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«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, 34-й гол в сезоне Коннора Макдэвида, яркая драка Клима Костина, видео

Эффектная драка русского в НХЛ! Костин уложил на лёд сына канадской легенды
Сергей Емельянов
«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу»
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Новый сольный гол Коннора Макдэвида и бой Клима Костина чуть скрасили фанатам «Эдмонтона» горечь от очередного поражения.

Три поражения в четырёх матчах заметно осложнили турнирное положение «Эдмонтон Ойлерз» в таблице Западной конференции. После неудачных последних результатов команда Джея Вудкрофта оказалась отброшена на самую границу зоны плей-офф – восьмое место. При этом у идущих следом «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш» в запасе имеется целая серия матчей относительно «нефтяников».

Вот и очередной игровой день не принёс фанатам канадской команды заметных положительных эмоций. Настоящей бедой для обороны «Эдмонтона» в матче с «Лос-Анджелесом» стала первая бригада большинства «королей». Сочетание форвардов Адриана Кемпе, Кевина Фиалы, Анже Копитара и Габриэля Виларди при поддержке защитника Дрю Даути организовало четыре гола в ворота «Ойлерз» при игре с численным преимуществом, фактически предопределив исход встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Кемпе, Копитар) – 09:21 (5x4)   2:0 Фиала (Виларди) – 11:11 (5x4)   2:1 Ямамото (Нурс, Бушар) – 17:02 (5x5)   3:1 Кемпе (Фиала, Дано) – 23:51 (5x4)   4:1 Кемпе (Фиала, Даути) – 31:38 (5x4)   4:2 Маклауд (Бушар, Броберг) – 36:36 (5x5)   5:2 Иафалло (Арвидссон, Даути) – 47:44 (5x5)   5:3 Макдэвид – 49:26 (5x5)   6:3 Арвидссон – 58:18 (en)

Дублями в составе победителей отметились швейцарец Фиала и швед Кемпе, причём Кевин забросил первые две шайбы «Лос-Анджелеса» в этом матче, тогда как Адриан забил два следующих гола. Словенец Копитар, являющийся капитаном «Кингз», отметился всего одной результативной передачей, зато она оказалась для него поистине знаковым моментом в НХЛ.

35-летний ветеран лиги стал пятым среди действующих хоккеистов НХЛ, кому удалось набрать 1100 очков в лиге, после Александра Овечкина (1458), Сидни Кросби (1456), Патрика Кейна (1207) и Евгения Малкина (1181).
Кроме того, 35-летний Анже стал третьим игроком в истории «Лос-Анджелеса», набравшим 1100 очков за команду. Лучшим бомбардиром клуба является Марсель Дионн (1307), на втором месте – Люк Робитайл (1154).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Звёзды «Эдмонтона» оказались немного лишними на этом «королевском» празднике жизни. У «нефтяников» также было достаточно возможностей для реализации лишнего, но, в отличие от «Лос-Анджелеса» (игра в большинстве – 4/7), розыгрыш преимущества у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и их партнёров сегодня не сработал от слова совсем (0/6).

Такая разница в реализации большинства и определила исход матча в пользу «Кингз». Впрочем, без заброшенной шайбы капитан «Эдмонтона» встречу всё равно не завершил – в середине третьего периода канадский форвард отличился в своём фирменном стиле в равных составах. Макдэвид совершил перехват в средней зоне, удачно подбив клюшку сопернику, индивидуальными усилиями завёз шайбу в зону атаки и, не став искать передачей кого-либо из партнёров, идеально бросил под перекладину, снова забив без ассистентов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес матча себя проявил и российский нападающий хозяев Клим Костин. В принципе, 23-летний форвард в последнее время набрал неплохой ход и даже заслужил место в звене с самим Макдэвидом. Вот и сегодня Клим начинал встречу в тройке с Коннором, но из-за огромного количества удалений в стане обеих команд в результате провёл на льду меньше восьми минут (07.47), так как в большинстве и меньшинстве у «Ойлерз» используются другие люди.

В итоге самым ярким действием Костина в матче стала драка с канадским силовиком Бренданом Лемье. Отец нападающего «Кингз» Клод Лемье в своё время построил действительно легендарную карьеру в НХЛ и по сей день остаётся одним из всего лишь девяти игроков, кому удавалось выиграть Кубок Стэнли с тремя разными командами. Помимо забрасывания шайб и раздачи голевых передач, Лемье-старший всегда охотно принимал участие в различных игровых конфликтах, нередко выступая и зачинщиком драк.

«Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца «Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца

Лемье-младший к своим 26 годам пока запомнился в НХЛ только участием в драках. Неудивительно, что именно с Бренданом и схлестнулся Клим за полторы минуты до окончания матча. Начало боя прошло под диктовку Лемье – и он несколько раз дал по голове россиянину – но затем Костин перехватил инициативу и уже сам акцентированно приложился по канадцу. Завершением яркого боя стал борцовский приём Клима, которому удалось перевести Лемье в партер.

ВИДЕО

Любопытно, что бой Костина с Лемье стал уже второй дракой в этом матче. 20 минутами ранее отношения выясняли нападающий «Лос-Анджелеса» Филипп Дано и форвард «Эдмонтона» Ессе Пульюярви. Их бой получился куда более односторонним и завершился убедительной победой игрока «Кингз». Настолько же убедительной, как и итоговая победа «Лос-Анджелеса» над «Эдмонтоном» непосредственно в матче.

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