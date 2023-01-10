Эффектная драка русского в НХЛ! Костин уложил на лёд сына канадской легенды

Три поражения в четырёх матчах заметно осложнили турнирное положение «Эдмонтон Ойлерз» в таблице Западной конференции. После неудачных последних результатов команда Джея Вудкрофта оказалась отброшена на самую границу зоны плей-офф – восьмое место. При этом у идущих следом «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш» в запасе имеется целая серия матчей относительно «нефтяников».

Вот и очередной игровой день не принёс фанатам канадской команды заметных положительных эмоций. Настоящей бедой для обороны «Эдмонтона» в матче с «Лос-Анджелесом» стала первая бригада большинства «королей». Сочетание форвардов Адриана Кемпе, Кевина Фиалы, Анже Копитара и Габриэля Виларди при поддержке защитника Дрю Даути организовало четыре гола в ворота «Ойлерз» при игре с численным преимуществом, фактически предопределив исход встречи.

Дублями в составе победителей отметились швейцарец Фиала и швед Кемпе, причём Кевин забросил первые две шайбы «Лос-Анджелеса» в этом матче, тогда как Адриан забил два следующих гола. Словенец Копитар, являющийся капитаном «Кингз», отметился всего одной результативной передачей, зато она оказалась для него поистине знаковым моментом в НХЛ.

35-летний ветеран лиги стал пятым среди действующих хоккеистов НХЛ, кому удалось набрать 1100 очков в лиге, после Александра Овечкина (1458), Сидни Кросби (1456), Патрика Кейна (1207) и Евгения Малкина (1181).

Кроме того, 35-летний Анже стал третьим игроком в истории «Лос-Анджелеса», набравшим 1100 очков за команду. Лучшим бомбардиром клуба является Марсель Дионн (1307), на втором месте – Люк Робитайл (1154).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Звёзды «Эдмонтона» оказались немного лишними на этом «королевском» празднике жизни. У «нефтяников» также было достаточно возможностей для реализации лишнего, но, в отличие от «Лос-Анджелеса» (игра в большинстве – 4/7), розыгрыш преимущества у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и их партнёров сегодня не сработал от слова совсем (0/6).

Такая разница в реализации большинства и определила исход матча в пользу «Кингз». Впрочем, без заброшенной шайбы капитан «Эдмонтона» встречу всё равно не завершил – в середине третьего периода канадский форвард отличился в своём фирменном стиле в равных составах. Макдэвид совершил перехват в средней зоне, удачно подбив клюшку сопернику, индивидуальными усилиями завёз шайбу в зону атаки и, не став искать передачей кого-либо из партнёров, идеально бросил под перекладину, снова забив без ассистентов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес матча себя проявил и российский нападающий хозяев Клим Костин. В принципе, 23-летний форвард в последнее время набрал неплохой ход и даже заслужил место в звене с самим Макдэвидом. Вот и сегодня Клим начинал встречу в тройке с Коннором, но из-за огромного количества удалений в стане обеих команд в результате провёл на льду меньше восьми минут (07.47), так как в большинстве и меньшинстве у «Ойлерз» используются другие люди.

В итоге самым ярким действием Костина в матче стала драка с канадским силовиком Бренданом Лемье. Отец нападающего «Кингз» Клод Лемье в своё время построил действительно легендарную карьеру в НХЛ и по сей день остаётся одним из всего лишь девяти игроков, кому удавалось выиграть Кубок Стэнли с тремя разными командами. Помимо забрасывания шайб и раздачи голевых передач, Лемье-старший всегда охотно принимал участие в различных игровых конфликтах, нередко выступая и зачинщиком драк.

Лемье-младший к своим 26 годам пока запомнился в НХЛ только участием в драках. Неудивительно, что именно с Бренданом и схлестнулся Клим за полторы минуты до окончания матча. Начало боя прошло под диктовку Лемье – и он несколько раз дал по голове россиянину – но затем Костин перехватил инициативу и уже сам акцентированно приложился по канадцу. Завершением яркого боя стал борцовский приём Клима, которому удалось перевести Лемье в партер.

ВИДЕО

Любопытно, что бой Костина с Лемье стал уже второй дракой в этом матче. 20 минутами ранее отношения выясняли нападающий «Лос-Анджелеса» Филипп Дано и форвард «Эдмонтона» Ессе Пульюярви. Их бой получился куда более односторонним и завершился убедительной победой игрока «Кингз». Настолько же убедительной, как и итоговая победа «Лос-Анджелеса» над «Эдмонтоном» непосредственно в матче.