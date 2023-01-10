Таким злым Фёдорова давно не видели! ЦСКА проиграл команде, не побеждавшей целый месяц

«Автомобилист» — своего рода уникальное явление в нынешней регулярке Фонбет чемпионата КХЛ. После единственной паузы в сезоне уральцы выдали серию поражений из девяти матчей подряд, но при этом умудрились не потерять первое место на Востоке. Причины у такого, казалось бы, парадокса было две: подопечные Николая Заварухина ушли на эту самую паузу, опережая ближайшего преследователя на семь очков, кроме того, четыре проигрыша на печальном отрезке у «Автомобилиста» случились за пределами основного времени, что позволяло уральцам худо-бедно наскребать очки.

Но в последнее время ни о каком удержании первого места в «Автомобилисте» никто не думал. «Важно одержать одну победу, и дальше пойдёт всё. Чтобы добавилась уверенность», — говорил Заварухин после поражения в Омске, подтверждая, что сейчас уже проблемы уральцев носят не физический, а психологический характер.

Справедливости ради нужно отметить, что на последнем выезде «Автомобилист» уже выглядел весьма прилично. Так, уральцы показали характер в Челябинске, отыграв две шайбы в конце основного времени, а в игре с «Авангардом» и вовсе смотрелись лучше хозяев на протяжении двух периодов. Но не хватало реализации и удачи, и в результате серия поражений подошла к важной психологической отметке в 10 матчей, а ведь впереди была игра с ЦСКА – действующим чемпионом, который набрал отменный ход в нынешнем чемпионате.



Однако уже в первом периоде домашнего матча фортуна повернулась к «Автомобилисту» лицом. На четвёртой минуте не самый хитрый бросок Брукса Мэйсека с отрицательного угла превратился в гол благодаря нерасторопности вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна. Немец забросил уже 30-ю шайбу в сезоне, укрепив позицию лучшего снайпера чемпионата.

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Армейцы отыгрались ещё до перерыва (Нестеров), но во втором периоде «Автомобилисту» снова улыбнулась удача! На 29-й минуте шайба после броска Дмитрия Жукенова в большинстве собрала аж два рикошета от защитников ЦСКА и юркнула за спину Рейдеборну.

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Но на одном только везении ЦСКА не обыграть, да и «Автомобилист» сегодня полностью заслужил благосклонность судьбы. Уральцы не уступали чемпиону ни в движении, ни в объёме катания, а в желании победить и вовсе намного превосходили. В третьем отрезке, когда армейцы бросились на штурм ворот Игоря Бобкова, подопечные Заварухина отоборонялись умно и самоотверженно, хотя и нахватали удалений. Но в меньшинстве «Автомобилист» играл столь дерзко и уверенно, что ЦСКА вынужденно допускал непривычно много для себя брака.

Свой же шанс в третьем периоде уральцы реализовали: победную (как выяснилось позже) шайбу в большинстве на 48-й минуте забросил Сергей Широков – капитан «Автомобилиста» и воспитанник ЦСКА.

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Парад удалений хозяев всё-таки привёл к одному голу ЦСКА в исполнении Антона Слепышева, но эта шайба никак не повлияла на исход матча. «Автомобилист» зубами вгрызся в долгожданную победу и сломил армейцев своим желанием. Даже с шестью полевыми хоккеистами команда Фёдорова практически не создала по-настоящему опасных моментов, а за 11 секунд до сирены Владимир Кузнецов отправил шайбу в пустые ворота ЦСКА, установив окончательный счёт.

«Автомобилист» прервал кошмарную серию, одержал первую победу за месяц (последняя была ещё 8 декабря) и слегка оторвался от подобравшихся совсем близко преследователей в таблице Востока. Что касается ЦСКА, то на положении армейцев этот проигрыш особо никак не сказался, однако Сергей Фёдоров в эфире КХЛ ТВ после матча не скрывал злость на свою команду и разочарование от поражения. «Итоги игры особо не подведёшь, перестали играть после первого периода. Без разницы, какая природа удалений, в которых мы пропустили. Судьи тоже люди, они делают свою работу. Мы сыграли как сыграли, но мы перестали играть. Также и в большинстве. Что скажу команде? Поживём – увидим, надо подумать», — отчеканил Сергей Викторович и удалился в раздевалку.

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В таком скверном расположении духа обычно спокойного и философски настроенного Фёдорова давно не приходилось видеть. После матча, кстати, тренер-чемпион, уже отпустив эмоции, ещё раз подчеркнул своё разочарование тем, что не увидел у ЦСКА на льду в Екатеринбурге единый коллектив.

«Тем не менее многие наши игроки показали неплохой уровень в сегодняшнем матче, играли на команду. Но, как мы знаем, хоккей — командный вид спорта, нужны все 20 [игроков] плюс два вратаря», — отметил Фёдоров.



Что ж, можно сказать практически наверняка: следующему сопернику ЦСКА (а им будет «Барыс») придётся очень нелегко против «накрученных» тренером армейцев.