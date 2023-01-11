Обидная драма «Салавата» и неожиданный герой СКА. Итоги игрового дня КХЛ

Подводим итоги очередного игрового дня Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором состоялось пять матчей.

«Автомобилист» подошёл ко встрече с ЦСКА с ужасающей серией из девяти поражений кряду, и игра с чемпионом, находящимся на ходу, сулила екатеринбуржцам продолжение страданий. Однако при мощной поддержке домашних трибун подопечные Николая Заварухина сумели переломить ситуацию и одержать долгожданную победу.

Хозяевам льда помогли курьёзный гол лучшего снайпера сезона Брукса Мэйсека в начале игры, два реализованных большинства, а также практически эталонные действия в меньшинстве, которого у «Автомобилиста» было предостаточно.

Уральский клуб продолжает лидировать на Востоке, ЦСКА, несмотря на поражение, сохранил вторую строчку в таблице Запада.

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В Череповце зрители увидели ещё один матч-концерт со счастливым для «Северстали» концом. К 25-й минуте Александр Петунин и Николай Коваленко обменялись дублями, затем Кирилл Пилипенко вывел хозяев вперёд, но уже на 47-й минуте «Северсталь» «горела» 3:4 после шайбы Максима Летунова в меньшинстве.



Впрочем, в том же большинстве подопечные Андрея Разина отыгрались: Петунин оформил хет-трик и, как выяснилось позже, перевёл игру за пределы основного времени. Победу «Северстали» в серии буллитов принесла удачная попытка защитника Робина Пресса. Череповчане продолжают цепляться за плей-офф, их отрыв от идущего на девятом месте минского «Динамо» после сегодняшнего успеха составляет три очка.

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«Салават Юлаев» набрал отличный ход и в последних трёх матчах обыграл три топ-команды подряд в основное время: «Локомотив», СКА и «Магнитку». Но в Москве уфимцам предстоял новый экзамен – встреча с крепким «Динамо».

Игра обернулась драмой для команды Виктора Козлова. «Салават» создал кучу моментов за матч, но к середине третьего периода «горел» 0:2, причём Владислав Ефремов забил Андрею Карееву в меньшинстве. Однако 49-я минута оказалась для юлаевцев счастливой: Данил Аймурзин и Николай Кулёмин забили два гола с разницей в 26 секунд и сравняли счёт! Казалось, игра придёт к заслуженному для обеих команд овертайму, но на 58-й минуте «Динамо» вырвало победу.

Сумбур на пятачке «Салавата» после неудачной попытки Кареева поймать шайбу привёл к тому, что Якоб Лилья оказался самым расторопным на добивании. Спастись гости уже не успели и уехали из столицы с нулём очков, упустив шанс вернуться в топ-4 Востока. «Динамо» же укрепило свои позиции в первой пятёрке Запада, вплотную подобравшись к «Локомотиву» и «Торпедо».

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В Санкт-Петербурге СКА принимал «Спартак». В первом периоде хозяева дважды огорчили Алексея Красикова, причём одну из шайб забросил Захар Бардаков, отметивший своё возвращение в строй после полуторамесячного отсутствия.



Во втором отрезке москвичи дали бой фавориту, выиграли период 2:1, сократив разницу в счёте до минимума. При таком раскладе третья двадцатиминутка обещала стать очень интригующей, однако в итоге она оказалась абсолютно безголевой. Автором же победной шайбы оказался форвард СКА Святослав Гребенщиков. Воспитанник петербургского хоккея, помотавшийся по фарм-клубам в разных лигах России, в 28 лет впервые отличился за родную команду, и поблагодарить за это Гребенщиков должен Красикова, не сумевшего справиться с несильным дальним броском.

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Многострадальный «Сочи» имел, пожалуй, самую реальную за последнее время возможность прервать впечатляющую серию поражений. «Леопарды» встречались с «Витязем» на домашней площадке, но пропустили уже на 94-й секунде от Скотта Уилсона. Юрий Александров быстро отквитал этот гол, но ещё до первого перерыва подмосковная команда снова вышла вперёд, а под занавес второго отрезка Иван Ежов в третий раз огорчил Михаила Бердина.

У «Сочи» был целый период, чтобы уйти от 20-го подряд поражения, но хозяев хватило лишь на один гол в исполнении Матвея Мичкова, да и то на последней минуте основного времени. Южане установили абсолютный антирекорд КХЛ по длине серии поражений, а в следующем матче (с «Торпедо») могут замахнуться и на общероссийское «достижение».

Новость по теме ХК «Сочи» повторил антирекорд СКА по длине серии поражений в истории чемпионатов России

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Матчи КХЛ 11 января