прямо сейчас для этого клуба вообще нет соперника «по зубам», «леопарды» проигрывали всем подряд и чаще всего без шансов. «Витязь», который может нанести 20-е поражение подряд, в последних матчах раззабивался. «Куньлунь», который идёт предпоследним в лиге и на Западе, сегодня забил пять раз в Череповце.

В сотый раз можно повторить одну мысль: если «Сочи» декларирует то, что это клуб для развития молодёжи, то её должен кто-то помогать развивать, и не только тренеры. «Леопардам» не хватает опытных игроков, а ведь они располагаются на одном из лучших рынков КХЛ, куда с удовольствием поехали бы ветераны. А так получается, что вся сочинская молодёжь в «Сочи» учится в основном поражениям.