Оправдан ли мощный пиар? Как начинали в НХЛ главные таланты последних пяти лет

На фоне мощнейшей игры Коннора Бедарда на МЧМ усилилось количество комментариев в духе «сливаем всё, берём этого пацана и будем потом счастливы». Некоторые уже сейчас предлагают обменять Макдэвида на Бедарда, один в один: пока, впрочем, это болельщицкие закидоны.

В отличие от дебютных сезонов Овечкина и Кросби, которые могли с ходу набрать 100 очков за регулярку, сейчас первые номера входят в лигу куда сложнее. Последним, кто открыл дверь в НХЛ с ноги, стал Остон Мэттьюс со своим покером «Оттаве», и он уже, определённо, стал общепризнанной суперзвездой. С теми, кто ушёл после него, пока всё не так однозначно.

Драфт-2017 — ц. Нико Хишир («Нью-Джерси»)

Результат в первом сезоне — 52 (20+32) очка в 82 матчах, «+10», 16:19 за игру



Хедлайнером того драфта долгое время считался Нолан Патрик, но канадского центра во многом подвело слабое здоровье: из-за хронической мигрени он пропускает этот сезон и рискует несправедливо рано закончить. В последний месяц перед драфтом на первую позицию внезапно для многих вырвался Хишир, который стал первым в истории швейцарским #1.

Нико Хишир Фото: Zuma\TASS

«Девилз» сезона-2017/2018 никем не котировались как претендент на плей-офф, но сенсационно заскочили в зону уайлд-кард. Во многом это была заслуга Тейлора Холла, который стал MVP сезона, но с ним в тройке играли Кайл Палмьери и совсем юный Хишир. Нико при этом в таком возрасте был самым оборонительно ответственным игроком тройки и успевал показать свою технику: благодаря этим качествам некоторые называют его Швейцарским Дацюком.



Нико не стал большой звездой, но этого от него мало кто ждал: однако это отличный двусторонний центр, без которого сложно выигрывать чемпионства. Уже в 21 год швейцарец получил капитанскую нашивку, а сейчас набирает очко за игру в разогнавшемся «Нью-Джерси» и является основным игроком меньшинства клуба. Хиширу не помешали даже травмы, из-за которых он пропустил достаточно матчей.

Драфт-2018 — з. Расмус Далин («Баффало»)

Результат в первом сезоне — 44 (9+35) очка в 82 матчах, «-13», 21:09 за игру



Набор-2018 сразу рисовался с дуэтом на вершине — хотя между Далином и Андреем Свечниковым в котировках был такой же разрыв, что и между Свечниковым с третьим номером. Швед благодаря своим хоккейным качествам проецировался аж вторым Лидстрёмом, поехал на Олимпиаду — а Свечников тем временем даже на МЧМ играл только в четвёртом звене. Хайп в Баффало был настолько высок, что уже на летний лагерь развития пришли две тысячи зрителей, многие в джерси шведа.

Расмус Далин Фото: Zuma\TASS

Хотя «Баффало» не попал в плей-офф после впечатляющего старта, а Далин уступил «Колдер» другому шведу — Элиасу Петтерссону, Расмус втихаря провёл исторический сезон. Среди 18-летних защитников больше Далина набирал только Фил Хаусли, что тренировал шведа в его первый сезон, даже Бобби Орр остался позади. «Он в 18 лет имеет такое спокойствие и хладнокровие, так держит шайбу, катается. Далин напоминает Брайана Лича, который много катался и был активным», — говорил Дарюс Каспарайтис.



По дальнейшему прогрессу шведа ударил общий регресс «Баффало»: в укороченном сезоне-2021, когда от «Сэйбрз» оставались дымящиеся головёшки, Далин схватил «-36» в полезность. Однако Дон Гранато за полтора года перевернул в команде всё, и Расмус в весёлом и бегущем «Баффало» уже набрал 44 очка и идёт третьим среди защитников НХЛ. Кажется, на проектную мощность Далин вышел именно сейчас.

Драфт-2019 — ц. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

Результат в первом сезоне — 21 (7+14) очко в 61 матче, «-26», 15:52 за игру



Американский центр в преддрафтовом сезоне просто уничтожал на юниорском уровне: 20 очков на ЮЧМ (не хватило одного балла до рекорда турнира), 160 баллов на уровне американской молодёжной лиги. Консенсусный первый номер драфта был понятен давно, и даже ударный ЧМ от Каапо Какко ничего не сорвал: уже в 16 лет на челябинском ЮЧМ Хьюз выглядел будущей большой звездой. Проблема была только одна: Хьюзу в НХЛ было очевидно рано, это показал ещё взрослый ЧМ-2019, на уровне которого Джек выглядел сыровато.

Джек Хьюз Фото: Zuma\TASS

Однако Хьюз всё равно прошёл в состав «дьяволов» — после такого ударного года было бы катастрофично с точки зрения пиара и психологии отправлять форварда обратно в юниорки. В результате не обросший мясом Хьюз (177/77) банально не тянул уровень лиги по физике и оборонительной игре, и тренеры гоняли этот чемодан без ручки туда-сюда по составу. Провал Хьюза в первом сезоне получился столь чудовищным, что ни один представитель прессы не включил его в пятёрку номинантов на «Колдер».

Однако Джек не полетел вниз по карьерному пути, чего уже ждали злорадные пессимисты: произошло неизбежное наращивание габаритов, адаптация к скоростям и уровню лиги. Теперь Хьюз — лучший бомбардир «Нью-Джерси» (49 очков в 40 играх) и часть одного из самых интригующих дуэтов лиги вместе с Хиширом, и всё чаще можно слышать слова экспертов, что называют Джека новым Патриком Кейном.

Драфт-2020 — лв. Алекси Лафренье («Рейнджерс»)

Результат в первом сезоне — 21 (12+9) очко в 61 матче, «-7», 13:53 за игру



Ажиотаж вокруг франкоканадца был чуть ли не самым большим из ребят, упомянутых выше. Первая причина проста — он, в отличие от этой троицы, канадец. Во-вторых, Лафренье заиграл в лиге Квебека уже в 16 лет, в дебютном сезоне забив 42 шайбы за «Риимуски», где в своё время играл Кросби. «Он собрал все лучшие качества от бывших игроков «Римуски» – Брэда Ричардса и Винсента Лекавалье. Он умный, с отличным пасом и в то же время достаточно силён», — говорил перед драфтом один из скаутов НХЛ.

Алекси Лафренье Фото: AP/TASS

Когда «Рейнджерс» умудрились получить Лафренье, хотя клуб попал в плей-офф, фанаты «НЙР» прыгали до потолка: у клуба уже были Какко и куча другой перспективной молодёжи. Прошла пара лет, и вся эта куча (за исключением разве что Адама Фокса, который развивался в NCAA) не оправдывает ожиданий и на 50%. Все три сезона Лафренье не может выйти даже на сравнительно скромную для современной лиги отметку в 0,5 очка за матч.

Алекси мешает дикая конкуренция на его левом фланге: никто в клубе не мог представить, что им в руки упадёт Лафренье, поэтому весной 2020-го «Рейнджерс» продлили Криса Крайдера на весомые деньги. Даже большому таланту сложно вытеснить Крайдера или тем более Панарина в третье звено. В этом году Жерар Галлан много пробовал Лафренье на правом фланге второго звена, но выхлоп продолжал оставаться низким.



В конце календарного года Лафренье вообще попал в запас, усилились разговоры о его возможном обмене — например, в «Ванкувер», где работает бывший агент таланта. «Ни с шайбой, ни без неё у него особенно ничего не получается. Его просто сложно найти на льду, он мало влияет на игру», — жёстко прошёлся по игроку анонимный скаут в комментариях для The Athletic. Летом у форварда истекает контракт новичка — и это будет моментом истины.

Драфт-2021 — з. Оуэн Пауэр («Баффало»)

Результат в первом сезоне — 14 (0+14) очков в 35 матчах, «+14», 23:51 за игру



Защитники обычно вылезают на первый план на драфтах, когда явных звёзд нет. Из-за общей неброскости этого амплуа на них и обращают внимание меньше, поэтому вокруг защитника с силовой фамилией ажиотажа не было. А ведь перед драфтом он мощно провёл взрослый ЧМ, когда в медальных матчах играл под тридцать минут со взрослыми соперниками: почти двухметровый защитник показывал свою готовность ко взрослому хоккею.

Оуэн Пауэр Фото: AP/TASS

Сезон после драфта защитник решил провести в Университете Мичигана, чем вызвал немало шуток по поводу того, что игроки не торопятся в «Баффало». Однако за год в NCAA с сильными партнёрами защитник ещё больше окреп и зашёл в НХЛ полностью готовым к максимальному уровню сопротивления. Уже сейчас Пауэр — основной защитник клуба в равных составах, играет даже больше Далина, который забирает себе очень много большинства.



Единственное, чего пока не хватает Пауэру — забитых шайб, хотя бы одной. Всё остальное на месте у защитника уже сейчас: хороший первый пас, классное катание и, самое главное, надёжная игра непосредственно в обороне.

Драфт-2022 — лв. Юрай Слафковски

Результат в первом сезоне — 10 (4+6) очков в 35 матчах, «-9», 12:02 за игру



Самую свежую историю драфта вы должны помнить — словак повторил популярный путь европейских талантов, успешной игрой на Олимпиаде и чемпионате мира пробив себе дорогу к первому пику — вместо забуксовавшего канадца Райта. Кроме того, скауты восторгались габаритами словака, который уже в 18 лет дорос до сотки кило. Тем не менее габариты не помогли словаку стать менее сырым: ГМ «Монреаля» перед сезоном открыто сказал, что Слафковски не очень впечатляет.

Юрай Слафковски Фото: AP/TASS

Возможно, злую шутку с клубом сыграл статус первого номера: в общественном мнении он должен сразу делать разницу. У словака же на момент драфта была лишь 31 игра на взрослом клубном уровне в не самой сильной финской лиге, и логичнее было бы отправить его туда на годик обкататься на взрослом уровне — однако Юрай прошёл в состав и сейчас оказался в статусе первого года Хьюза. Все сходятся во мнении, что талант и скиллы словак показывает, но пока не готов стабильно демонстрировать высокий уровень. Главное слово — «пока».