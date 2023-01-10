«Сочи» побьёт антирекорд КХЛ? Новый тренер хотел спасти клуб, но лишь усугубил проблемы

«Я здесь для того, чтобы вам помочь стать лучше. Если каждый хочет стать лучше, он должен усердно, качественно тренироваться. Тренировочный процесс не даёт результата – он даёт стабильность. Нам нужна стабильность. Хорошая игра – это успех команды. Хорошо играть и выигрывать – это удовольствие. Для этого мы все здесь, мы все спортсмены, мы любим и хотим побеждать. Сегодня нам вместе нужно пройти этот тяжёлый путь – вылезти из ямы и доказать, что мы состоятельны, верим в самих себя. Я вам помогу. Сегодня мы всё обнулим, начинаем с нуля», – обращение Сергея Светлова к хоккеистам «Сочи» звучало мощно, его отдельные фрагменты можно было смело использовать в классических мотивационных фильмах о спорте. Но за сильными формулировками не последовало главного из присущих подобным кинолентам элемента: застрявшая в кризисе команда не открыла себя с новой стороны, как требовал жанр, а, напротив, ещё глубже погрузилась в темноту.

В последнем матче южане повторили, пожалуй, самый кошмарный из командных антирекордов КХЛ – по длительности серии из поражений. «Сочи» уступил СКА – это была 19-я неудача «леопардов» подряд. Завтра, 11 января, парни Светлова снова выйдут на лёд (в соперниках стабильный середняк «Витязь») и в случае очередного поражения станут единоличными обладателями отрицательного достижения.

Предыдущим держателем антирекорда являлся «Спартак». Девять лет назад москвичи прямо по ходу чемпионата потеряли спонсора. Игроков не обеспечивали не то что зарплатами – даже питанием, и серия поражений выглядела естественным последствием управленческого раздрая.

У «Сочи» трудностей, аналогичных по содержанию и объёму, нет, но свет в конце тоннеля всё равно неразличим. Конечно, «леопардов» раздробили обмены со СКА. Самый результативный защитник команды Зоркин, пара самобытных нападающих Попугаев – Алтыбармакян были одной из немногих опор шаткого «Сочи».

С другой стороны, три недели назад черноморцы получили в своё распоряжение Матвея Мичкова – возможно, самого перспективного проспекта России со времён юного Овечкина. 18-летний форвард забросил три шайбы в семи играх, реализовал один буллит, но принципиальных изменений в игру команды его приход не внёс.

Матвей Мичков Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru

Само по себе явление Мичкова – одно из немногих ярких событий в жизни «Сочи» с момента того самого спича Светлова. В остальном за южанами сложно разглядеть свежее, острое, оригинальное – да хоть что-то новое. Светлов вступал в должность главного тренера как специалист, отлично зарекомендовавший себя в работе с молодёжью, который к тому же способен справиться с ролью «пожарного».

В итоге не получилось ничего – ни потушить общекомандные проблемы, ни разжечь огонь в молодых игроках. С 26 октября, когда Светлов принял бразды правления, «Сочи» одержал только две (!) победы, причём обе – в дополнительное время. 9 ноября «леопардам» покорился «Локомотив» (4:3 ОТ), три дня спустя – «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

Последующая «чёрная» серия вместила в себя разгром от «Автомобилиста» (2:8), болезненные поражения от «Куньлуня» (2:5 и 0:3), «Витязя» (2:6), «Нефтехимика» (0:4). Пожалуй, лучший матч на этом отрезке черноморцы сыграли с «Ак Барсом»: трижды догоняли именитого соперника и дрогнули только на буллитах.

Все три победы «Сочи» в основное время остаются за авторством предыдущего тренера – Андрея Назарова. С его уходом южане глобально ничего не потеряли, как ничего и не приобрели. Светлов обещал сделать хоккеистов лучше, но ни один из них не добился под его руководством сколько-нибудь заметного прогресса. У лучшего бомбардира «Сочи» – Артёма Николаева – всего 16 очков. При этом за декабрь он забил лишь один гол. Удручает и командная статистика. У «леопардов» худшее большинство (11,3%) и меньшинство (73,2%) в КХЛ, самая беззубая атака лиги и самая «дырявая» оборона.

Отдельно расстраивает, что для объяснения поражений Светлов использует слишком шаблонные и, кажется, совсем не те слова. «Чего не хватает, чтобы прервать неудачную серию? Про физику не скажу, мы все видели, что ребята двигаются и работают. Скорее у нас молодая команда, мастерства не хватает, – сказал наставник «леопардов» на пресс-конференции после поражения от СКА. – И очень сложный календарь. Много игр, тренировочного процесса мало, чтобы там подчистить наши ошибки, дать побольше мастеровитости ребятам. Поэтому приходится заполнять объёмом работы, поэтому концентрации и свежести нам не хватает. Ну и, конечно, психология. Давление идёт на молодых ребят, они в такой ситуации впервые – такая ответственность и серия поражений».

Сложный календарь – препятствие, общее для всех команд КХЛ, а пункт о давлении применим скорее к грандам вроде того же «Ак Барса». Отсутствие реальных шансов на плей-офф и высоких ожиданий, напротив, должно было стать спутником «Сочи», снять с команды психологический груз. Ещё один фактор, который мог бы сыграть южанам на руку, – относительно ровный чемпионат. Периодически в бездну засматриваются все клубы лиги – от «Автомобилиста» до СКА. И то, что черноморцы на протяжении двух месяцев не в состоянии подловить на кризисном этапе никого из соперников, – катастрофа.