Овечкину и партнёрам устроили овацию просто за выход на лёд. Таких шоу не хватает России

Умеют в Америке делать шоу, этого у них не отнимешь. Сегодня «Вашингтон» дождался возвращения на лёд Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона, и это знаменательное событие было обставлено со всей тщательностью.

Главный тренер команды Питер Лавиолетт выпустил обоих в первой тройке нападения вместе с Александром Овечкиным – только на первую смену, специально, чтобы болельщики могли поприветствовать своих любимцев. Переполненный 18-тысячный стадион встретил их оглушительным рёвом и овациями.

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Бекстрём и Уилсон не играли с мая. Швед лёг на операцию, чтобы убрать хроническую боль в бедре и признался, что впервые в 2015 года не испытывает никакого дискомфорта на льду. «Овации болельщиков очень многое значат. Я скучал по этому, не зная, что меня ждёт впереди. Просто вернуться и сыграть было здорово, о большем я и просить не могу. Это был особенный момент, такие навсегда остаются в памяти. Скажу честно, я ещё никогда так не нервничал перед игрой», — сказал Бекстрём.

Уилсон, восстановившийся после операции на крестах, тоже был под впечатлением от приветствия домашних трибун: «Ребята бились за меня и Ники, чтобы победить, Кемпер очень хорошо сыграл. Приятно провести первый матч, это был крутой опыт. Никогда нельзя принимать игру в НХЛ как должное. Нет ничего лучше, чем играть в НХЛ. Это большая привилегия, большая честь. Нельзя воспринимать это как должное. Поэтому мы и играем – чтобы выходить на домашнем льду, играть для болельщиков, для города. Когда мы с Ником вышли на лёд и трибуны заревели, эмоции переполняли. Хочу поблагодарить всех за поддержку – и город, и болельщиков. Мы её прочувствовали».

Что касается игры, то «Вашингтон» провёл её не самым лучшим образом. «Коламбус» перебросал хозяев вдвое, но Дарси Кемпер отразил все 38 бросков, став первой звездой встречи. Единственную шайбу забросил защитник Эрик Густафссон, который в последний месяц очки набирает пачками и уже забил семь голов.

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Александр Овечкин очков не набрал, но всё равно записал на свой счёт очередной рекорд – по количеству матчей среди российских игроков. Эта игра стала для него 1317-й в карьере, он обошёл по этому показателю Алексея Ковалёва.

Возвращаясь к предматчевому шоу, то именно такого порой не хватает в КХЛ, и далеко за примером ходить не надо. Буквально на днях в матче «Локомотива» с «Металлургом» все ждали появления в воротах команд отца и сына – 39-летнего Василия Кошечкина и 18-летнего Максима Майорова. Пусть хоть на минутку, чтобы можно было официально запротоколировать это историческое событие, но Игорь Никитин оставил Майорова на скамейке, объяснив, что хоккей – не шоу.

«Это знак уважения к Василию. Василий много сделал для «Металлурга», для российского хоккея. Хороший пример подрастающему поколению, преемственность — будем надеяться, что и его сын тоже достигнет высоких вершин. Мог ли Майоров выйти на минуту? Это был бы перебор здесь. Ребята пластаются, получают повреждения — это не шоу всё-таки. Знак уважения был, но дать сыграть — это лишнее, считаю», — заявил Никитин.

А ведь другого шанса сыграть против друг друга у вратарской династии Кошечкина-Майорова уже, скорее всего, не будет. Да, это было бы шоу, игра на публику, но это был бы красивый жест и реклама хоккея. И в этом КХЛ стоит поучиться у Америки.