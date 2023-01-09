Гол Мичкова разозлил СКА, «Локомотив» проваливается. Итоги игрового дня КХЛ

«Торпедо» прервало потрясающую серию московского «Динамо», а канадский защитник «Барыса» навсегда вписал своё имя в историю лиги.

8 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось девять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Сверхнасыщенный игровой день КХЛ начался во Владивостоке, где местный «Адмирал» на домашнем льду принимал «Барыс». Начало встречи осталось за командой Леонида Тамбиева, сумевшей быстро открыть счёт благодаря удачному подключению в атаку арендованного у «Магнитки» защитника Валерия Орехова. Однако в дальнейшем на площадке царила команда из Казахстана, а если быть более точным, то её канадский защитник Алекс Грант, выдавший настоящий сольный концерт.

В течение 24 минут 33-летний защитник, в активе которого до этой встречи было лишь три гола в 30 матчах сезона, четырежды идеально приложился от синей линии, оформив натуральный покер, однажды отличившись в равных составах и ещё трижды забив при игре в большинстве. Остановить Гранта не сумела и замена вратаря – три гола от Алекса пропустил начинавший матч Никита Серебряков, а ещё однажды пострадал и сменивший его Александр Лазушин.

Легионер «Барыса» выступил в роли злого гения для «Адмирала» и стал первым в истории КХЛ защитником, который забросил четыре шайбы в одном матче. Для достижения такого результата канадцу хватило двух периодов. В заключительной трети окончательный счёт установил Егор Петухов, поставивший яркую для «Барыса» точку в первой встрече этих команд за два дня. В понедельник «моряки» постараются взять реванш у коллектива Андрея Скабелки.

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Первый гол в матче на 10-й минуте в большинстве забил хоккеист «Динамо» Богдан Тринеев. Для арендованного в родной клуб из системы «Вашингтона» эта шайба стала первой на уровне КХЛ. На протяжении первой половины матча подопечные Алексея Кудашова владели игровой инициативой и могли ещё не раз увеличить преимущество в счёте, но плохая реализация моментов сыграла злую шутку со столичной командой.

«Торпедо» удалось сравнять счёт на 34-й минуте матча усилиями Алексея Кручинина. Нижегородцы вышли вперёд за пять с небольшим минут до конца третьего периода, когда Максим Федотов забросил шайбу на последних секундах большинства. Концовка матча отметилась серией стычек с участием хоккеистов обеих команд.

В итоге шайбу в пустые ворота забросил Антон Сизов. Голкипер «Торпедо» Адам Гуска отразил 32 броска по воротам и помог нижегородцам прервать потрясающую 12-матчевую серию бело-голубых, в которых они набирали очки.

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На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Авангарда» Корбан Найт с великолепной передачи Ивана Мирошниченко, заменившего в первом звене пропускавшего матч из-за гриппа Рида Буше. Чуть более минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт усилиями Даниила Тарасова. Однако на 36-й минуте Арсений Грицюк во второй раз в матче вывел хозяев вперёд, и отыграться у гостей уже не получилось.

«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд, в том числе в третий раз на этом провальном отрезке уступив «Авангарду». Примечательно, что, несмотря на такую отвратительную серию, команда Николая Заварухина продолжает оставаться на первом месте в Восточной конференции КХЛ. Впрочем, топ-5 команд Востока после сегодняшнего игрового дня разделяют всего два очка.

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В самом нерезультативном матче игрового дня на 35-й минуте счёт открыл Егор Сучков с передачи Артёма Пименова. Удвоил преимущество уфимцев Александр Хмелевски, сотворивший гол в одиночку. Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил шат-аут, отразив все 28 бросков по воротам.

«Металлург» впервые в сезоне не смог поразить ворота соперника. Таким образом, в лиге остались только три команды, которые забивали в каждой игре текущего чемпионата – это «Северсталь», СКА и ЦСКА.

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Первую шайбу забросил нападающий «Трактора» Антон Бурдасов, реализовав численное преимущество в двух игроков. На последней минуте второго периода ЦСКА удалось сравнять счёт благодаря голу Андрея Светлакова с передачи Сергея Плотникова. Армейский клуб вышел вперёд в счёте в начале третьего периода, когда Плотников реализовал большинство.

После завершения матча на традиционной пресс-конференции со смелым заявлением выступил главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин. Наставник «Трактора» сказал, что не сомневается в том, что челябинский клуб попадёт в плей-офф. Челябинцы после поражения занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков. До восьмого места — два очка отставания.

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На седьмой минуте матча счёт открыл Максим Цыплаков с передач Ильи Талалуева и Алексея Емелина. На третьей минуте второго периода счёт сравнял Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Андрея Сергеева. На 15-й минуте второго периода хозяев вывел вперёд Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Дениса Алексеева.

На восьмой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Джоуи Кин с передачи Шейна Принса. В середине третьей двадцатиминутки шайбы Андрея Локтионова, Ильи Талалуева и Фёдора Свечкова сделали счёт 5:2 в пользу «Спартака». В конце третьего периода третью шайбу хозяев забросил Иван Чехович, сделав дубль. Вчистую проваливший третий период «Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд.

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На седьмой минуте первого периода счёт открыл Андрей Белозёров с передачи Владислава Леонтьева. На 15-й минуте счёт сравнял Дэниэл Буцаев с передач Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона. Спустя две минуты гостей вывел вперёд Владислав Кара с передач Степана Старкова и Кирилла Рассказова.

На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Павел Порядин с передачи Ильи Хохлова. На 12-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Дмитрий Кугрышев с передач Александра Яремчука и Владимира Галузина.

На 13-й минуте третьего периода четвёртую шайбу «Витязя» забросил Владислав Кара с передачи Степана Старкова. Окончательный счёт в конце третьего периода установил Иван Ежов, забросив в пустые ворота.

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В самом результативном матче игрового дня «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар» обменялись удачными отрезками. Сначала команда Андрея Разина захватила лидерство в счёте – 3:1, затем «драконы» забросили четыре шайбы подряд и уже сами повели – 3:5, но последний рывок остался за череповецкой командой – 6:5.

«Команда слишком поверила в свои силы во втором периоде? Были ошибки. Их и индивидуальными назвать нельзя. У нас молодая команда. Когда один защитник грубо ошибся, вместо того чтобы забыть эту ошибку, идёт наслоение. Наступает «трясогузка». До перерыва очень сложно успокоить, «подсобрать». У нас ребята просто «вылетели». Хорошо, что три пропустили, а не шесть. Вторые периоды – вроде играем неплохо, шайбу держим. Но засасывает наше болото. Надо обрезать эти вторые периоды», — заметил Разин.

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Первая встреча Матвея Мичкова со СКА после решения армейского клуба отдать нападающего в «Сочи» в аренду сложилась для самого форварда как нельзя лучше – он забил гол и ещё однажды отметился результативной передачей. Но именно гол Мичкова стал поворотным моментом в матче, после которого армейцы забросили три шайбы подряд и одержали убедительную победу.

Это поражение стало для «Сочи» 19-м подряд. Таким образом, южане повторили антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд, установленный «Спартаком» в сезоне-2013/2014. Последний раз «Сочи» одерживал победу 15 ноября 2022 года в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

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Расписание на 9 января: